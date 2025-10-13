Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Solo una iniziativa in provincia di Varese tra i nuovi patrocini del Consiglio regionale lombardo

Tra le nuove iniziative approvate, solo una si svolge in provincia di Varese, più precisamente a Busto Arsizio. Dall’inizio dell’anno, con gli ultimi 16 concessi, salgono a 354 i patrocini concessi per un valore complessivo che supera i 500mila euro.

consiglio regionale Lombardia

Promuovere cultura, solidarietà, sostenibilità e tradizioni: sono gli obiettivi che guidano i nuovi 16 patrocini approvati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia a sostegno di enti, associazioni e fondazioni attive sul territorio. Le iniziative, in programma tra ottobre e dicembre, spaziano dall’arte al volontariato, dall’ambiente all’inclusione sociale, offrendo un ampio panorama della vitalità culturale e civica lombarda. Ma tra le nuove iniziative approvate, solo una si svolge in provincia di Varese, più precisamente a Busto Arsizio. Dall’inizio dell’anno, con questi ultimi, salgono a 354 i patrocini concessi per un valore complessivo che supera i 500mila euro.

“Mondocircolare” a Busto Arsizio: la sostenibilità al centro

L’appuntamento varesino è “Mondocircolare”, in programma il 28 novembre presso l’E-Work Arena di Busto Arsizio. Promosso dalla Fondazione Aurea di Castano Primo, l’evento trasformerà per un giorno la struttura in un vero e proprio hub della sostenibilità: uno spazio espositivo e di coworking dedicato all’economia circolare, con due convegni rivolti a imprese, istituzioni e cittadini. Obiettivo: creare un ponte tra innovazione tecnologica e tradizioni produttive lombarde, favorendo nuovi modelli di sviluppo sostenibile e collaborazioni professionali nel territorio.

Le altre iniziative patrocinate si distribuiscono tra le diverse province lombarde, con un panorama ricco e variegato: Milano (3 iniziative) ospita la mostra fotografica “Elio Ciol. Il tempo ritrovato”, l’evento teatrale e divulgativo “Futura” e l’iniziativa solidale “In farmacia per i bambini”; Bergamo (4) vede eventi come la giornata di studi in ricordo di Cristina Giannini, il convegno su lavoro e intelligenza artificiale della Fondazione ADAPT, “Moup 2025” dedicato alla moda sostenibile e il concerto contro la violenza sulle donne; Monza (3) ospita la rassegna sulla Monaca di Monza, il convegno dell’Associazione Il Salto e il villaggio antiviolenza; mentre le altre province partecipano con una iniziativa ciascuna: Mantova con la rassegna su Gorni Kramer, Brescia con la serata musicale di Tincoraggio, Pavia con la presentazione del volume su Casteggio, Como con la mostra di moto d’epoca a Civenna e Lecco con la Mostra Regionale della Capra Orobica.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.