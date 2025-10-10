Somma Lombardo nomina il nuovo Cda di Spes, e Bellaria assume la delega allo sport

Si chiude la “fase di transizione” per Spes, la società patrimoniale del Comune di Somma Lombardo, dopo le dimissioni improvvise dei vertici lo scorso settembre. Nella serata di mercoledì 9 ottobre, al termine dell’assemblea dei soci, il sindaco Stefano Bellaria ha firmato le nuove nomine per il Consiglio di amministrazione della partecipata.

Il nuovo CDA è composto da Antonella Fontana, Alfonso Francese e Paolo Stellini. La sarà di presente sarà assunta da Francese, mentre Stellini, con una lunga esperienza alla direzione di farmacie pubbliche e private, sarà amministratore delegato con competenze dirette sulla gestione delle farmacie comunali, che negli anni hanno ampliato i servizi rivolti alla cittadinanza. Fontana, geometra, seguirà in particolare i cantieri in corso e futuri, tra cui quelli al Cimitero del Capoluogo e del Lascito Aielli.

(Nella foto copertina da sinistra Stellini, Fontana, Francese)

«Sono certo del valore umano e professionale dei nuovi membri del CDA di Spes – ha dichiarato il sindaco Bellaria – e del prezioso contributo che sapranno assicurare nel ricoprire gli incarichi a loro affidati». Il sindaco ha inoltre ringraziato i membri uscenti Laura Daverio, Mauro Pettinicchio e Giovanni Meneguz «per l’impegno profuso nella gestione della partecipata e per la dimostrata fattiva collaborazione con l’Amministrazione Comunale».

PARALLELO RIMPASTO DELLA GIUNTA: AL SINDACO LA DELEGA ALLO SPORT

Contestualmente, Bellaria ha annunciato anche un aggiornamento delle deleghe di Giunta: «Vista l’importanza delle sfide che il nuovo CDA dovrà affrontare, soprattutto nella gestione degli impianti, ritengo opportuno assumere direttamente, in qualità di socio unico, la delega allo Sport. Cedo invece all’assessore Edoardo Piantanida Chiesa le deleghe a Protezione Civile e Polizia Locale».