Sopravissuto alla valanga, il documentario sull’incidente di Dario Tubaldo a Varese

Ritorno al Breithorn” è il film di Dario Tubaldo e Luca Cusani che arriverà a Varese venerdì 10 ottobre, alle 21, a Villa Recalcati in Piazza Libertà 1. La serata, a ingresso gratuito, è organizzata con il patrocinio della Provincia di Varese.

Dieci anni fa Dario Tubaldo, filmmaker originario di Cardano al Campo (ospite a Materia lo scorso maggio), fu travolto da una valanga sul Monte Breithorn, in Valle d’Aosta, durante le riprese di un documentario sullo snowboard alpinismo. Quelle immagini, rimaste a lungo chiuse in un cassetto, sono diventate il punto di partenza di un racconto personale e sobrio che riporta lo sguardo sulla montagna e su ciò che resta dopo un evento estremo.

Prodotto da Workoutdoor, con la collaborazione di Luca Cusani, il film è già stato proiettato in oltre trenta serate in tutta Italia, coinvolgendo più di 1.500 spettatori e ricevendo riconoscimenti in diversi festival.