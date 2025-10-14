Somma Lombardo
“Sotto il cielo di Gaza”, la mostra fotografica di Omar Al Qatta fa tappa a Somma Lombardo
Dal 18 al 25 ottobre nella sala Giovanni Paolo II i visitatori potranno immergersi nella quotidianità segnata dal conflitto nella Striscia di Gaza
Gli scatti della mostra fotografia dell’autore palestinese Omar Al Qatta intitolata Sotto il cielo di Gaza saranno esposti alla sala Giovanni Paolo II a Somma Lombardo.
Attraverso lo sguardo del fotografo i visitatori potranno immergersi nella quotidianità segnata dal conflitto nella Striscia di Gaza e riflettere sula sofferenza e la dignità di un popolo costretto a vivere sotto assedio.
VERNISSAGE E ORARI DELLA MOSTRA:
La mostra, a ingresso gratuito, sarà aperta al pubblico nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12. Martedì e giovedì dalle 15 alle 18. Sabato e domenica, invece, dalle 10 alle 12 e, al pomeriggio, dalle 14 alle 18.
L’inaugurazione avverrà sabato 18 ottobre alle 20.30 e vedrà la partecipazione di Maria Elena Delia, la portavoce italiana di Global Sumud Flottilla, Chantal Antonizzi, coordinatrice Swana Amnesty International Lombardia, Roberto Andervill, referente Ipsia Varese.
L’iniziativa è organizzata dal Circolo ACLI Livio Labor di Somma Lombardo, in collaborazione con il comune di Somma Lombardo, Global Sumud Flottilla, Amnesty International e IPSIA Varese.