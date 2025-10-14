“Sotto il cielo di Gaza”, la mostra fotografica di Omar Al Qatta fa tappa a Somma Lombardo

Gli scatti della mostra fotografia dell’autore palestinese Omar Al Qatta intitolata Sotto il cielo di Gaza saranno esposti alla sala Giovanni Paolo II a Somma Lombardo.

Attraverso lo sguardo del fotografo i visitatori potranno immergersi nella quotidianità segnata dal conflitto nella Striscia di Gaza e riflettere sula sofferenza e la dignità di un popolo costretto a vivere sotto assedio.

VERNISSAGE E ORARI DELLA MOSTRA:

La mostra, a ingresso gratuito, sarà aperta al pubblico nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12. Martedì e giovedì dalle 15 alle 18. Sabato e domenica, invece, dalle 10 alle 12 e, al pomeriggio, dalle 14 alle 18.

L’inaugurazione avverrà sabato 18 ottobre alle 20.30 e vedrà la partecipazione di Maria Elena Delia, la portavoce italiana di Global Sumud Flottilla, Chantal Antonizzi, coordinatrice Swana Amnesty International Lombardia, Roberto Andervill, referente Ipsia Varese.

L’iniziativa è organizzata dal Circolo ACLI Livio Labor di Somma Lombardo, in collaborazione con il comune di Somma Lombardo, Global Sumud Flottilla, Amnesty International e IPSIA Varese.