Spaccio nei boschi, 19 persone nella rete della Polizia di Varese. Ci sono anche musicisti trap
Operazione all'alba di martedì 21 ottobre: tra i coinvolti anche i membri di un gruppo musicale rap-trap del Varesotto
Si chiama “note stonate” l’operazione condotta dall’alba di oggi – martedì 21 ottobre – dalla Polizia di Stato di Varese tesa a contrastare il fenomeno dello spaccio nei boschi, nella quale sono state interessate 19 persone che hanno ricevuto altrettante misure cautelari.
Non un titolo casuale perché tra le persone coinvolte ci sarebbero anche i componenti di un gruppo musicale dal quale gli spacciatori avrebbero acquistato armi. L’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Varese ha coinvolto sia italiani sia stranieri che dovranno rispondere di accuse di vario titolo: la nota della Polizia parla di traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, eroina e hashish, estorsione e possesso di armi.
Proprio il legame droga-armi avrebbe riguardato i componenti del gruppo musicale attivo in provincia e specializzato nel genere rap-trap. Secondo le accuse ci sarebbe stata una cessione di armi e stupefacenti tra i musicisti e gli spacciatori. La piazza di spaccio da cui ha preso il via l’indagine sarebbe quella sviluppata tra i boschi adiacenti a Malnate.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Luca Marzoli su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
gianme su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
axelzzz85 su Ristorni dei frontalieri: la provincia di Varese prima in Lombardia per risorse ricevute
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.