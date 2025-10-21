Varese News

Spaccio nei boschi, 19 persone nella rete della Polizia di Varese. Ci sono anche musicisti trap

Operazione all'alba di martedì 21 ottobre: tra i coinvolti anche i membri di un gruppo musicale rap-trap del Varesotto

Si chiama “note stonate” l’operazione condotta dall’alba di oggi – martedì 21 ottobre – dalla Polizia di Stato di Varese tesa a contrastare il fenomeno dello spaccio nei boschi, nella quale sono state interessate 19 persone che hanno ricevuto altrettante misure cautelari.

Non un titolo casuale perché tra le persone coinvolte ci sarebbero anche i componenti di un gruppo musicale dal quale gli spacciatori avrebbero acquistato armi. L’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Varese ha coinvolto sia italiani sia stranieri che dovranno rispondere di accuse di vario titolo: la nota della Polizia parla di traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, eroina e hashish, estorsione e possesso di armi.

Proprio il legame droga-armi avrebbe riguardato i componenti del gruppo musicale attivo in provincia e specializzato nel genere rap-trap. Secondo le accuse ci sarebbe stata una cessione di armi e stupefacenti tra i musicisti e gli spacciatori. La piazza di spaccio da cui ha preso il via l’indagine sarebbe quella sviluppata tra i boschi adiacenti a Malnate.

Pubblicato il 21 Ottobre 2025
TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente.

