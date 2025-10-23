Sport e scienza: sette tesi dell’Istituto di Osteopatia di Milano con le atlete del Saronno Softball

Sette studenti dell’Istituto di Osteopatia TCIO di Milano hanno recentemente concluso il loro percorso formativo con una tesi di diploma che ha visto come protagoniste le atlete della squadra di Serie A1 del Saronno Softball baseball.

Chiara Severgnini, Davide Bellomo, Felicia Rovezzi, Mariangela Laratta, Gianluca Vitagliano, Giuseppe Procopio e Taisa Giselle Sarante De Los Santos sono i sette neo-diplomati che hanno scelto di dedicare la loro tesi al tema: “Trattamento osteopatico e analisi stabilometrica: effetti dell’O.M.T. nelle atlete professioniste di softball”.

Il lavoro, condotto con il supporto del professor Paolo Pezzali, osteopata e relatore del progetto, e della correlatrice Dalila Bassi, ha permesso agli studenti di affiancare il team del Saronno Softball per diversi mesi, monitorando da vicino la risposta delle atlete ai trattamenti osteopatici e studiando l’impatto sulla stabilità e l’equilibrio posturale attraverso l’analisi stabilometrica.

Per la società sportiva saronnese si è trattato di un riconoscimento significativo, che sottolinea ancora una volta il livello professionale del lavoro svolto all’interno del club. Aprire le porte della squadra alla ricerca scientifica significa credere nell’integrazione tra sport, medicina e innovazione, mettendo al centro la salute e le performance delle atlete.

Il progetto ha dimostrato la valenza concreta dell’Osteopathic Manipulative Treatment (O.M.T.), ovvero del trattamento manipolativo osteopatico, nel supportare la preparazione e la prevenzione degli infortuni in uno sport tecnico e intenso come il softball.