Sport e scienza: sette tesi dell’Istituto di Osteopatia di Milano con le atlete del Saronno Softball
Gli studenti hanno svolto il percorso formativo, negli ultimi mesi, accanto alle atlete della squadra di Serie A1 del Saronno Softball Baseball
Sette studenti dell’Istituto di Osteopatia TCIO di Milano hanno recentemente concluso il loro percorso formativo con una tesi di diploma che ha visto come protagoniste le atlete della squadra di Serie A1 del Saronno Softball baseball.
Chiara Severgnini, Davide Bellomo, Felicia Rovezzi, Mariangela Laratta, Gianluca Vitagliano, Giuseppe Procopio e Taisa Giselle Sarante De Los Santos sono i sette neo-diplomati che hanno scelto di dedicare la loro tesi al tema: “Trattamento osteopatico e analisi stabilometrica: effetti dell’O.M.T. nelle atlete professioniste di softball”.
Il lavoro, condotto con il supporto del professor Paolo Pezzali, osteopata e relatore del progetto, e della correlatrice Dalila Bassi, ha permesso agli studenti di affiancare il team del Saronno Softball per diversi mesi, monitorando da vicino la risposta delle atlete ai trattamenti osteopatici e studiando l’impatto sulla stabilità e l’equilibrio posturale attraverso l’analisi stabilometrica.
Per la società sportiva saronnese si è trattato di un riconoscimento significativo, che sottolinea ancora una volta il livello professionale del lavoro svolto all’interno del club. Aprire le porte della squadra alla ricerca scientifica significa credere nell’integrazione tra sport, medicina e innovazione, mettendo al centro la salute e le performance delle atlete.
Il progetto ha dimostrato la valenza concreta dell’Osteopathic Manipulative Treatment (O.M.T.), ovvero del trattamento manipolativo osteopatico, nel supportare la preparazione e la prevenzione degli infortuni in uno sport tecnico e intenso come il softball.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
axelzzz85 su Traffico rallentato nella zona del ponte di Vedano per incidente sulla tangenziale di Varese a Lozza
Roberto Morandi su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
MATIEM su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.