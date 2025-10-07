Varese News

Salute

Sport, scuola e benessere mentale: duecento studenti a confronto con atleti e medici dell’Asst Valle Olona

I ragazzi dell’Istituto Prealpi, del liceo classico Legnani e dallo IAL Saronno hanno partecipato all'incontro dal titolo "La mente...in splendida forma"

asst valle olona

Si è svolto questa mattina, al Nuovo Cinema Prealpi di Saronno, l’incontro fortemente voluto da ASST Valle Olona (organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze diretto dalla Dr.ssa Lara Ferrari) e pensato per gli studenti delle scuole superiori della città.

Oltre 200 i giovani provenienti dall’Istituto Prealpi, dal Liceo Classico L.M. Legnani e dallo IAL Saronno che oggi hanno affollato la sala per ascoltare i relatori: da Nicolò Martinenghi (“presente”, a sorpresa, con un bellissimo video messaggio) a Martina Rabbolini, da Giuseppe Saronni e Marco Parolo a Carlotta Zanotto.

Hanno aperto i lavori il Direttore Generale di ASST Valle Olona – Daniela Bianchi, il Direttore Generale di ATS Insubria – Salvatore Gioia, il Sindaco di Saronno – Ilaria Pagani, e la signora Katia Cattaneo dell’Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Varese.

«Sono davvero lieta di aprire questa giornata dedicata a voi ragazzi –  queste le parole del Direttore Generale Daniela Bianchi – Lo sport reca con sé valori intrinseci molto importanti e con l’incontro di oggi desideriamo sottolineare come esso abbia non solo una funzione benefica per la mente e per il corpo, ma anche uno scopo educativo. Tengo a ringraziare i grandi campioni sportivi presenti qui oggi, e i nostri clinici, che hanno organizzato l’incontro con impegno, passione e sensibilità».

asst valle olona

«Nei prossimi tempi proseguiremo a promuovere iniziative che uniscano tre pilastri fondamentali della crescita individuale e collettiva: lo sport, la scuola e il benessere mentale. “La mente… in splendida forma” è il titolo dell’evento e nel contempo l’invito, per tutti noi, a riconoscere quanto la salute mentale sia parte integrante del nostro benessere globale. Lo sport, in questo contesto, si rivela un prezioso strumento educativo, capace di insegnarci l’equilibrio, la resilienza e la fiducia in noi stessi» questo il commento di Salvatore Gioia Direttore Generale di ATS Insubria, «Il mio plauso va agli organizzatori, ai ragazzi e ai campioni che hanno trasformato la loro disciplina in una vera e propria scuola di vita: il loro contributo è un vero e proprio regalo di valore inestimabile. Un ringraziamento speciale va ad ASST Valle Olona e anche ai docenti, che con dedizione e sensibilità hanno reso possibile questo momento di incontro e confronto. La vostra capacità di costruire ponti tra sapere e vita vissuta è ciò che rende la scuola un luogo autentico di crescita».

L’incontro è proseguito con lo spazio “La mente… in splendida forma”, con le testimonianze rese da Nicolò Martinenghi – Campione Olimpico di nuoto, attraverso un video messaggio per i ragazzi, Martina Rabbolini – Campionessa Paralimpica di nuoto, Marco Parolo – ex calciatore, Giuseppe Saronni – Campione italiano di ciclismo, e dalla Prof.ssa Carlotta Zanotto – Docente dell’Istituto Prealpi di Saronno e Campionessa di Pallavolo.

asst valle olona

Presenti in sala anche la Dr.ssa Simona Nicolini Direttrice della Struttura Complessa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza e il Dr. Michele Mitaritonno, Direttore del Pronto Soccorso di Saronno.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 07 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.