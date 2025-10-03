Square Legnano: condizioni esclusive per 10 appartamenti fino al 27 ottobre
Prosegue la realizzazione del progetto residenziale nato dall’esperienza di Edil Sae e inserito in un più ampio percorso di rigenerazione urbana che trasformerà l’area ex Pensotti in un nuovo quartiere
A Legnano prosegue la realizzazione di Square, il progetto residenziale nato dall’esperienza di Edil Sae e inserito in un più ampio percorso di rigenerazione urbana che trasformerà l’area ex Pensotti in un nuovo quartiere moderno e vivibile. La novità annunciata in questi giorni riguarda 10 appartamenti selezionati, disponibili fino al 27 ottobre a condizioni esclusive: un’opportunità per chi desidera investire in una casa all’interno di un contesto innovativo e curato nei dettagli.
Un progetto che evolve con la città
Square ha già ridefinito il modo di abitare a Legnano, puntando su design contemporaneo, spazi funzionali e servizi dedicati al benessere. Il nuovo building in costruzione arricchisce ulteriormente il complesso, rendendo il quartiere sempre più dinamico e in continua evoluzione.
Benessere e qualità della vita
Uno degli elementi distintivi del progetto è la presenza di un’area wellness dedicata ai residenti, con professionisti qualificati – fisioterapisti, osteopati, nutrizionisti e personal trainer – a disposizione per percorsi personalizzati e flessibili.
Un successo che valorizza la città
Presentato ufficialmente con un evento nella Boutique Square in centro, il progetto ha riscosso grande interesse. Square rappresenta molto più di un complesso residenziale: è una nuova idea di abitare che unisce comfort, innovazione e servizi, contribuendo a dare valore alla città e al suo futuro sviluppo.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
pedraz su La settimana della Tre Valli: "Il ciclismo di tutto il mondo arriva in provincia di Varese"
befania.va su Dal primo ottobre prende il via la campagna vaccinale contro l'influenza
Giuseppe Giudici su Polo logistico di Olgiate Olona, il sindaco Montano rassicura: "Non creerà problemi ambientali"
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.