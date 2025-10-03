Square Legnano: condizioni esclusive per 10 appartamenti fino al 27 ottobre

A Legnano prosegue la realizzazione di Square, il progetto residenziale nato dall’esperienza di Edil Sae e inserito in un più ampio percorso di rigenerazione urbana che trasformerà l’area ex Pensotti in un nuovo quartiere moderno e vivibile. La novità annunciata in questi giorni riguarda 10 appartamenti selezionati, disponibili fino al 27 ottobre a condizioni esclusive: un’opportunità per chi desidera investire in una casa all’interno di un contesto innovativo e curato nei dettagli.

Un progetto che evolve con la città

Square ha già ridefinito il modo di abitare a Legnano, puntando su design contemporaneo, spazi funzionali e servizi dedicati al benessere. Il nuovo building in costruzione arricchisce ulteriormente il complesso, rendendo il quartiere sempre più dinamico e in continua evoluzione.

Benessere e qualità della vita

Uno degli elementi distintivi del progetto è la presenza di un’area wellness dedicata ai residenti, con professionisti qualificati – fisioterapisti, osteopati, nutrizionisti e personal trainer – a disposizione per percorsi personalizzati e flessibili.

Un successo che valorizza la città

Presentato ufficialmente con un evento nella Boutique Square in centro, il progetto ha riscosso grande interesse. Square rappresenta molto più di un complesso residenziale: è una nuova idea di abitare che unisce comfort, innovazione e servizi, contribuendo a dare valore alla città e al suo futuro sviluppo.