Studenti in sciopero al Marie Curie di Tradate contro le nuove regole sull’intervallo
I ragazzi contestano la circolare interna che "limita la libertà di movimento durante l’intervallo". Secondo quanto stabilito dalla scuola, d'ora in poi sarà possibile uscire dall’aula solo con l’autorizzazione degli insegnanti
Protesta questa mattina, giovedì 15 ottobre, all’Istituto Marie Curie di Tradate, dove centinaia di studenti sono scesi in strada per contestare una circolare interna che “limita la libertà di movimento durante l’intervallo”. Secondo quanto stabilito dalla scuola, d’ora in poi sarà possibile uscire dall’aula solo con l’autorizzazione degli insegnanti.
La circolare, firmata dalla dirigente scolastica e distribuita nei giorni scorsi, è stata la scintilla che ha acceso la mobilitazione. L’istituto comprende diversi indirizzi – liceo scientifico, scienze umane, economico sociale e linguistico – per un totale di circa 1500 studenti, molti dei quali hanno aderito allo sciopero odierno.
I ragazzi contestano quella che ritengono una misura «troppo restrittiva», che limita il diritto alla pausa e alla socializzazione durante l’intervallo.
(seguono aggiornamenti)
