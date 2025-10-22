Sul cantiere sulla Statale del ponte di Oleggio senso unico alternato fino al 29 novembre

Si allungano i tempi per il cantiere – con senso unico alternato – sulla Statale 527 Bustese che collega Oleggio e Lonate Pozzolo.

Anas Lombardia, con apposita ordinanza, ha previsto la proroga del senso unico alternato fino al 29 novembre prossimo.

L’intervento riguarda il consolidamento del ponte sul canale Villoresi, a metà della discesa verso il “ponte di ferro”, su sponda lombarda, in territorio di Lonate Pozzolo.

Normalmente in orario diurno il senso unico è presidiato e l’alternanza viene regolata in base al traffico effettivo, ma talvolta si registrano problemi: «Il Comune di Oleggio ha segnato già diverse volte l’assenza dei movieri che in orario critico attenuano molto i disagi» ha contestato il sindaco di Oleggio Andrea Baldassini.

«Attualmente la ditta sta intervenendo sulle arcate sottostanti il sedime di marcia e nei prossimi giorni riprenderà la parte superiore» dettaglia il sindaco della cittadina piemontese, da cui molte persone ogni giorno vanno in auto verso la Lombardia, in particolare per il lavoro a Malpensa.