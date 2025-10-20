Tamponamento in Pedemontana tra un camion e un’auto, ferita una donna di 44 anni

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi sull’ultimo tratto della Pedemontana in direzione Ponte di Vedano. Poco dopo le 14,30 subito dopo l’uscita della galleria si è verificato un tamponamento tra un’auto e un grosso camion, con l’auto rimasta parzialmente incastrata sotto il mezzo pesante.

Ferita una donna di 44 anni, soccorsa in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici, con un’ambulanza di Sos Malnate, i Vigili del fuoco di Varese e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi dell’incidente.