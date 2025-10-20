Tamponamento in Pedemontana tra un camion e un’auto, ferita una donna di 44 anni
L'incidente4 poco dopo le 14,30 nell'ultimo tratto di Pedemontana, subito dopo l'uscita dalla galleria. Sul posto soccorsi medici, Vigili del fuoco e Carabinieri
Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi sull’ultimo tratto della Pedemontana in direzione Ponte di Vedano. Poco dopo le 14,30 subito dopo l’uscita della galleria si è verificato un tamponamento tra un’auto e un grosso camion, con l’auto rimasta parzialmente incastrata sotto il mezzo pesante.
Ferita una donna di 44 anni, soccorsa in codice giallo.
Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici, con un’ambulanza di Sos Malnate, i Vigili del fuoco di Varese e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi dell’incidente.
