Varese News

Varese Laghi

Tamponamento in Pedemontana tra un camion e un’auto, ferita una donna di 44 anni

L'incidente4 poco dopo le 14,30 nell'ultimo tratto di Pedemontana, subito dopo l'uscita dalla galleria. Sul posto soccorsi medici, Vigili del fuoco e Carabinieri

vigili del fuoco autopompa

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi sull’ultimo tratto della Pedemontana in direzione Ponte di Vedano. Poco dopo le 14,30 subito dopo l’uscita della galleria si è verificato un tamponamento tra un’auto e un grosso camion, con l’auto rimasta parzialmente incastrata sotto il mezzo pesante.

Ferita una donna di 44 anni, soccorsa in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici, con un’ambulanza di Sos Malnate, i Vigili del fuoco di Varese e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi dell’incidente.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 20 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.