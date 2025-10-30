“Tecla, la notte, le stelle e i desideri”, ad Albizzate un laboratorio ispirato a Calvino

Varese News

Sabato 8 novembre il progetto “Le città sensibili” fa tappa alla biblioteca comunale, tra teatro e scrittura

Le biblioteche del territorio diventano spazi di creatività e incontro con “Le città sensibili”, il progetto promosso dal Sistema Bibliotecario Valli dei Mulini insieme al Centro Meraki di Induno Olona. Si tratta di un ciclo di appuntamenti che unisce poesia e introspezione, con laboratori basati sul metodo Caviardage, una tecnica che permette di creare poesie partendo da testi già scritti, cancellando alcune parole per farne emergere altre, più personali.

Tra le tappe del progetto c’è anche Albizzate, dove sabato 8 novembre alle 16 la Biblioteca comunale ospiterà il laboratorio “Tecla, la notte, le stelle e i desideri.

L’incontro, gratuito ma su prenotazione, propone un’esperienza di teatro pedagogico e scrittura poetica ispirata alle Città invisibili di Italo Calvino. Un modo per riflettere su chi siamo e su cosa desideriamo, attraverso il gioco, la parola e la fantasia.

È possibile prenotare inviando una mail a biblioteca@comune.albizzate.va.it

Pubblicato il 30 Ottobre 2025
