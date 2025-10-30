“Tecla, la notte, le stelle e i desideri”, ad Albizzate un laboratorio ispirato a Calvino
Sabato 8 novembre il progetto “Le città sensibili” fa tappa alla biblioteca comunale, tra teatro e scrittura
Le biblioteche del territorio diventano spazi di creatività e incontro con “Le città sensibili”, il progetto promosso dal Sistema Bibliotecario Valli dei Mulini insieme al Centro Meraki di Induno Olona. Si tratta di un ciclo di appuntamenti che unisce poesia e introspezione, con laboratori basati sul metodo Caviardage, una tecnica che permette di creare poesie partendo da testi già scritti, cancellando alcune parole per farne emergere altre, più personali.
Tra le tappe del progetto c’è anche Albizzate, dove sabato 8 novembre alle 16 la Biblioteca comunale ospiterà il laboratorio “Tecla, la notte, le stelle e i desideri”.
L’incontro, gratuito ma su prenotazione, propone un’esperienza di teatro pedagogico e scrittura poetica ispirata alle Città invisibili di Italo Calvino. Un modo per riflettere su chi siamo e su cosa desideriamo, attraverso il gioco, la parola e la fantasia.
È possibile prenotare inviando una mail a biblioteca@comune.albizzate.va.it
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Tiberio67 su L'hockey in Kenya e la roulette delle carte di credito. Tornano le storie di "Alla Balaustra" in podcast
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
axelzzz85 su Traffico rallentato nella zona del ponte di Vedano per incidente sulla tangenziale di Varese a Lozza
Roberto Morandi su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
MATIEM su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.