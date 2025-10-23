Tempo di acquisti solidali a Gemonio, torna il mercatino missionario

L’autunno in Valcuvia segna il ritorno di un appuntamento tradizionale nell’ambito della solidarietà: il Mercatino Missionario organizzato a Gemonio dal Gruppo Missionario che fa parte della comunità pastorale Gemonio – Caravate. Un evento con una lunga storia alle spalle – la prima edizione risale a oltre 50 anni fa – e che questa volta sarà caratterizzato dal motto “Missionari di Speranza tra le genti”.

Il mercatino aprirà le sue porte per due fine settimana (24-26 ottobre; 31 ottobre – 2 novembre) offrendo a tutti l’opportunità di unire gli acquisti alla beneficenza perché, come sempre, il ricavato sarà devoluto a iniziative sociali sia sul territorio circostante sia a favore di missionari che operano tra Africa, Asia e Sudamerica. Sarà inoltre possibile sostenere lo studio di bambini cresciuti in situazioni disagiate.

I visitatori troveranno oggetti di artigianato provenienti da diversi continenti, un’ampia scelta di presepi artistici, stoffe, idee regalo e alcuni prodotti alimentari tipici della Lombardia. La sede è quella utilizzata dalle volontarie e dai volontari del Gruppo Missionario negli ultimi anni: i locali dell’ex ambulatorio che si trova in piazza della Vittoria (sotto al porticato del bar), accanto all’oratorio e a pochi metri dalla chiesa parrocchiale.

Gli orari di apertura sono i seguenti: venerdì (24 e 31 ottobre) dalle 15 alle 19; sabato (25/10 e 1/11) dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, domenica (26/10 e 2/11) dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.