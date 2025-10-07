Tenta la rapina al supermercato, arrestato dalla polizia di Como
Dopo aver aggredito un’addetta alla vigilanza, il 27enne si è dato alla fuga: fin da subito si è dimostrato poco collaborativo, insultando gli agenti ed opponendosi all’identificazione documentale
La polizia di Stato di Como nel pomeriggio di ieri ha arrestato per tentata rapina, un 27enne tunisino, in regola col soggiorno, residente a Milano e con precedenti penali e di polizia per furto. Verso le 15.00 di ieri, una volante è stata inviata presso un supermercato di Piazza Matteotti per la segnalazione giunta tramite il 112 NUE, di una tentata rapina e dove il responsabile nel frattempo si era dato alla fuga.
Una volta giunti sul posto, i poliziotti hanno assunto le prime descrizioni dell’uomo diramando le ricerche. Il capillare controllo del territorio ha permesso di rintracciare il fuggitivo mentre si allontanava a piedi per Lungo Lario Trento. L’uomo fin da subito si è dimostrato poco collaborativo, insultando gli agenti ed opponendosi all’identificazione documentale. Dalla denuncia presentata dal responsabile del supermercato, è emerso che l’uomo è stato notato entrare e consumare del cibo direttamente tra le corsie, per poi, con altra merce nascosta sotto il giubbotto, guadagnare l’uscita senza pagare.
Dopo aver aggredito un’addetta alla vigilanza, il 27enne si è dato alla fuga. Cristallizzati i fatti e riassunti i precedenti penali e di polizia specifici a suo carico, l’uomo è stato arrestato per tentata rapina. Avvertito il P.M. dell’arresto, lo stesso ha disposto di trattenerlo in Questura in attesa del suo processo per direttissima, fissato per questa mattina alle 10.30.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.