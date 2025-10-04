Tifosi, giovani ed entusiasmo: Varese – Biellese promette spettacolo

Appuntamento speciale domenica 5 ottobre al “Franco Ossola”. Di fronte, per la sesta giornata del girone A di Serie D, si troveranno Varese e Biellese che, ognuna per un motivo, approccia la partita con entusiasmo e motivazioni extra.

A spingere i biancorossi di mister Andrea Ciceri – secondi in classifica con 13 punti in 5 gare – saranno, oltre ai tifosi sempre presenti a Masnago, anche i tanti ragazzi e bambini del settore giovanile biancorosso, insieme ai quelli del Gavirate. Per la squadra piemontese invece, come spiegato anche da mister Luca Prina (leggi qui l’intervista), giocare al “Franco Ossola” rappresenta il ritorno in uno stadio vero dopo tanti anni di serie minori; un appuntamento quindi da non perdere per una piazza storica che sta riacquistando passione e che spinge una squadra ambiziosa e temibile.

«Spero sia una partita che possa divertire e dare felicità ai nostri tifosi perché se ne prevedono tanti, sia da parte nostra che da parte loro. Poi ci sarà anche la giornata speciale per il Settore Giovanile, quindi ci sarà tanta gente; spero davvero che sia divertente e anche positiva a livello di risultato. La settimana è stata un pochino travagliata: c’era da recuperare un po’ di scorie dal trittico di partite e dal fatto di aver tirato e stressato diversi giocatori, poi c’è stato qualche intoppo legato a qualche influenza. Adesso il finale sembra volgere al meglio, nel senso che stiamo recuperando un po’ gli elementi più a rischio e speriamo di avere le energie giuste per affrontare una squadra che sta facendo molto bene».



«La Biellese ha ritrovato con merito la Serie D dopo 16 anni – prosegue l’allenatore biancorosso – e l’entusiasmo della piazza è comprensibile. Dopo cinque partite, penso che qualche dato statistico sia significativo circa l’atteggiamento e il valore di una compagine: loro sono la squadra che al momento ha subito meno tiri in porta di tutto il girone, appena nove in cinque gare, il che denota una certa caratura difensiva. Ci aspettiamo davvero tante difficoltà in questo senso, e il nostro obiettivo deve essere cercare di scardinarla. Purtroppo, la settimana è scivolata via con le probabili assenze di Barzotti e Romero, non avere due terminali così ci impedisce di avere qualche soluzione. Ce ne rimangono altre su cui abbiamo lavorato, cercando di valorizzare le caratteristiche dei singoli e, come sempre, serviranno tanta convinzione e capacità di sfruttare gli episodi».

DIRETTAVN – La gara è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 15.00 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.

SERIE D GIRONE A – VI GIORNATA

Sabato 4 ottobre: Sestri Levante – Club Milano; Celle Varazze – Valenzana.

Domenica 5 ottobre: Asti – Chisola; Derthona – Gozzano; Imperia – Ligorna; NovaRomentin – Cairese; Saluzzo – Vado; Sanremese – Lavagnese; Varese – Biellese.

CLASSIFICA: Vado 15; Varese 13; Chisola, Ligorna 11; Biellese 8; Sestri Levante, Saluzzo 7; NovaRomentin, Lavagnese, Asti, Derthona 6; Club Milano, Valenzana 5; Gozzano, Celle Varazze 4; Sanremese, Cairese 3; Imperia 1.

APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA

Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 13. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.