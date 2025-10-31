Cani protagonisti a MalpensaFiere con l’Insubria Winner Circuit 2025
Durante la manifestazione, si susseguono numerose iniziative, che spaziano dalla formazione didattica a momenti culturali coinvolgenti, pensati per diffondere una conoscenza approfondita del mondo dei cani
Da oggi, venerdì 31 ottobre, a MalpensaFiere uno degli eventi cinofili più importanti del territorio: l’INSUBRIA WINNER CIRCUIT 2025.
La prestigiosa manifestazione, organizzata dal Gruppo Cinofilo Provinciale di Varese e riconosciuta dall’ENCI, è giunta alla sua 20° edizione e trasforma i padiglioni di Busto Arsizio nel polo di riferimento per la cinofilia internazionale da oggi (venerdì 31 ottobre) a domenica 2 novembre 2025.
Durante la manifestazione, si susseguono numerose iniziative, che spaziano dalla formazione didattica a momenti culturali coinvolgenti, pensati per diffondere una conoscenza approfondita del mondo dei cani.
Allevatori e appassionati si sfideranno per contendersi l’ambito titolo di “Best in Show”, il cane più bello della manifestazione. L’evento clou sarà l’INSUBRIA WINNER 2025 (Esposizione Internazionale Canina di Varese) che si terrà nella giornata di domenica.
Le informazioni di dettaglio sono disponibili al sito https://www.gruppocinofilovaresino.com/
