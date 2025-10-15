Torna la Rama di Pomm a Gallarate: a Madonna in Campagna si accende la sfida tra le contrade

L’attesa è finita: torna il Palio della Rama di Pomm, e il rione di Madonna in Campagna è già in fermento. La 77ª edizione di una delle tradizioni più amate dai gallaratesi prende ufficialmente il via domenica 19 ottobre, con una giornata di festa, sport e spirito di squadra.

Si comincia alle 12.30 all’oratorio di Madonna in Campagna con la grande risottata firmata Pro Loco Gallarate, momento conviviale che darà il via alle sfide tra le quattro contrade storiche: Privilegiaà dal Campanin, Paisaan Quadar, Cittaditt da la Campagna e Drizuni dal Tirasegn.

Dopo pranzo, il clima si scalderà: i contradaioli sono pronti a scendere in campo e a darsi battaglia nelle prime competizioni ufficiali — petanca, palla prigioniera e pallavolo — gare decisive che inizieranno a delineare la classifica in vista della finalissima del 16 novembre sul campo di via Pacinotti.

A rendere ancora più ricco il programma, la mostra dell’Arma Aeronautica Militare, i giochi a stand per tutte le età, la castagnata e un banco gastronomico sempre attivo fino a chiusura dell’evento.

«In questa nuova edizione del Palio abbiamo voluto sottolineare ancora una volta il nostro legame con la città, il rione e la sua comunità – spiega Daniele Mazzetti, presidente dell’associazione di promozione culturale Rama di Pomm –. La collaborazione con il centro parrocchiale Paolo VI è un modo per far conoscere il Palio e coinvolgere sempre più persone, per mantenere viva una tradizione unica in città e non solo».

Una giornata da vivere insieme, tra amicizia, rivalità bonaria e il profumo del risotto: il Palio della Rama di Pomm è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua lunga storia.

