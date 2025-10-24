Tornare diciottenni per una sera: quarantatré anni dopo, i coscritti del ’64 di Cantello si ritrovano

Quarantatré anni sono tanti. Abbastanza per vedere i capelli diventare grigi, i figli crescere e, in qualche caso, prepararsi ad accogliere i nipoti. Ma per i coscritti del 1964 di Cantello evidentemente non sono stati abbastanza per dimenticarsi l’uno dell’altro.

Ieri sera alla pizzeria Impero di Gaggiolo si sono ritrovati in quaranta, e tra di loro erano tanti quelli che già nel 1982 avevano festeggiato insieme i diciotto anni in una analoga serata. Da allora non si erano più riuniti, fino a quando qualcuno (nello specifico, Barbara…) ha avuto l’idea di riprovarci. E l’idea, a giudicare dalla partecipazione, si è rivelata tutt’altro che malvagia.

Tra aperitivo, pizza e dolce sono riemerse le storie di una vita: come quella del sindaco Gunnar Vincenzi e sua moglie Alessandra, entrambi classe 1964, che si conobbero proprio durante quella prima cena dei coscritti e che ora stanno per diventare nonni, testimonianza di quanto quella serata giovanile abbia segnato davvero l’inizio di qualcosa di importante.

La grande foto di gruppo finale ha certificato il successo dell’iniziativa, ma anche la voglia di non perdere di nuovo il filo: stavolta l’appuntamento non sarà tra altri 43 anni, è la promessa di tutti. I rappresentanti di quella “buona annata” a Cantello hanno capito che è meglio non aspettare troppo per ritrovarsi, e puntare a un futuro molto più vicino.