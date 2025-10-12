Tra fiaccole e preghiere, i ragazzi di Arsago Seprio e Casorate Sempione sulle orme di San Carlo Acutis
Un'intensa giornata organizzata dalla Comunità Pastorale Santi Paolo e Barnaba con la presenza del vescovo monsignor Franco Agnesi
È stata una giornata intensa e carica di significato quella vissuta sabato 11 ottobre dai ragazzi della Comunità Pastorale Santi Paolo e Barnaba di Arsago Seprio e Casorate Sempione. Un’iniziativa pensata per unire spiritualità, simboli e partecipazione attiva, sulle orme di San Carlo Acutis.
Dalla preghiera a Milano alla fiaccola della fede
La mattina è iniziata a Milano, con un gruppo di papà che si sono recati nella chiesa di Santa Maria Segreta, luogo caro a San Carlo Acutis, dove il giovane beato era solito pregare. Qui si è svolta la benedizione della fiaccola, simbolo di luce e speranza, destinata a raggiungere la comunità di Arsago Seprio.
Nel pomeriggio, la fiaccola è arrivata al Santuario della Madonna della Ghianda a Mezzana di Somma Lombardo. Da lì, si è svolta la “bicifiaccolata”, che ha visto ragazzi e adulti pedalare insieme fino alla Basilica di San Vittore di Arsago Seprio, portando con sé la luce di Carlo Acutis.
La Messa solenne con il vicario generale Franco Agnesi
Il momento culminante della giornata è stata la celebrazione della messa solenne presieduta dal vicario generale della Diocesi di Milano, monsignor Franco Agnesi. «Gesù guarda tutti come se fossimo una perla preziosa, e questo San Carlo Acutis l’aveva capito» ha detto il vescovo durante l’omelia, rivolgendosi ai giovani raccolti davanti alla reliquia di San Carlo Acutis.
