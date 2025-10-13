I “partigiani azzurri” da Busto al Boden per la memoria di Alfredo Di Dio

Domenica 12 ottobre 2025 si è svolta a Ornavasso e nei luoghi della Valle Cannobina una giornata dedicata alla memoria dei caduti partigiani, nell’anno del Giubileo dell’80° della Liberazione nazionale, nella giornata che da sempre è celebrata come memoria di Alfredo Di Dio, il comandante dei “partigiani azzurri” della Valtoce, caduto in un’imboscata dell’esercito tedesco e ucciso dalla Ss Polizei al Sasso di Finero.

Un appuntamento a cui non manca mai anche il nucleo di Busto dell’associazione “Raggruppamento Divisioni Di Dio”, che riunisce gli eredi dei “partigiani azzurri”, cattolici e monarchici che combatterono soprattutto in Ossola.

La commemorazione ha ricordato Alfredo insieme al fratello Antonio Di Dio, a Filippo Maria Beltrami, Silvestro Curotti, Attilio Moneta (che con Di Dio cadde al Sasso di Finero), Edmondo Rossi e i caduti di San Bernardo, Cambiasca e Mottarone, insieme a tutti coloro che persero la vita nella lotta di Liberazione.

La giornata è iniziata alle 9.15 con il ritrovo al Santuario della Madonna del Boden di Ornavasso. Qui è stata celebrata la Santa Messa giubilare, seguita dal saluto delle autorità, dalla “Preghiera del ribelle” e dall’orazione ufficiale presso il monumento partigiano, alla presenza del Gruppo Rigadèn (nella foto di apertura e qui sotto).

Alle 11 i partecipanti hanno preso parte alle visite guidate al Santuario, soffermandosi sugli affreschi di Ernesto Bergagna e sull’esposizione di ex voto e presepi.

Alle 15.30 si è svolta la visita al Museo della Resistenza “Alfredo Di Dio” di Ornavasso, con proiezioni di filmati e testimonianze. Qui sono stati ricordati i “custodi della memoria” che “sono andati avanti”, sottolineando il valore della trasmissione storica alle nuove generazioni. Un impegno che è animato in particolare dalle due sezioni del “Raggruppamento Divisioni Alfredo Di Dio”, di base a Ornavasso e Busto Arsizio.

Nel corso della giornata è stato ricordato anche Ernesto Bergagna, pittore che ha affrescato anche la chiesa di Sant’Edoardo a Busto Arsizio e che è stato un po’ il pittore ufficiale del Raggruppamento Di Dio