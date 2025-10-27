Tra “Top & Flop”: il liceo Manzoni di Varese propone un confronto sul significato del successo
Il 28 ottobre, nell'aula magna del liceo, un incontro aperto alla cittadinanza su successo e fallimento, tra riflessione e confronto
Martedì 28 ottobre primo appuntamento di “Dialoghi di formazione” per la rassegna “Il Manzoni per il territorio”, promossa dai Licei Manzoni di Varese con il supporto del Gruppo di Lavoro Provinciale per la Salute Mentale e il patrocinio del Comune di Varese.
Il primo appuntamento si terrà dalle ore 20.30 alle 22.30, presso l’Aula Magna del Liceo Manzoni, in via Morselli 10, con un incontro dal titolo “Vita tra Top & Flop”, dedicato al delicato equilibrio tra successo e fallimento.
Un dialogo aperto alla comunità
La serata, a partecipazione gratuita e iscrizione a numero chiuso, si inserisce nel ciclo di incontri-laboratorio pensati per offrire spazi di confronto tra scuola e territorio su temi centrali per la crescita personale e collettiva.
Relatori dell’incontro saranno:
- Dott. Luca Frusciello, psicologo e autore della proposta narrativa della serata
- Prof.ssa Luisa Neri
- Prof. Giuseppe Lombardo
L’appuntamento propone un viaggio biografico-narrativo per esplorare il significato di successi e insuccessi nella vita quotidiana, offrendo chiavi di lettura psicologiche e relazionali.
L’invito è rivolto a genitori, docenti, studenti e alla cittadinanza tutta, in un’ottica di partecipazione condivisa e formazione continua.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
axelzzz85 su Traffico rallentato nella zona del ponte di Vedano per incidente sulla tangenziale di Varese a Lozza
Roberto Morandi su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
MATIEM su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.