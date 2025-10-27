Varese News

Tra “Top & Flop”: il liceo Manzoni di Varese propone un confronto sul significato del successo

Il 28 ottobre, nell'aula magna del liceo, un incontro aperto alla cittadinanza su successo e fallimento, tra riflessione e confronto

liceo Manzoni di Varese

Martedì 28 ottobre primo appuntamento di “Dialoghi di formazione” per la rassegna “Il Manzoni per il territorio”, promossa dai Licei Manzoni di Varese con il supporto del Gruppo di Lavoro Provinciale per la Salute Mentale e il patrocinio del Comune di Varese.
Il primo appuntamento si terrà dalle ore 20.30 alle 22.30, presso l’Aula Magna del Liceo Manzoni, in via Morselli 10, con un incontro dal titolo “Vita tra Top & Flop”, dedicato al delicato equilibrio tra successo e fallimento.

Un dialogo aperto alla comunità

La serata, a partecipazione gratuita e iscrizione a numero chiuso, si inserisce nel ciclo di incontri-laboratorio pensati per offrire spazi di confronto tra scuola e territorio su temi centrali per la crescita personale e collettiva.

Relatori dell’incontro saranno:

  • Dott. Luca Frusciello, psicologo e autore della proposta narrativa della serata
  • Prof.ssa Luisa Neri
  • Prof. Giuseppe Lombardo

L’appuntamento propone un viaggio biografico-narrativo per esplorare il significato di successi e insuccessi nella vita quotidiana, offrendo chiavi di lettura psicologiche e relazionali.

L’invito è rivolto a genitori, docenti, studenti e alla cittadinanza tutta, in un’ottica di partecipazione condivisa e formazione continua.

