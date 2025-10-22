Varese News

Traffico rallentato nella zona del ponte di Vedano per incidente sulla tangenziale di Varese a Lozza

L’impatto ha causato forti rallentamenti al traffico in entrambe le direzioni, con code che si sono rapidamente formate nella zona interessata

Mattinata di disagi per gli automobilisti sulla tangenziale di Varese, all’altezza di Lozza non distante dal ponte di Vedano, dove intorno alle 7 di mercoledì si è verificato un incidente stradale tra due auto.

L’impatto ha causato forti rallentamenti al traffico in entrambe le direzioni, con code che si sono rapidamente formate nella zona interessata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese, la Polizia stradale e gli agenti della Polizia locale, per la gestione della viabilità e i rilievi dell’incidente.

Un’ambulanza del Sos Azzate è stata inviata in missione di soccorso: al momento non sono note le condizioni della persona coinvolta, un cinquantenne.

Le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli incidentati sono tuttora in corso; si raccomanda agli automobilisti di procedere con prudenza e di scegliere percorsi alternativi.

Pubblicato il 22 Ottobre 2025
