Tragico incidente a Solbiate con Cagno: muore un motociclista di 65 anni

L’allarme è scattato poco prima delle 11.30, quando il motociclista è caduto lungo via Monte Rosa, all’altezza del civico 34. I soccorritori hanno constatato il decesso dell'uomo sul luogo dell'incidente

Solbiate con Cagno - Incidente stradale

Un uomo di 65 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 9 ottobre, a Solbiate con Cagno, al confine tra la provincia di Como e quella di Varese. L’allarme è scattato poco prima delle 11.30, quando il motociclista è caduto lungo via Monte Rosa, all’altezza del civico 34.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari con un’ambulanza e il supporto di due automediche.. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno potuto soltanto constatare il decesso sul luogo dell’incidente.

Carabinieri e Vigili del Fuoco sul posto

Per gestire la viabilità e chiarire la dinamica dell’accaduto, sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Como e i Vigili del Fuoco.

Non sono ancora noti i dettagli sulla dinamica della caduta: non risulterebbero altri veicoli coinvolti, ma saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a stabilire con precisione le cause dell’incidente. L’ipotesi più probabile, al momento, è quella di una perdita autonoma di controllo del mezzo.

Pubblicato il 09 Ottobre 2025
