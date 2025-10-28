“Transmutatio”, a Cadrezzate con Osmate Ivan Sghirinzetti racconta memoria e trasformazione

A volte, anche degli oggetti comuni come delle garze possono raccontare le emozioni. Ne è convinto l’artista Ivan Sghirinzetti, che nelle scorse settimane fino a domenica 26 ottobre ha portato nelle sale di Villa Bozza Quaini a Cadrezzate con Osmate la sua mostra Trasmutatio. Epidermide e memoria.

Una raccolta di 20 opere, un viaggio astratto nella mente dell’artista. Utilizzando solamente garze, pigmenti e supporti non tradizionali, i quadri di Sghirinzetti si sfilano dalle catene della pittura e si fondono con l’arte scultorea, trasformando le tele in paesaggi interiori.

Una delle opere esposte a Cadrezzate con Osmate

Dal banco della farmacia alla tela, tra le mani di Sghirinzetti la garza diventa materia da modellare, con la quale l’artista riesce a esprimere le proprie emozioni e il proprio vissuto. «Questo materiale – spiega Sghirinzetti – è entrato nel mio linguaggio dopo sperimentazioni e fallimenti. Ritengo che l’artista non debba mai fermarsi a un linguaggio unico ma ci deve essere sempre una ricerca, una scoperta, una nuova evoluzione».

Ivan Sghirinzetti al lavoro su una nuova opera durante l’ultimo giorno della mostra a Cadrezzate con Osmate