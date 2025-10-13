Trapani, biscotti e detersivi: nel Novarese scoperta una Lidl fai-da-te in un garage

L’autista di una società di trasporto che lavorava per conto di Lidl Italia è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Novara con l’accusa di furto aggravato e ricettazione. L’operazione è avvenuta domenica 12 ottobre a Biandrate, in provincia di Novara, e ha portato al fermo di D.J., cittadino albanese di 40 anni.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo, approfittando del proprio ruolo di trasportatore incaricato delle consegne tra il centro logistico Lidl di Biandrate e le diverse filiali, avrebbe sottratto prodotti alimentari per un valore di oltre 1.600 euro dai bancali destinati ai punti vendita.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai militari di scoprire una situazione sorprendente: nel garage della sua abitazione era stata allestita una vera e propria “filiale” Lidl non autorizzata, con tanto di prodotti in esposizione. Qui sono stati rinvenuti beni per un valore superiore a 6.000 euro, tra generi alimentari di marca (tra cui caffè, carne e tonno in scatola, biscotti e detersivi) e numerosi articoli a marchio Parkside, esclusiva Lidl.

L’elenco del materiale sequestrato è particolarmente ingente: oltre ai generi alimentari 18 trapani, 17 livelle laser, 27 batterie, due tosaerba, due torni, un’idropulitrice, due levigatrici, due compressori, due frese, un soffiatore e una sega circolare.

L’indagine, coordinata dalla Procura, prosegue per accertare l’eventuale coinvolgimento di altre persone nella vicenda.