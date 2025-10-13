Trapani, biscotti e detersivi: nel Novarese scoperta una Lidl fai-da-te in un garage
Arrestato dai Carabinieri un uomo che, nel suo ruolo di autista della logistica Lidl sottraeva alimentari e prodotti dai punti vendita, poi messi in vendita nel suo garage a Biandrate
L’autista di una società di trasporto che lavorava per conto di Lidl Italia è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Novara con l’accusa di furto aggravato e ricettazione. L’operazione è avvenuta domenica 12 ottobre a Biandrate, in provincia di Novara, e ha portato al fermo di D.J., cittadino albanese di 40 anni.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo, approfittando del proprio ruolo di trasportatore incaricato delle consegne tra il centro logistico Lidl di Biandrate e le diverse filiali, avrebbe sottratto prodotti alimentari per un valore di oltre 1.600 euro dai bancali destinati ai punti vendita.
La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai militari di scoprire una situazione sorprendente: nel garage della sua abitazione era stata allestita una vera e propria “filiale” Lidl non autorizzata, con tanto di prodotti in esposizione. Qui sono stati rinvenuti beni per un valore superiore a 6.000 euro, tra generi alimentari di marca (tra cui caffè, carne e tonno in scatola, biscotti e detersivi) e numerosi articoli a marchio Parkside, esclusiva Lidl.
L’elenco del materiale sequestrato è particolarmente ingente: oltre ai generi alimentari 18 trapani, 17 livelle laser, 27 batterie, due tosaerba, due torni, un’idropulitrice, due levigatrici, due compressori, due frese, un soffiatore e una sega circolare.
L’indagine, coordinata dalla Procura, prosegue per accertare l’eventuale coinvolgimento di altre persone nella vicenda.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.