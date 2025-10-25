Travedona Monate Attiva: «Pieno sostegno al Comitato Cittadini per la Mobilità sicura»

Le modifiche al traffico dei mezzi pesanti nel centro di Travedona Monate continua ad alimentare il dibattito. Sulla questione è intervenuto anche Travedona Monate Attiva. Il gruppo in lizza alle scorse elezioni amministrative ha diffuso un comunicato per esprimere il suo sostegno al Comitato Cittadini per la Mobilità sicura coordinato dall’ex-sindaco Laura Bussolotti critico sulla nuova viabilità. Di seguito il testo integrale del comunicato.

Il gruppo Travedona Monate Attiva esprime il proprio pieno sostegno al Comitato Cittadini per la Mobilità Sicura e condivide la forte preoccupazione per la possibilità di un crescente passaggio di mezzi pesanti in alcune vie del paese, un fenomeno che andrebbe a compromettere la sicurezza, la vivibilità e la tranquillità dei cittadini.

È del tutto inaccettabile che, di fronte a questa possibilità di peggioramento della situazione, l’amministrazione comunale scelga di minimizzare il problema. La protesta dei cittadini è pienamente legittima, fondata su dati concreti e sulla volontà di tutelare priorità fondamentali quali la sicurezza dei pedoni, la protezione delle strutture edilizie e il rispetto ambientale.

Una soluzione semplice e logica esiste e andrebbe presa in seria considerazione: deviare i mezzi pesanti dallo svincolo di Corgeno e convogliarli lungo le provinciali di Varano Borghi e Ternate, evitando così l’attraversamento del centro abitato. Questa proposta, avanzata dal Comitato, eliminerebbe l’esposizione del centro alle criticità già evidenziate, preservando allo stesso tempo la funzionalità dei trasporti industriali.

Chiediamo quindi al Sindaco e alla Giunta comunale di ascoltare realmente la cittadinanza, di predisporre un piano concreto e trasparente, e di agire nell’interesse collettivo, ponendo al primo posto la sicurezza delle persone e il benessere della comunità. E’ necessario passare a soluzioni concrete.