Tre appuntamenti al festival Fondamentali su giornalismo e libertà di stampa
Sabato 11 dalle ore 14 a Materia ci saranno tre eventi dedicati al giornalismo all’interno del Festival Fondamentali. Ad aprire gli incontri ci sarà Carlo Bartoli, presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Gli eventi delle 15 e delle 17 sono validi anche per avere crediti formativi
Sabato 11 dalle ore 14 a Materia ci saranno tre eventi dedicati al giornalismo all’interno del Festival Fondamentali. Ad aprire gli incontri ci sarà Carlo Bartoli, presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Gli eventi delle 15 e delle 17 sono validi anche per avere crediti formativi iscrivendosi qui.
Ore 14
Parla il Colle: Com’è cambiata l’Italia con i messaggi dei Presidenti
Un’analisi dei messaggi di fine anno dei Presidenti della Repubblica, dal 1949 a oggi, come chiave per leggere le trasformazioni dell’Italia. Carlo Bartoli ricostruisce, attraverso questi discorsi, l’evoluzione di temi e priorità della nostra storia civile e istituzionale, mettendo a fuoco il ruolo del Capo dello Stato come garante dell’unità nazionale e interprete dei sentimenti collettivi.
Ore 15
Libertà di parola: Gestire e moderare il dibattito online nei media locali
Dinamiche e le critiche nella gestione dei commenti online, con particolare attenzione al ruolo dei giornali locali come presidio di comunità e partecipazione. Attraverso il confronto tra direttori ed esperti, verranno analizzate strategie e buone pratiche per garantire un dialogo rispettoso, inclusivo e costruttivo.
Intervengono Carlo Bartoli, Presidente nazionale Ordine dei giornalisti; Luca Levati, direttore Radio Lombardia; Marco Giovannelli, direttore VareseNews; Pier Luca Santoro, Data Media Hub. Moderano Martina Toppi, giornalista La Provincia di Como e Norman Di Lieto .
Ore 17
La libertà di stampa sotto pressione
Un percorso che entra nelle aule giudiziarie italiane per mostrare come la libertà di stampa si confronta ogni giorno con restrizioni, prassi distorsive e pressioni di poteri pubblici e privati.
Intervengono Elena Ciccarello, direttrice La via libera; Giacomo Di Girolamo, Direttore di Tp24; Valerio Vartolo, avvocato esperto di Diritto penale dell’informazione.
