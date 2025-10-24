Origgio
Tre cori in concerto per la 36esima “Serata di Canto Corale” di Origgio
Sabato 25 ottobre alle 20,45 una serata con il Coro Amici della Montagna di Origgio, il Coro “Sancta Maria in Viminatu” di Patrignone e il Coro CAI Piacenza. Ingresso libero
Sabato 25 ottobre la chiesa parrocchiale di Origgio ospiterà la 36esima edizione della “Serata di Canto Corale”, appuntamento fisso promosso dal Coro Amici della Montagna di Origgio, in collaborazione con la parrocchia e con il patrocinio del Comune.
Ad esibirsi saranno il Coro Amici della Montagna di Origgio, il Coro “Sancta Maria in Viminatu” di Patrignone, in provincia di Ascoli Piceno, diretto da Marco Fazi e il Coro CAI Piacenza, guidato da Corrado Capellini
La serata inizierà alle 20.45 ed è ad ingresso libero.