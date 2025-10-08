Varese News

Tre Valli Varesine: “Sicurezza garantita da 50 agenti e una rete di volontari”

Il commento dell’assessore alla Polizia Locale Raffaele Catalano dopo la giornata di martedì: «Sinergia fondamentale per eventi di questa portata»

Sono stati oltre 50 gli agenti della Polizia Locale impegnati martedì 7 ottobre per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento della Tre Valli Varesine, una delle manifestazioni ciclistiche più importanti del panorama nazionale e internazionale. Un dispositivo imponente che ha operato non solo durante la gara, ma anche nelle delicate fasi di preparazione e ripristino della viabilità.

Il ringraziamento dell’assessore Raffaele Catalano

A sottolineare il valore del lavoro svolto è stato Raffaele Catalano, assessore alla Polizia Locale del Comune di Varese, che ha voluto ringraziare pubblicamente tutti gli operatori coinvolti:

«Un ringraziamento particolare va a tutti i 50 agenti presenti sul campo ieri sin dalle prime ore del mattino per consentire la sicurezza, il controllo e il presidio costante del percorso» – ha dichiarato – «ma è stato di fondamentale importanza anche il lavoro preparatorio svolto nei giorni precedenti, così come quello post-gara per il totale ripristino della viabilità».

Una macchina organizzativa complessa

Il contributo della Polizia Locale si è inserito in una più ampia rete di sicurezza e logistica che ha coinvolto centinaia di volontari appartenenti a diverse associazioni, in particolare i volontari delle associazioni dei Carabinieri e della Polizia di Stato.

«Un complesso lavoro realizzato grazie alla sinergia con la Società Ciclistica Alfredo Binda – ha aggiunto Catalano – e al coinvolgimento di tutte le Forze dell’Ordine e dei soggetti deputati alla sicurezza. È proprio questa collaborazione che permette alla nostra città e al nostro territorio di accogliere e gestire grandi eventi sportivi di rilievo internazionale».

Pubblicato il 08 Ottobre 2025
