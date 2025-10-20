Trionfo a Roma per l’Aries Academy di Gallarate: medaglie e qualificazioni mondiali nella Pole Dance
La coach Giada Eustacchio e l’allievo Marco Zaza rappresenteranno l’Italia ai Mondiali di Pole Art POSA a Cape Town, dopo la vittoria alla Pole Revolution
Una pioggia di medaglie e due pass per i mondiali in Sudafrica. L’Aries Academy di Gallarate, guidata dall’atleta e coach Giada Eustacchio, ha conquistato il podio in numerose categorie durante la gara nazionale di Pole Dance Pole Revolution, tenutasi il 18 e 19 ottobre al Teatro Greco di Roma.
Un risultato straordinario che premia il lavoro dell’accademia varesina e apre le porte alla competizione mondiale di Pole Art POSA, in programma a Cape Town, Sudafrica, il 29 e 30 novembre 2025.
Campionessa italiana alla sua prima partecipazione
A brillare è soprattutto la coach Giada Eustacchio, che ha conquistato il titolo italiano nella categoria Double Èlite, la più alta del circuito, in coppia con l’atleta valdostana Erika Scarupa, della “Made of Steel” di Aosta. Le due atlete voleranno insieme a Cape Town per rappresentare l’Italia ai prossimi Mondiali.
«Per me è una grandissima emozione, questa è la mia prima gara nella categoria più alta e vincere è stato qualcosa di speciale – racconta Eustacchio –. Con Erika siamo anche amiche e condividere questa vittoria rende tutto ancora più bello».
Sei medaglie e un altro atleta ai mondiali
Oltre alla coach, anche gli allievi e allieve dell’Aries Academy si sono distinti, portando a casa ben sei medaglie e la qualificazione ai mondiali di Marco Zaza, primo classificato nella categoria Man Amatori.
Ecco tutti i risultati:
Deborah Oliva, 1ª classificata – Categoria Novice
Greta Meraviglia, 3ª classificata – Categoria Novice
Alessandra Barbetti, 2ª classificata – Categoria Master 40 Amatori
Patrizia Merlo, 3ª classificata – Categoria Master 50 Amatori
Marco Zaza, 1° classificato – Categoria Man Amatori (qualificato ai Mondiali)
Laura Giannuzzi, Categoria Amatori Senior Woman: non è salita sul podio, ma ha ottenuto un ottimo punteggio nella sua prima gara, distinguendosi per l’interpretazione carismatica
Un’accademia per tutti nel cuore di Gallarate
Fondata e guidata da Giada Eustacchio, Aries Academy ha sede in Corso Sempione 41 a Gallarate e propone un’ampia offerta formativa: dalla preparazione agonistica nella pole dance e nella danza aerea (cerchio e tessuti), ai corsi per bambini dai 6 anni in su, fino a discipline come Pilates Reformer, Heels Dance e flessibilità/contorsionismo.
«Siamo orgogliosi di questi risultati, che premiano l’impegno e la passione dei nostri atleti – commenta l’Accademia –. Ma Aries è anche una scuola aperta a tutti, dove si può crescere, divertirsi e scoprire la propria forza».
