Truffe emotive online, inganni del cuore e rinascita: a Glocal DOC “Anime violate” di Matteo Balsamo

Amore, fiducia, manipolazione. È nel confine sottile tra questi sentimenti che si muove Anime violate, il documentario del regista Matteo Balsamo, in programma lunedì 3 novembre alle 18.30 al MIV – Multisala Impero di Varese, all’interno del concorso del Festival Glocal DOC 2025. Il regista sarà presente alla proiezione.

Anime violate è un viaggio dentro il cuore oscuro delle truffe affettive e sentimentali, un fenomeno in crescita che lascia dietro di sé vite distrutte, solitudini e sensi di colpa. Attraverso testimonianze autentiche, Balsamo dà voce a uomini e donne che, sedotti da falsi profili e promesse d’amore, si trovano intrappolati in una rete di manipolazione psicologica, devastazione finanziaria e isolamento emotivo. Il documentario svela la meccanica di queste trappole digitali, ma soprattutto esplora il percorso umano di chi — dopo essere stato ingannato — sceglie di denunciare, ricominciare e ritrovare sé stesso.

Non solo inganno, ma anche rinascita. Anime violate mostra come, dietro l’umiliazione e la vergogna, possa nascere una nuova consapevolezza. Con uno sguardo intimo e rispettoso, Balsamo costruisce un racconto universale sulla fragilità e sulla forza umana, invitando lo spettatore a riflettere sul bisogno di amore e sulla vulnerabilità che accompagna ogni relazione.

«Anime Violate è un’opera glocal perché racconta storie intime e profondamente personali, nate in contesti locali, ma che parlano di una piaga globale: le truffe affettive – spiega il regista -. Questo fenomeno, alimentato dalla tecnologia e dalla disinformazione, colpisce trasversalmente ogni paese, cultura e classe sociale. Ho voluto dare voce a chi spesso resta in silenzio per vergogna, mostrando come la manipolazione emotiva non abbia confini geografici. Il film unisce testimonianze italiane a un linguaggio visivo universale, per ricordarci che dietro ogni profilo online può nascondersi un inganno — e che la consapevolezza parte anche dal racconto delle nostre comunità».





