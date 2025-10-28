Tutte le offerte di lavoro e di tirocinio dei centri per l’impiego della provincia di Varese

Qui trovi le offerte di lavoro e le offerte di tirocinio proposte dai Centri per l’Impiego della Provincia di Varese.

Se sei interessato a qualcuna delle esperienze riportate più sotto, invia subito il tuo Curriculum al Centro per l’Impiego di riferimento come indicato in ciascun annuncio.

Le offerte seguenti sono datate 28 ottobre 2025

L’elenco completo:

BUSTO ARSIZIO: MURATORE GENERICO

Impresa edile di Busto Arsizio cerca 1 MURATORE GENERICO per lavori di costruzione e ristrutturazione nelle province di Milano e Varese. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione e nel settore; preferibile residenza in zone limitrofe a Busto Arsizio; possesso di patente B. Si offre: orario a tempo pieno 8.00/12.00 – 13.00/17.00 da lunedì a venerdì e contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 14062 GD)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

GORLA MAGGIORE: APPRENDISTA ELETTRICISTA

Ditta di impianti elettrici prevalentemente civili ma anche industriali (Gorla Maggiore) cerca 1 APPRENDISTA ELETTRICISTA per manutenzione condomini e realizzazione di impianti elettrici. Requisiti richiesti: età compatibile con l”apprendistato; diploma oppure qualifica inerente la mansione; conoscenza degli strumenti informatici; preferibile domicilio nelle vicinanze della sede dell”azienda; discreta conoscenza della lingua inglese; patente B. Si offre: contratto di apprendistato con orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00/13.30-17.30 (RIF. 14060MC)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: MAGAZZINIERE

Azienda del settore gomma plastica di Busto Arsizio cerca 1 MAGAZZINIERE . Requisiti richiesti: esperienza nella gestione del magazzino; è INDISPENSABILE la PROVENIENZA dal settore GOMMA PLASTICA; INDISPENSABILE PATENTINO DEL MULETTO; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato ed orario di lavoro a tempo pieno a giornata. RIF. 14053MC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: CONDUTTORE MACCHINE PER TINTURA

Società operante nel settore della produzione di tessuti per tendaggi e decorazioni d’interni ricerca una risorsa da inserire stabilmente nel proprio organico con il ruolo di CONDUTTORE MACCHINE PER TINTURA (JIGGER FLOW BARCHE). La figura selezionata si occuperà di garantire la produzione attraverso macchine di tintoria secondo un programma predefinito, nella quantità e qualità richiesta, effettuando operazioni di carico e scarico, programmazione e regolazione, seguendo le indicazioni dei documenti tecnici. Requisiti: preferibile esperienza nella mansione, preferibile possesso di diploma o titolo di studio ad indirizzo tecnico/manifatturiero, buona conoscenza del PC e dei principali applicativi informatici, patente di guida di categoria B. Si offre contratto di lavoro subordinato da valutare, con orario su turni (6:00-13:00 e 13:30-21:00). Rif:14047 CR

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MILANO: CONDUCENTE DI AUTOBUS

Società operante nel settore trasporti persone di Milano cerca N. 5 CONDUCENTI DI AUTOBUS, che si occuperanno di trasporto persone tramite noleggio e delle attività relative (carico-scarico bagagli, pulizia veicolo, assistenza viaggiatori). REQUISITI: preferibile esperienza nella mansione, patente B e D+CQC persone (si valutano anche profili senza patente D+CQC), preferibile diploma di scuola superiore, discreta conoscenza della lingua inglese, residenza nella provincia di Milano. Si offre contratto a tempo determinato con prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno con disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi secondo il CCNL applicato (Rif. 14037AR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: STAMPATORE/TRICE DIGITALE

Società operante nel settore della produzione di tessuti per tendaggi e decorazioni d’interni ricerca una risorsa da inserire nel proprio organico con il ruolo di STAMPATORE/TRICE DIGITALE. La figura selezionata si occuperà della gestione di macchine per la stampa digitale su tessuto e dell’elaborazione dei file grafici attraverso software dedicati alla stampa e al disegno. Requisiti: preferibile esperienza nella mansione o in ambiti simili, buona conoscenza dei programmi di grafica, dimestichezza con il PC, patente di guida B e residenza entro 20 km dalla sede di lavoro. Si offre contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di apprendistato, con orario di lavoro a tempo pieno, dalle 7:00 alle 15:00. Rif: 14024CR

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: AIUTO TINTORE TESSILE

Società operante nel settore della produzione di tessuti per tendaggi e decorazioni d’interni ricerca una risorsa da inserire stabilmente nel proprio organico con il ruolo di AIUTO TINTORE TESSILE. La figura selezionata supporterà le figure più esperte nella preparazione e ricettazione di nuovi colori, nella gestione delle fasi di tintura utilizzando macchine a tintura sotto pressione, nel controllo qualità del tessuto finito e nel monitoraggio dei parametri di lavorazione. Si richiedono preferibile esperienza pregressa nella mansione, preferibile diploma o titolo di studio ad indirizzo chimico, buona conoscenza del PC e dei principali applicativi informatici, patente di guida di categoria B e residenza entro 20 km dalla sede di lavoro. Si offre contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o contratto di apprendistato, con orario su turni (7:00-17:00 e 15:00-23:00). Rif:14023CR

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MILANO: TIROCINIO come IMPIEGATO/A COMMERCIALE

Azienda operante nel settore tessile con sede a Milano ricerca n. 1 TIROCINIO come IMPIEGATO/A COMMERCIALE. La risorsa, con il supporto del tutor aziendale, si occuperà di: contatto diretto con i clienti, inserimento ordini, gestione avanzamento ordini e coordinamento con produzione e magazzino per le consegne, gestione documentale con pc e gestionale aziendale. Requisiti: diploma + corsi di formazione in ambito tessile e conoscenza dei filati; ottimo utilizzo dei principali applicativi informatici (soprattutto Excel), ottima conoscenza della lingua inglese; possesso di patente B. Si offre tirocinio di sei mesi, con orario a tempo pieno: lun – ven 8.30 – 12.30; 13.30 – 17.30. Prevista indennità di partecipazione pari ad euro 800 mensili. Rif: 14010 CR

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

OLGIATE OLONA: IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O

Azienda di produzione cosmetici di Olgiate Olona (VA) cerca: n. 1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O. Mansioni: attività di front-office, ricevimento clienti, utilizzo centralino e smistamento chiamate, assistenza al cliente, utilizzo gestionale con emissione bolle e DDT; possibilità di supporto al confezionamento. Requisiti: preferibile esperienza nelle stesse mansioni e settore; diploma di scuola superiore, ottima conoscenza pacchetto Office e Outlook; buona conoscenza della lingua inglese; residenza nei paesi limitrofi; pat. B. Orario di lavoro: tempo pieno lun.-Ven. (8.30-12.30/14.00-18.00). Si offre: contratto a tempo determinato per sostituzione maternità. RIF: 14003 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

OLGIATE OLONA: ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO

Azienda di produzione cosmetici di Olgiate Olona (VA) cerca: n. 1 ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO. Mansioni: preparazione e miscelazione delle materie prime per la produzione del prodotto, con movimentazione manuale di sacchi di circa 20 kg; confezionamento del prodotto finito con macchine semi-automatiche. Requisiti richiesti: preferibile esperienza sello stesso settore; scuola secondaria di primo grado (scuola media); conoscenza base del PC; residenza nei paesi limitrofi; pat. B. Orario di lavoro: tempo pieno lun-Ven con orario 8.00/17.00 (comprensivo di 1 h di pausa pranzo). Si offre: contratto a tempo determinato di 6 mesi, finalizzato ad assunzione a tempo indeterminato. RIF. 14002 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MILANO: IMPIEGATO/A COMMERCIALE

Azienda operante nel settore tessile con sede a Milano ricerca n. 1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE. La risorsa si occuperà di: contatto diretto con i clienti, inserimento ordini, gestione avanzamento ordini e coordinamento con produzione e magazzino per le consegne, gestione documentale con pc e gestionale aziendale. Requisiti: preferibile esperienza nelle mansioni e nel settore, diploma + corsi di formazione in ambito tessile e conoscenza dei filati; ottimo utilizzo dei principali applicativi informatici (soprattutto Excel), ottima conoscenza della lingua inglese; possesso di patente B, disponibilità a trasferte con pernottamento durante le fiere. Si iffre. contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (12 mesi) con orario a tempo pieno: lun – ven 8.30 – 12.30; 13.30 – 17.30. Rif: 13998CR

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

FERNO: RESTAURANT MANAGER – MALPENSA AEROPORTO

Azienda operante nel settore della Ristorazione presso Aeroporto Malpensa ricerca n. 2 RESTAURANT MANAGER – MALPENSA AEROPORTO. Le risorse gestiranno le procedure operative del ristorante (nota catena di fast food), supervisioneranno tutte le postazioni, organizzeranno i turni di lavoro e formeranno i nuovi collaboratori. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nel settore, conoscenza base della lingua inglese, preferibile possesso del diploma di scuola media superiore, disponibilità a lavorare 6 giorni su 7, su turni in fascia oraria 00.00/24.00. La disponibilità a trasferte sul territorio nazionale costituisce requisito preferenziale. Saranno valutati contratti full time a tempo determinato (6/12 mesi), indeterminato, apprendistato. La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi. Rif: 13994 CR

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

OLGIATE OLONA: TRAFILATORE TURNISTA

Azienda di estrusione di materie plastiche di Olgiate Olona cerca 1 TRAFILATORE TURNISTA. Requisiti richiesti: è INDISPENSABILE l’aver maturato ESPERIENZA nella produzione di profilati plastici su impianti di estrusione: alimentazione impianto, controllo prodotto e suo confezionamento; indispensabile soprattutto competenze tecniche e meccaniche; titolo di studio ad indirizzo meccanico; disponibilità a lavorare su tre turni da 8 ore. Si offre: contratto a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno su 3 turni da 8 ore. (Rif. 13984)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A PULIZIE

Il Centro per l’Impiego di Busto Arsizio cerca per ditta operante nel settore delle pulizie una RISORSA che si occuperà di PULIRE LOCALI E UFFICI. Orario di lavoro: 6 ore settimanali mattina oppure primo pomeriggio 2 volte a settimana da lunedì a venerdì. Luogo di lavoro: Parco della Cascinetta all’interno del parco Alto Milanese. Si offre contratto a tempo determinato di tre mesi con scopo assunzione. (Rif. 13981AV)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A AGLI ESTRUSORI

Ditta del settore gomma plastica di Busto Arsizio cerca 1 ADDETTO/A AGLI ESTRUSORI. Requisiti richiesti: è INDISPENSABILE l’aver maturato ESPERIENZA su estrusori in bolla di materie plastiche; patentino del muletto; licenza media; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno a giornata. (Rif. 13972MC)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: TIROCINANTE ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI

Studio professionale con sede a Busto Arsizio (VA) cerca: n. 1 TIROCINANTE ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI. La persona prescelta imparerà ad elaborare cedolini paga; contributi; F24; a gestire la movimentazione del personale dipendente (assunzioni, cessazioni, trasformazioni) con il gestionale paghe GIS RANOCCHI. Orario di lavoro: tempo pieno flessibile (dal lunedì al venerdì 9.00 -13.00; 13.30-17.30). Si offre inserimento in tirocinio con possibilità di assunzione. RIF:13955MI

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: TIROCINIO come CONTABILE AMMINISTRATIVO

Studio professionale di Busto Arsizio offre la possibilità di effettuare un TIROCINIO come CONTABILE AMMINISTRATIVO della durata di 6 mesi. La risorsa imparerà ad effettuare le registrazioni contabili, adempimenti fiscali con l”utilizzo del PC. Requisiti richiesti: diploma di Ragioneria; discreta conoscenza della lingua inglese. Orario di lavoro a tempo pieno da lunedì a venerdì 08.30-12.30 / 14.00-18.00. E’ prevista indennità di partecipazione di EURO 500,00 mensili. RIF. 13849MC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI

Studio professionale con sede a Busto Arsizio (VA) cerca: n. 1 ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI. Mansioni: elaborazione cedolini paga; contributi; F24; gestione movimentazione personale dipendente (assunzioni, cessazioni, trasformazioni). Requisiti: INDISPENSABILE esperienza pregressa nelle mansioni (si valutano anche profili in possesso di titolo di consulente del lavoro); preferibile ma non indispensabile una buona conoscenza del gestionale paghe GIS RANOCCHI. Orario di lavoro: tempo pieno flessibile (dal lunedì al venerdì 9.00 -13.00; 13.30-17.30). Si offre: contratto a tempo determinato di 12 Mesi, con possibilità di successiva stabilizzazione o passaggio diretto a tempo indeterminato. RIF:13954MI

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: MURATORE

Impresa edile di Busto Arsizio cerca 1 MURATORE che si occuperà di lavori di costruzione e di ristrutturazione: realizzazione di murature, intonaci, rivestimenti, pavimentazioni ecc. Requisiti richiesti: esperienza, anche minima, nella mansione; preferibile patente B. Si offre orario a tempo pieno 8.00/12.00 – 13.00/17.00 e contratto a tempo determinato finalizzato all’indeterminato. (Rif. 13945 GD)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO

Azienda di serramenti di Busto Arsizio cerca N. 1 MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO, che si occuperà di carico e scarico materiali, supporto alla gestione del magazzino, consegna e ritiro dei materiali presso clienti e fornitori della zona. REQUISITI: preferibile esperienza nella mansione, indispensabile patente B e patentino muletto in corso di validità, indispensabile esperienza nella conduzione di furgoni, preferibilmente automunito, residenza nei limitrofi. Si offre contratto a chiamata di 6 mesi con prospettiva di trasformazione a tempo determinato; orario di lavoro a tempo pieno dal lunedì al venerdì 08:00-12:00 e 14:00-18:00 (Rif. 13941AR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

BUSTO ARSIZIO: OPERATORE/TRICE MACCHINARI LAVORAZIONE PLASTICA

Azienda di Busto Arsizio operante nel settore plastico cerca: n.1 OPERATORE/TRICE DI MACCHINARI PER LA LAVORAZIONE DELLA PLASTICA. Mansione: per saldatura e stampa di sacchetti di plastica con utilizzo degli appositi macchinari, inscatolamento e confezionamento. Requisiti: Preferibile esperienza nella mansione/settore. Orario di lavoro: tempo pieno Lun-Ven 8/12-14/18. Si offre: Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di un anno, finalizzato alla trasformazione a tempo indeterminato. RIF: 13938 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: GOMMISTA/MECCANICO

Officina gommista con sede a Busto Arsizio (VA) cerca 1 GOMMISTA/MECCANICO. Mansioni: smontaggio e montaggio pneumatici ed equilibratura. Requisiti: esperienza e autonomia nella mansione, conoscenze informatiche di base. Orario di lavoro: tempo pieno (lun.-ven.: 8-12/14-14 e sabato: 8-12). Si offre: contratto di lavoro a tempo determinato, con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 13926 PC)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

CASTELLANZA: LATTONIERE TETTISTA

Impresa edile di Castellanza ricerca 1 LATTONIERE TETTISTA che si occuperà della realizzazione, manutenzione e riparazione di coperture civili e industriali, posa in opera di lattonerie, di pannelli sandwich, tegole e rivestimenti metallici. Requisiti richiesti: esperienza nel settore e nella mansione; capacità di lavorare in quota; disponibilità a trasferte in giornata (occasionalmente di più giorni); disponibilità a effettuare straordinari; preferibile patente. Si valutano anche profili junior con breve esperienza nel settore. Si offre orario a tempo pieno e contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (rif. 13919 GD)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

GORLA MINORE: OPERAI/E DI PULIZIE ESPERTI/E

Impresa di pulizie multiservizi di Gorla Minore cerca 2 OPERAI DI PULIZIE ESPERTI/E che si occuperanno di pulizie in diversi ambiti (aziende, uffici, magazzini, spazi commerciali…) e del monitoraggio delle squadre di lavoro. Possibile utilizzo di mezzo aziendale e/o mezzo proprio. Requisiti richiesti: esperienza nel settore e nella mansione; utilizzo di attrezzature e macchinari industriali; disponibilità a trasferte sul territorio; disponibilità ad orari flessibili; indispensabile patente B e auto. Si offre: tempo pieno da strutturare nella fascia oraria 6.00/21.30 da lunedì a sabato con possibile richiesta anche della domenica e contratto a tempo determinato di tre mesi con possibile trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 13911 GD)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: AUTISTA PATENTE C+CQC o C/E+CQC

Azienda di trasporti di Busto Arsizio cerca N. 1 AUTISTA PATENTE C+CQC o C/E+CQC, che si occuperà di trasporto merci, carico e scarico con gru su autocarro nel territorio della Lombardia. REQUISITI: patente C+CQC o preferibilmente C/E+CQC, indispensabile esperienza di almeno 4 anni nella mansione, residenza nei limitrofi. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi con prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno dal lunedì al venerdì 06:00-16:00 (Rif. 13889AR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BESNATE: TECNICO MANUTENTORE

Azienda metalmeccanica con sede a Besnate (VA) cerca: N. 1 TECNICO MANUTENTORE di impianti di sollevamento industriali. Mansioni: interventi di manutenzione su gru a ponte e altri impianti di sollevamento industriale siti nelle province di Varese, Milano, Novara. Requisiti: preferibile esperienza nel settore metalmeccanico o come manutentore di apparecchi impianti industriali, indispensabile possesso di pat. B e essere automuniti. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato scopo assunzione (da valutare in base all’esperienza pregressa) con orario a tempo pieno (lun.-ven.: 8.30-12.30/13.30-17.30). RIF: 13869 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

OLGIATE OLONA: ADDETTO/A AI DISEGNI TECNICI E ALLA PRODUZIONE

Azienda del settore tessile di Olgiate Olona cerca 1 ADDETTO/A AI DISEGNI TECNICI E ALLA PRODUZIONE che si occupi di controllare ed emettere disegni tecnici a pc e scaricare taglio tessuti e non tessuti in produzione. Requisiti richiesti: possesso di titolo di studi in ambito grafico/moda, conoscenza approfondita dei programmi CAD LECTRA e/o INVESTRONICA, indispensabile aver maturato esperienza nella mansione ed essere domiciliati nelle vicinanze della sede operativa dell’azienda. Si offre: contratto a tempo determinato full time a giornata di un mese prorogabile e con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. RIF. 13862MI

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: BANCONISTA

Ditta operante nel settore ristorazione cerca un/a BANCONISTA a Busto Arsizio.

La risorsa si occuperà di supporto sala, accoglienza clientela, caffetteria e pulizia (sbarazzo tavoli). Preferibile un titolo di studio nel settore alberghiero ed una discreta conoscenza della lingua inglese. Si propone un contratto a tempo determinato e si valuta anche un contratto di apprendistato se compatibile con l’età. Richiesta flessibilità oraria. Orario di lavoro full-time. Rif. 13845AV

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

BUSTO ARSIZIO: COPERTURISTI POSA PANNELLI ISOLANTI – LATTONIERI

Azienda del settore edile di Busto Arsizio cerca 2 COPERTURISTI POSA PANNELLI ISOLANTI – LATTONIERI. Requisiti richiesti: è INDISPENSABILE l’ESPERIENZA nella posa in opera di tegole, pannelli coibentati – posa in opera di elementi di lattoneria in acciaio/alluminio e rame, saldatura a stagno; patente B o C. Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00 / 13.00-17.00 con straordinari. Assunzione prevista per il mese di giugno. (Rif. 13687MC)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

OLGIATE OLONA: TIROCINIO come DISEGNATORE CAD 3D

Per azienda metalmeccanica si cerca UN/A TIROCINANTE DISEGNATORE CAD 3D che si occuperà di realizzazione di progetti con AutoCAD 3D e della raccolta della documentazione tecnica. Necessario un diploma di perito tecnico, una discreta conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dei programmi del pacchetto MS Office e Autocad, preferibile conoscenza del programma INVENTOR. Si offre tirocinio di 6 mesi con orario : ore 8 alle 12 e dalle 13 alle 17 . Rif. 13701AV

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

LEGNANO: ADDETTI/E ALLE PULIZIE PART-TIME

Azienda operante nella sanificazione qualificata di Busto Arsizio cerca N. 2 ADDETTI/E ALLE PULIZIE PART-TIME, che si occuperanno della pulizia di palestre nel comune di Legnano. REQUISITI: preferibile esperienza nella mansione, residenza nei limitrofi, indispensabile patente B. Si offre contratto a tempo determinato con prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro part-time dalle 23:00 alle 03:00 (Rif.13575AR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

DAIRAGO: ELETTRICISTA BORDO MACCHINA

Azienda del settore metalmeccanico di Dairago cerca 1 ELETTRICISTA BORDO MACCHINA per la creazione di impianti elettrici dei macchinari all’interno dell’azienda. E’ preferibile essere domiciliati in uno dei comuni nelle vicinanze della sede operativa dell’azienda; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato di due mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00/13.30-17.30 da lunedì a venerdì. Si valutano anche i profili di candidati in età di apprendistato ed in possesso di titolo di studio inerente la mansione. (Rif. 13446MC)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A ALLA RISTORAZIONE

Società operante nel settore ristorazione cerca N. 1 ADDETTO/A ALLA RISTORAZIONE, che si occuperà della preparazione di cibi e bevande, servizio al tavolo e gestione ordini clienti in fast food ubicati a Busto Arsizio e Olgiate Olona. REQUISITI: preferibile ma non necessaria esperienza nella mansione, licenza media o diploma di scuola superiore. Si offre contratto a tempo determinato di almeno 3 mesi con prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato, o contratto di apprendistato se compatibile; orario di lavoro part time di 20 ore settimanali su turni (anche notturni) dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo infrasettimanale (Rif. 13366AR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

ISPRA: ADDETTO/A MENSA

Azienda operante nel settore della ristorazione ricerca n.2 ADDETTI/E MENSE da inserire nel proprio organico. Le ricorse si occuperanno di collaborare con i cuochi nella preparazione dei pasti, provvedere alla pulizia delle attrezzature, delle stoviglie e distribuire i pasti. E” preferibile una pregressa esperienza nella mansione. Si richiede il possesso della patente B. Si offre contratto part-time di 18 ore settimanali su turni, inizialmente a tempo determinato per 3 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Sede di lavoro: Ispra. (RIF.14055)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

VERGIATE: AUTISTA di FURGONE

Lavanderia industriale in Vergiate cerca 1 AUTISTA di FURGONE che si occuperà di consegne nella zona Nord Italia (Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto). Requisiti richiesti: Indispensabile patente B ed esperienza nella guida di furgoni passo lungo, predisposizione al contatto con la clientela, disponibilità immediata. Si offre: contratto full time a tempo determinato, sono previste possibili trasferte massimo 2 giorni. (Rif. 14040)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

FERNO: ADDETTA/O PIEGATURA E IMBUSTATURA

Azienda tessile ricerca n. 1 ADDETTA/O PIEGATURA E IMBUSTATURA da inserire nel proprio organico. La risorsa si occuperà di piegare ed imbustare, si richiede una buona manualità e la disponibilità ad imparare. E” preferibile una pregressa esperienza nella mansione. Si offre contratto a tempo pieno e determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Orari di lavoro: 08:00-12:00 / 13:30-17:30. Sede di lavoro: Ferno (RIF.14009)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

FERNO: CUCITRICE MACCHINA PIANA

Azienda tessile ricerca n.1 CUCITRICE MACCHINA PIANA da inserire nel proprio organico. Si richiede che la persona sappia utilizzare la macchina piana ed abbia una pregressa esperienza nel settore. Si offre contratto a tempo pieno e determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Orari di lavoro: 08:00-12:00 / 13:30-17:30. Sede di lavoro: Ferno (RIF.14008)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

BESNATE: INFERIMIERA/E PROFESSIONALE

Ambulatorio polispecialistico in zona Gallarate ricerca 1 INFERMIERA/E PROFESSIONALE. La risorsa opererà nell’assistenza infermieristica, si occuperà di prelievi, Ecg, posizionamento holter cardiaci, front office per la gestione appuntamenti, pagamenti , prenotazioni. Requisiti richiesti: Disponibilità a spostamenti di max 10 km sul territorio, domicilio in zona, competenze informatiche adeguate al profilo indicato. E’ proposto un contratto part time 78% , su turni alternati mattino e pomeriggio, dal lunedì al venerdì, a tempo indeterminato dopo opportuno periodo di prova. (Rif.14004)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: CONTABILE PART TIME

Azienda operante nel settore delle pulizie professionali cerca 1 IMPIEGATO/A CONTABILE in zona Gallarate. La/il candidata/o si occuperà di: contabilità ordinaria, registrazione fatture passive, F24, liquidazione IVA e adempimenti fiscali. Si richiede: esperienza nella mansione; diploma/laurea. Si offre iniziale contratto a tempo determinato di 6 mesi, finalizzato all’indeterminato, orario part time da valutare in base alle disponibilità della persona (Rif.13999)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: APPRENDISTA RAGIONIERE/A

Studio professionale di commercialisti in Gallarate ricerca 1 APPRENDISTA RAGIONIERE/A che si occuperà della tenuta della contabilità ordinaria e semplificata e di adempimenti fiscali. E’ richiesto il diploma in ambito amministrativo-finanziario, patente B. E’ previsto contratto di apprendistato con orario full time 8.30-13.00/14.00-17.30. (Rif. 13977)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: OPERATORE/TRICE SERVIZI AL LAVORO

Ente Accreditato per l’erogazione di servizi al lavoro e formativi, in zona Gallarate, cerca 1 OPERATORE/TRICE SERVIZI AL LAVORO. La/il candidata/o si occuperà di: accoglienza e presa in carico dell’utente, orientamento di base e stipula patti di servizio personalizzati. Si richiede: diploma/laurea integrato da un corso specifico ed esperienza almeno semestrale nel settore; conoscenza portali regionali e misure di politiche attiva del lavoro. Si offre iniziale contratto a tempo determinato di 1 anno part time a 30 h/sett. finalizzato all’indeterminato. (Rif. 13971)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

BESNATE: ADDETTA/O ALLA GESTIONE DEL MAGAZZINO

Azienda che si occupa di fornitura di componenti meccanici a disegno ricerca n.1 ADDETTA/O ALLA GESTIONE DEL MAGAZZINO da inserire nel proprio organico. La risorsa si occuperà di preparare i materiali per la spedizione attraverso il conteggio, verifica dimensionale, lavaggio ed imballaggio, collaborando con la direzione, la gestione ordini di acquisto e vendita. E” preferibile una pregressa esperienza nel ruolo ed è richiesta la conoscenza e l”utilizzo del programma office. Si offre un contratto part time di 20 ore settimanali, con flessibilità nella gestione delle stesse. Si offre contratto a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di proroga. Sede di lavoro: Besnate (RIF.13968)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: PIAZZALISTA

Azienda in ambito trasporti e logistica di Gallarate ricerca 1 PIAZZALISTA addetto alla movimentazione di auto e furgoni aziendali, si occuperà di preparazione e controllo dei veicoli. Requisiti richiesti: licenza media, patente B e residenza in zona. E” previsto un contratto a tempo determinato. (Rif.13946)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: APPRENDISTA SEGRETERIA GENERALE

Azienda in ambito trasporti e logistica di Gallarate ricerca 1 APPRENDISTA DI SEGRETERIA che si occuperà di ricevimento clienti, segreteria generale, gestione e archiviazione di documenti e comunicazioni. Requisiti richiesti: diploma di scuola superiore, competenze informatiche adeguate per la mansione, disponibilità ad eventuali trasferte, patente B e residenza in zona. E” previsto un contratto di Apprendistato. (Rif.13942)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: COMMIS DI CUCINA

Per ristorante in zona Gallarate si cerca 1 COMMIS DI CUCINA. La risorsa si occuperà di: supporto nella preparazione dei piatti, pulizia cucina e lavaggio stoviglie e attrezzature. Si offre contratto intermittente di 6 mesi (circa 25 h/sett. dal lun al sab, orario 10:30-14:30) con possibilità di rinnovo. Gradita esperienza nel ruolo. (Rif.13920)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SAMARATE: EDUCATORE/TRICE PROFESSIONALE

Struttura socio sanitaria di Samarate ricerca n. 1 EDUCATORE/TRICE per attività educative e assistenza socio sanitaria agli ospiti. E” richiesta laurea in Scienza dell”educazione o laurea socio sanitaria, patente B, buona conoscenza della lingua italiana. Si offre contratto inizialmente a tempo determinato 3/6 mesi, tempo pieno o part time, da lunedì a sabato mattina. (Rif. 13912)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SAMARATE: OPERATORE SOCIO SANITARIO

Struttura socio sanitaria di Samarate ricerca n. 2 OSS per assistenza agli ospiti, gestione della casa, rilevazione parametri. E” richiesta qualifica di operatore socio sanitario, patente B, buona conoscenza della lingua italiana. Si offre contratto inizialmente a tempo determinato 3/6 mesi, tempo pieno o part time, da lunedì alla domenica su tre turni. (Rif. 13910)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CASORATE SEMPIONE: ADDETTO/A LAVORAZIONI MECCANICHE

Azienda Metalmeccanica di piccole dimensioni, in Casorate Sempione cerca UN/UNA OPERAIO/A ADDETTO/A alle lavorazioni meccaniche. Addetto alle diverse fasi del ciclo produttivo : fresatura , tornitura , alesatura, verniciatura , assemblaggi meccanici con utilizzo macchine tradizionali. Requisiti richiesti: preferibile precedente esperienza nella produzione meccanica, utilizzo di strumentazione specifica.Si offre: Contratto a tempo indeterminato (con breve prova a tempo determinato), apprendistato, con orario di lavoro a tempo pieno a giornata. (Rif.13892)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SAMARATE: ADDETTI MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA

Azienda settore Gomma Plastica di Samarate ricerca 2 ADDETTI alla MANUTENZIONE. Le risorse si occuperanno della manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari (estrusori) per le componenti elettriche e meccaniche, oltre che della manutenzione generale del sito produttivo. L”attività comporta una settimana al mese di reperibilità notturna e disponibilità alla presenza il sabato mattina. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione, preferibile competenza specifica nel settore estrusione, domicilio in zona, disponibilità da Ottobre 2025. Si offre: contratto full time a tempo indeterminato (Rif.13863)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: BARISTA

Bar Tavola Fredda in Gallarate Centro assume UN/UNA ADDETTO/A BAR CAFFETTERIA. La figura arriverà ad occuparsi in autonomia della conduzione del banco bar compreso il servizio ai tavoli, il relativo sbarazzo e pulizie, la gestione del registratore di cassa. Requisiti richiesti: predisposizione e forte propensione all”accoglienza attiva e al servizio al cliente, ottimo standing, Diploma e conoscenza della lingua inglese arricchiscono il profilo. Si richiede disponibilità a turni così strutturati: mattina 06.00 – 14.00 sabato e domenica fissi con due giorni di riposo infrasettimanali.Si offre: contratto full time a tempo determinato finalizzato al tempo indeterminato. (Rif.13847)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

VERGIATE: MACELLAIO/A

Azienda di Vergiate operante nel settore del commercio ricerca n. 1 MACELLAIO/A da inserire nel proprio organico. La risorsa si occuperà di allestire il banco carni, tagliare la carne, affettare i salumi e servire il cliente. Si richiede esperienza nella mansione e utilizzo dell”affettatrice. Si offre iniziale contratto a tempo determinato di 6 mesi full time dal lun al sab, finalizzato alla stabilizzazione contrattuale (RIF.13841)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

LONATE POZZOLO: OPERATORE PROGRAMMATORE CNC

Azienda di costruzioni ed impianti ricerca n.1 OPERATORE PROGRAMMATORE CNC da inserire nel proprio organico. La risorsa si occuperà di programmare macchina cnc selca su fresa banco fisso, con dimensioni macchina 3000x1200x1200 asse x,y,z. Si richiede esperienza pregressa nella mansione. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno.Orari di lavoro: 08:00-12:00 / 13:30-17:30. Sede di lavoro: Lonate Pozzolo (RIF.13831)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GAVIRATE: TECNICO COMPUTISTA SENIOR

Per azienda cliente siamo alla ricerca di 1 TECNICO COMPUTISTA SENIOR. La risorsa dovrà occuparsi della lettura e dell”elaborazione di capitolati d”appalto complessi; della programmazione e della gestione dei lavori e della contabilità degli stessi. Si richiedono la conoscenza di software per la progettazione 2D e 3D e laurea in ingegneria o diploma di geometra o perito edile. Si offre contratto indeterminato full time. (Rif.14036 VS)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

GAVIRATE: GEOMETRA DI CANTIERE

Per azienda cliente siamo alla ricerca di 1 ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE. Il candidato dovrà occuparsi, in affiancamento, di programmazione e gestione dei cantieri e dovrà curare i rapporti con la direzione di cantiere interfacciandosi con il committente. Indispensabile la conoscenza di software per il disegno, la progettazione e la modellazione 2D e 3D. Richiesto diploma di geometra o perito edile. Si offre contratto full time di 6 mesi eventualmente prorogabile. (Rif. 14035VS)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

GAVIRATE: IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O UFFICIO PAGHE

Per azienda cliente siamo alla ricerca di 1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O che si occuperà di: monitoraggio giornaliero delle presenze del personale tramite i portali in uso; elaborazione dei dati per l”ufficio personale ai fini del ciclo payroll; caricamento e aggiornamento dei dati nei diversi portali in uso. Preferibile esperienza pregressa nella mansione. Si offre contratto a tempo indeterminato full time. (Rif. 14033VS)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

GAVIRATE: COORDINATORE/TRICE EDILE SENIOR

Per azienda cliente siamo alla ricerca di 1 TECNICO COORDINATORE DI CANTIERE SENIOR. La risorsa si occuperà del coordinamento tecnico amministrativo di cantieri e squadre operative nell”ambito di lavori di costruzione e manutenzione di infrastrutture viabilistiche ed idraulica stradale. Preferibile titolo di studio inerente (diploma di geometra o perito edile o laurea in architettura o ingegneria). Si offre contratto a tempo indeterminato full time. (Rif. 14032VS)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

GAVIRATE: FULL STACK DEVELOPER

Azienda operante nel settore Edile Industriale di Gavirate ricerca un FULL STACK DEVELOPER che si occuperà di analizzare i requisiti delle soluzioni software da implementare, strutturare l’architettura front-end e back-end dei sistemi, sviluppare le soluzioni a microservizi prevalentemente con C#, Python, Vue.js e Go. Ci rivolgiamo a candidati Laureati in ambito STEM e/o Diplomati in ambito Programmazione che abbiano preferibilmente maturato una precedente esperienza nella mansione, con la conoscenza di C#, Python, Go, Vue.js, Angular, Javascript, SQL o PL/SQL. Orario: full-time; Contratto: tempo determinato. Rif. 14028DQ

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

GAVIRATE: CONDUCENTE DI AUTOCARRO

Azienda di edilizia della zona di Gavirate (Va) ricerca un CONDUCENTE DI AUTOCARRO. Richiesta esperienza nelle mansioni, patente C/E, disponibilità a trasferte, Si offre contratto a tempo indeterminato, tempo pieno (Rif. 14016 MF)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

GAVIRATE: ADDETTO/A MACCHINE MOVIMENTO TERRA

Azienda di edilizia della zona di Gavirate (Va) ricerca un ADDETTO/A MACCHINE MOVIMENTO TERRA. Richiesta esperienza nelle mansioni, diploma di geometra o perito edile, conoscenza pacchetto Office e software per disegno, progettazione e modellazione in 2D e 3D. Si offre contratto a tempo determinato di sei mesi, tempo pieno (Rif. 14015 MF)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

LAVENO-MOMBELLO: INFERMIERE/A

Residenza sanitaria assistenziale in zona Laveno Mombello (Va) ricerca 1 INFERMIERE/A che si occupi dell”assistenza infermieristica delle persone ospitate. Richiesti laurea in scienze infermieristiche, patente B e preferibile esperienza nel settore. Si offre contratto a turni diurni e notturni ed a tempo determinato di 12 mesi. (Rif. 14014 MF)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

LAVENO-MOMBELLO: AUSILIARIO/A SOCIO ASSISTENZIALE

Residenza sanitaria assistenziale in zona Laveno Mombello (Va) ricerca 1 AUSILIARIO/A SOCIO ASSISTENZIALE che si occupi della cura e dell”assistenza delle persone ospitate. Richiesti attestato ASA, patente B e preferibile esperienza nel settore. Si offre contratto a turni diurni ed a tempo determinato di sei mesi. (Rif. 14013 MF)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

GAVIRATE: APPLICATION CONSULTANT

Azienda operante nel settore Edile Industriale di Gavirate ricerca un APPLICATION CONSULTANT che si occuperà dell’implementazione e ottimizzazione dei software gestionali. Ci rivolgiamo a candidati Laureati in ambito STEM e/o Diplomati in ambito Programmazione che abbiano preferibilmente maturato una precedente esperienza nella mansione. Orario: full-time; Contratto: tempo indeterminato. Rif. 14012DQ

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

GAVIRATE: DISEGNATORE/TRICE BIM

Azienda operante nel settore Edile Industriale di Gavirate ricerca UN/UNA DISEGNATORE/TRICE BIM che si occuperà della creazione, aggiornamento e gestione modelli BIM 3D, implementazione di standard/procedure BIM e gestione della documentazione tecnica. Collaborerà inoltre con progettisti, ingegneri e tecnici per lo sviluppo coordinato dei modelli. Si richiede una precedente esperienza nel ruolo. Orario: full-time; Contratto: tempo indeterminato. Rif.14011DQ

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

GEMONIO: SEGRETARIO/A COMMERCIALE

Società di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, operante nella zona di Gemonio, ricerca n.1 SEGRETARIO/A COMMERCIALE. La figura ricercata si occuperà di gestire lo scadenziario clienti, provvedere alla predisposizione e alla chiusura dei corsi di formazione, aiutare nella pianificazione delle varie attività. Titolo di studio richiesto: diploma. Si richiede inoltre possesso della patente B, utilizzo del pacchetto Office, della posta elettronica e del sistema operativo Windows. Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, 08.30-12.30 e 14-18. Si offre contratto a tempo determinato di 1 anno. (Rif.13976PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

GEMONIO: ADDETTO/A ALLA CONTABILITA’ GENERALE

Società di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, operante nella zona di Gemonio, ricerca n.1 ADDETTO/A ALLA CONTABILITA’ GENERALE. La figura ricercata si occuperà di fatturazione, pagamenti, rilevazione presenze e prima nota. Titolo di studio minimo richiesto: diploma di ragioneria. Si richiede inoltre possesso della patente B, utilizzo del pacchetto Office, della posta elettronica e del sistema operativo Windows. Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, 08.30-12.30 e 14-18. Si offre contratto a tempo determinato di 1 anno. (Rif.13969PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

GAVIRATE: ADDETTO/A VENDITA STUDIO FOTOGRAFICO

Studio fotografico della zona di Gavirate, ricerca n.1 ADDETTO/A VENDITA. La figura ricercata lavorerà a contatto con la clientela, gestendo gli appuntamenti ed occupandosi anche dell”attività dello studio sui social network. Si richiedono il possesso della patente B, diploma di scuola superiore, buon utilizzo del PC, conoscenza anche di base di Photoshop e di Adobe Bridge. Orario di lavoro: lunedì e giovedì dalle 16 alle 19; martedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 16; sabato dalle 10 alle 13. Si offre inziale contratto a tempo determinato di 6 mesi. (Rif.13960PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

GEMONIO: IMPIEGATO PAGHE E CONTRIBUTI

Per società di Gemonio siamo alla ricerca di 1 ADDETTO PAGHE e vari ADEMPIMENTI FISCALI. Il candidato dovrà occuparsi di: elaborazione buste paga; inserimento dati mensili; gestione pratiche sul portale SIUL; adempimenti previdenziali INPS-INAIL; cassa edile e relative pratiche. Indispensabile pregressa esperienza nelle mansioni. Si richiedono diploma o laurea breve in materie economiche. Gradita conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto INDETERMINATO part time di 20 ore. (Rif. 13877VS)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

BARDELLO CON MALGESSO e BREGANO: ATTREZZISTA CAMBIO STAMPI

Azienda di produzione e lavorazione di materie plastiche operante nella zona di Laveno Mombello, ricerca n.1 ATTREZZISTA CAMBIO STAMPI. La risorsa selezionata si occuperà di procedere in autonomia al cambio stampi e attrezzare presse ad iniezione, programmare robot e preparare materiali. Orario di lavoro su 2 turni (6-14;14-22). Si offre contratto a tempo determinato di 1 anno. (Rif.13805PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

BESOZZO: TECNICO ELETTRICISTA

Per azienda di Besozzo siamo alla ricerca di 1 ELETTRICISTA con esperienza che dovrà occuparsi di istallazione e manutenzione di lavatrici e lavastoviglie professionali presso clienti esterni. Indispensabile possesso di patente B per spostarsi con furgone aziendale presso i luoghi d’intervento. il lavoro si svolgerà prevalentemente in Provincia, ma è necessaria la disponibilità a trasferte occasionali. Indispensabile aver già svolto attività nelle stesse mansioni. Contratto full time (08:00-12:00 14:00-18:00); iniziale tempo determinato con possibilità stabilizzazione. (Rif. 13803VS)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

GAVIRATE: SERRAMENTISTA POSATORE

Per azienda operante nel gaviratese siamo alla ricerca di 1 SERRAMENTISTA POSATORE che dovrà occuparsi di taglio e assemblaggio di serramenti in officina e posa degli stesi in cantiere. Indispensabili disponibilità a trasferte in ambito prevalentemente regionale e il possesso della patente B. Orario di lavoro full time (08:00-12:00 13:30-17:30), tempo determinato di 3 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 13802VS)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

BESOZZO: GEOMETRA

Azienda di produzione serramenti e carpenteria metallica operante nella zona di Besozzo ricerca UN/UNA GEOMETRA che si occuperà del contatto commerciale con i clienti, elaborazione tecnica preventivi, rilievi e supervisione cantieri. Preferibile ma non indispensabile esperienza nel ruolo. Si richiede Diploma, conoscenza Autocad, Office, patente B. Preferibile patente C. Orario: full-time; Contratto: tempo determinato finalizzato assunzione tempo indeterminato. Rif.13674DQ

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

RANCIO VALCUVIA: ADDETTO/A ALLA LOGISTICA DI MAGAZZINO

Importante Azienda operante nel settore Legno zona Valcuvia (VA) cerca 1 ADDETTO/A ALLA LOGISTICA DI MAGAZZINO: preparazione materiali in pacchi per la vendita e commercializzazione, lavorazione di finitura per elementi in legno quali piallatura, levigatura, verniciatura.Preferibile ma non indispensabile precedente esperienza nello stesso settore ed attività/mansioni. Richiesta patente B ed eventualmente C. Si offre assunzione immediata, contratto a tempo pieno e tempo indeterminato. Rif. 14001PS

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it

GERMIGNAGA: SEGRETARIA/O ADDETTA/O ALLA CONTABILITA’ UFFICIO

Azienda operante nel settore impianti fotovoltaici cerca 1 SEGRETARIA/O ADDETTA/O ALLA CONTABILITA’ DEGLI UFFICI: Gestione delle fatture ,dei pagamenti, della corrispondenza. Richiesta esperienza nelle stesse mansioni, conoscenza strumenti informatici .Assunzione immediata a tempo pieno con periodo di prova di 1 mese. Rif.13991ST

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it

GERMIGNAGA: ELETTRICISTA

Azienda operante nel settore impianti fotovoltaici cerca 1 ELETTRICISTA in grado di collegare gli impianti fotovoltaici. Preferibile esperienza nello stesso settore e disponibilità a trasferte giornaliere nella zona dell”Alto Milanese,Varese e Monza Brianza. previsto periodo di prova di 3 mesi, si valuta anche eventuale periodo di apprendistato.Rif.13990ST

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it

GERMIGNAGA: ADDETTO/A AL MONTAGGIO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Azienda operante nel settore impianti fotovoltaici ricerca 1 OPERAIO/A ADDETTO/A AL MONTAGGIO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI che si occupi anche della consegna della merce.Non è richiesta particolare esperienza ma buona volontà, motivazione e disponibilità a trasferte in zona Varese,Alto Milanese e Monza Brianza. Contratto a tempo pieno con periodo di prova di 3 mesi. Si valuta anche eventuale rapporto di apprendistato.Rif. 13989st

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it

LUINO: POSATORE DI SERRAMENTI

Azienda operante nel commercio al dettaglio di serramenti porte e tende da sole cerca 1 POSATORE DI SERRAMENTI preferibilmente con esperienza nel settore che sia in grado di prendere le misure e fare da supporto per il carico e scarico e la posa del materiale. Si offre contratto inizialmente a part time con orario da concordare e eventuale assunzione dopo periodo di prova. Luogo di lavoro: zona del luinese. (Rif. 13970ST)

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it

LUINO: OPERAIO MANUTENTORE

Societa’ operante in strutture socio assistenziali ricerca UN OPERAIO/A ADDETTO/A ALLA GESTIONE DEL MAGAZZINO E A PICCOLI LAVORI DI MANUNTENZIONE e riparazione attrezzature e beni.preferibile una breve esperienza nella qualifica e necessaria la patente B. Si offre contratto a tempo pieno e indeterminato.rif.13967st

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it

LUINO: AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE

Societa’ operante in strutture sanitarie cerca 1 AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE che si occupi della cura e dell’assistenza delle persone ospitate.viene richiesto come requisito preferenziale l’esperienza nel settore. Si offre contratto a tempo pieno su due turni e a tempo indeterminato.rif.13966st

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it

LUINO: OPERATORE SOCIO SANITARIO

Societa’ operante in strutture sanitarie cerca 1 OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE che si occupi della cura e dell”assistenza delle persone ospitate.viene richiesto come requisito preferenziale l”esperienza nel settore. Si offre contratto a tempo pieno su due turni e a tempo indeterminato.rif13965st

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it

LUINO: OPERATORE DI PATRONATO

Importante ente cerca nella zona del luinese UN OPERATORE ADDETTO AI SERVIZI DI PATRONATO CON ESPERIENZA NELLA STESSA ATTIVITA’. richiesta la laurea o eventualmente diploma specifico nello stesso settore.si offre contratto a tempo determinato con possibilita’ di stabilizzazione.rif.13964st

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it

CUNARDO: ADDETTO/A AL BANCO MACELLERIA E SALUMERIA

Esercizio commerciale nella zona della valmarchirolo ricerca 1 ADDETTO/A AL BANCO MACELLERIA E SALUMERIA che si occupi della disossatura e vendita della carne e dei salumi.viene richiesta una buona esperienza nello stesso settore. Orari di lavoro da concordare in base alle esigenze del negozio e assunzione dopo eventuale periodo di prova di 6 mesi.rif.13958st

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it

CUNARDO: EDUCATORE PROFESSIONALE

Importante struttura sanitaria nella zona della valmarchirolo ricerca nr. 2 EDUCATORI/EDUCATRICI PROFESSIONALI da inserire nella propria sede per la progettazione e la verifica di progetti riabilitativi individuali per pazienti fragili.viene richiesta la laurea in educazione professionale classe SNT/2 e l’iscrizione all”albo degli educatori,cosi” come una buona esperienza nello stesso settore.il contratto offerto e’ a tempo pieno per 38 ore settimanali con un periodo di prova di almeno 6 mesi. (rif.13957st)

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it

CUNARDO: SEGRETARIA/O AMMINISTRATIVA/O

Importante struttura residenziale /sanitaria ricerca nella zona della Valmarchirolo 1 ADDETTA/O ALLA SEGRETERIA, con mansioni di centralino e supporto alla direzione nella gestione documentale .La figura ricercata sarà assunta inizialmente con un contratto a tempo determinato e con orario part-time di 24 ore settimanali .Una breve esperienza nello svolgimento dei compiti sarà ritenuta titolo preferenziale .Rif.13835ST

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it

SARONNO: ADDETTO/A INSTALLAZIONE COPERTURE

Per azienda situata in Saronno operante nel settore dei serramenti, si ricerca 1 ADDETTO/A ALL’INSTALLAZIONE di coperture trasparenti, lucernari e pergole bioclimatiche ed eventualmente in base alle necessità aziendali addetto all’attività di produzione interna. Requisiti: indispensabile esperienza pregressa in cantiere in settore similare, ad esempio serramentista, installazione di tende da sole, coperture, tetti utilizzando scale, trabattelli e ponteggi, richiesta ottima manualità. Preferibile possesso della patente PLE (piattaforme) e/o corso di lavori in quota (oltre 2,5mt). Possesso della patente B. Si offre contratto da definire in base alla figura individuata, tempo pieno. (Rif. 13973D)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

ROVELLASCA: ADDETTI/E ALLE PULIZIE

Impresa di pulizie di Rovellasca cerca 2 ADDETTI/E ALLE PULIZIE. Le risorse si occuperanno di pulizia di corselli box, piazzali, scale condominiali, uffici, vetri; spostamento bidoni spazzatura dai vari condomini ai punti ritiro Econord; a seconda della necessità è previsto utilizzo furgone aziendale o proprio automezzo, necessaria patente B. Requisiti richiesti: ottima conoscenza lingua italiana; automuniti; no vincoli orari; residenza limitrofa a Rovellasca. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato/part-time, flessibilità oraria dal lunedì al sabato. Rif.13895

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: OPEATORI/TRICI SERVIZI SCOLASTICI PRE-POST SCUOLA

Cooperativa sociale di Padova cerca, per filiale di Saronno 5 OPEATORI/TRICI SERVIZI SCOLASTICI PRE-POST SCUOLA. Le risorse saranno impiegate in servizi integrativi scolastici quali pre, post e dopo scuola. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza; titolo di studio in ambito umanistico/socio-pedagogico, preferibile laurea ma non indispensabile; residenza limitrofa al posto di lavor. Si offre contratto a tempo determinato/part-time (pre scuola 7.30 / 9.00 post scuola 15.30/18.00). Rif.13867L

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: EDUCATORI/TRICI

Cooperativa sociale di Padova cerca, per filiale di Saronno 20 EDUCATORI/TRICI. Requisiti richiesti: uno dei seguenti titoli (laurea triennale L-19 / qualifica di educatore professionale socio-pedagogico / diploma di educatore / diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L-SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione / laurea in scienze e tecniche psicologiche L-24/LM-51 / laurea in sociologia L-40/LM-88 / laurea in servizio sociale L-39); residenza limitrofa al luogo di lavoro. Si offre contratto a tempo determinato/part-time dal lun al ven. Prevista stabilizzazione. Rif.13793L

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

LEGNANO: MECCANICI AUTORIPARATORI CON ESPERIENZA

Officina autoriparazione di Legnano cerca 2 MECCANICI AUTORIPARATORI CON ESPERIENZA. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa nella manutenzione ordinaria/straordinaria autoveicoli, tagliandi, diagnosi, sostituzione pneumatici; utilizzatore DIAGNOSI, pat. B. Si offre tempo determinato 12 mesi con successiva stabilizzazione, giornata dalle 8.30-12.00/14.00-18.30. (Rif. 14045)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it”

VENEGONO SUPERIORE: OPERATORI/TRICI DI ACCOGLIENZA

Cooperativa sociale di accoglienza migranti cerca 2 OPERATORI/TRICI DI ACCOGLIENZA. Le attività previste sono la supervisione situazione igienica della struttura, e relativa pulizia dei luoghi comuni, distribuzione pasti e abbigliamento, accompagnamento, con mezzo aziendale, presso vari enti; favorire autonomia degli ospiti. Requisiti richiesti: uso PC e posta elettronica, Office; preferibile diploma scuola superiore; indispensabile possesso patente B. Contratto: tempo determinato, pieno, orario 40 ore settimanale articolate su 3 turni, per 3 mesi prorogabili, finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 14034)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

CASTIGLIONE OLONA: IMPIEGATA/O UFFICIO IMPORT/EXPORT

Società di Castiglione Olona cerca 1 IMPIEGATA/O UFFICIO IMPORT/EXPORT. La risorsa inizialmente imparerà a gestire archivio e pratiche varie d’ufficio poi, gradualmente le pratiche afferenti l’ufficio import/export; la documentazione necessaria per le spedizioni, incluse fatture, documenti di trasporto (DDT), polizze di carico, e certificati di origine, pratiche doganali per le merci in ingresso e uscita. Requisiti richiesti: indispensabile età compatibile con apprendistato ed ottimo inglese; diploma scuola superiore; outlook, word, excel, automunita/o poiché la sede di lavoro non è servita da mezzi pubblici; residenza limitrofa alla sede di lavoro. Si offre iniziale tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione, giornata. (Rif. 13987)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: APPRENDISTA OPERATORE/TRICE MACCHINE UTENSILI

Azienda di Tradate cerca 1 APPRENDISTA OPERATORE/TRICE MACCHINE UTENSILI. Requisiti richiesti: disponibilità ad imparare e a lavorare nell’ambito dell’attrezzaggio macchine utensili, utilizzo strumenti di misura, conoscenza ed utilizzo strumentazione da banco e fresatura, diploma tecnico, disponibilità a trasferte, patente B. Si offre contratto apprendistato, giornata. (Rif. 13985)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: MANUTENTORE/TRICE MECCANICO/A SETTORE MATERIE PLASTICHE

Azienda di Tradate cerca 1 MANUTENTORE/TRICE MECCANICO/A SETTORE MATERIE PLASTICHE. Requisiti richiesti: gradita esperienza nello smontaggio e montaggio di macchinari per l’industria plastica, semplici lavori di carpenteria, utilizzo di strumentazione da banco, saldatura MIG, conoscenza basilare dei fondamentali della meccanica; diploma tecnico; programmi modellazione 3D- CAD CAM; discreto inglese; patente B; disponibilità a trasferte. Si offre tempo determinato, giornata, 6 mesi con successiva stabilizzazione. (Rif. 13983)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

VENEGONO INFERIORE: APPRENDISTA BANCONIERA/E

Pizzeria d’asporto pizze, focacce e prodotti da forno di Venegono Inferiore cerca 1 APPRENDISTA BANCONIERA/E. La risorsa imparerà a preparare il banco ed a somministrare i prodotti ai clienti, cassa, gestione scorte, pulizia area di lavoro. Requisiti richiesti: indispensabile età compatibile con contratto d’apprendistato, residenza nelle vicinanze della sede di lavoro, attestato, buona volontà ad apprendere il mestiere, patente B. Si offre apprendistato, part time orario alternato, al mattino dalle ore 10.00/14.00 e/o sera dalle 17.00/21.00. (Rif. 13979)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it”

VENEGONO INFERIORE: APPRENDISTA PIZZAIOLO/A

Pizzeria d’asporto pizze, focacce e prodotti da forno di Venegono Inferiore cerca 1 APPRENDISTA PIZZAIOLO/A. La risorsa imparerà a preparare, farcire ed infornare pizze e focacce, prodotti da forno. Requisiti richiesti: indispensabile età compatibile con contratto d’apprendistato, residenza nelle vicinanze della sede di lavoro, attestato, buona volontà ad apprendere il mestiere, patente B. Si offre apprendistato, part time orario alternato, al mattino dalle ore 10.00/14.00 e/o sera dalle 17.00/21.00. (Rif. 13978)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

VENEGONO SUPERIORE: ELETTRICISTA INSTALLATORE IMPIANTI EDIFICI BORDO MACCHINA

Azienda di Venegono Superiore cerca 1 ELETTRICISTA INSTALLATORE IMPIANTI EDIFICI E BORDO MACCHINA. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa; automuniti/e. Si offre tempo determinato, iniziale, 3 mesi. (Rif. 13963)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

CARONNO PERTUSELLA: OPERAI/E PRODUZIONE CONFEZIONAMENTO PRODOTTI

Cooperativa multiservizi di Mozzate cerca, per azienda di Caronno Pertusella, 5 OPERAI/E PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO PRODOTTI VARI. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nel confezionamento di prodotti industriali, confezionamento e sistemazione su bancali; automunite/i; residenza nelle vicinanze di Caronno Pertusella. Si offre tempo determinato prorogabile, dal lunedì al venerdì, orario 8.00-12.30/13.00-16.30. (Rif. 13962)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: TECNICO ADDETTO/A MANUTENTENZIONE APPARECCHIATURE

Azienda di Tradate cerca 1 IMPIEGATO/A TECNICO ADDETTO/A ALLA MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE per laboratori e strutture sanitarie. Requisiti richiesti: esperienza nella assistenza tecnica strumentazione scientifica; diploma perito elettronico/elettrotecnico/telecomunicazioni o similare; discreto inglese; PC; pat B; residenza nelle vicinanze di Tradate; disponibilità a brevi trasferte su territorio nazionale. Si offre tempo indeterminato, giornata. (Rif. 13961)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

VEDANO OLONA: OPERAI ADDETTI/E TAGLIO E CONFEZIONAMENTO NASTRI ADESIVI

Azienda di Vedano Olona cerca 2 OPERAI ADDETTI/E TAGLIO E CONFEZIONAMENTO NASTRI ADESIVI. Requisiti richiesti: età compatibile con apprendistato, residenza limitrofa alla sede di lavoro, office. Si offre iniziale contratto a tempo determinato, giornata, poi stabilizzazione a tempo indeterminato. (Rif. 13953)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: TIROCINIO come ADDETTO/A VENDITA PRODOTTI TELEFONI

Punto vendita di Tradate offre 1 TIROCINIO come ADDETTO/A VENDITA PRODOTTI TELEFONIA. Il/la tirocinante imparerà a gestire la consulenza pro-attiva e la vendita di prodotti telefonia, il rapporto commerciale dalla identificazione del cliente alla trattativa e l’eventuale servizio post-vendita. Requisiti richiesti: indispensabile età compatibile con apprendistato; diploma scuola superiore; discreto inglese; office; pat. B; residenza nelle vicinanze della sede di lavoro; disponibilità a frequentare un breve corso, gratuito, propedeutico alla mansione. Si offre tirocinio 6 mesi, part-time, orario da definire in fase di colloquio. E’ prevista indennità di partecipazione. (Rif. 13952

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

VEDANO OLONA: CUCITRICE/TORE A MACCHINA PIANA

Azienda di Vedano Olona cerca 1 CUCITRICE/TORE A MACCHINA PIANA. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nell’utilizzo di macchina piana, tagliacuce e bordatrici, gradito corso taglio/cucito, buono italiano; residenza nelle vicinanze della sede di lavoro. Si offre tempo determinato scopo assunzione, part-time (8.30-12.30 – 14.00-16.00). (Rif. 13927)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

LONATE CEPPINO: TORNITORE/TRICE

Azienda di Lonate Ceppino cerca 1 TORNITORE/TRICE. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa su centri di lavoro; buona conoscenza del disegno meccanico e linguaggio FANUC; ottima conoscenza dei principali utensili/attrezzature per operazioni di tornitura; manualità e precisione, capacità di lavoro in team e problem solving; automunito/a; residenza limitrofa alla sede di lavoro. Si offre tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione, tempo pieno dal lunedì al venerdì. (Rif. 13904)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

LONATE CEPPINO: FRESATORE/TRICI

Azienda di Lonate Ceppino, cerca 1 FRESATORE/TRICE, Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa maturata su centri di lavoro; buona conoscenza disegno meccanico e linguaggio FANUC; ottima conoscenza dei principali utensili/attrezzature per operazioni di fresatura; ottima capacità manuale e precisione; capacità di lavoro in team, problem solving; automunito/a; residenza nelle vicinanze della sede di lavoro. Si offre tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione, tempo pieno dal lunedì al venerdì. (Rif. 13903)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

LONATE CEPPINO: IMPIEGATA/O UFFICIO TECNICO

Azienda di Lonate Ceppino, cerca 1 IMPIEGATA/O UFFICIO TECNICO. Requisiti richiesti: indispensabile conoscenza di CREO 3D; laurea; buono inglese sia a livello scritto che parlato; buono office; buone capacità di lavoro in team e problem solving; automunito/a; residenza nelle vicinanze della sede di lavoro. Si offre tempo determinato scopo stabilizzazione, tempo pieno dal lunedì al venerdì. (Rif. 13902)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

LONATE CEPPINO: IMPIEGATA/O UFFICIO SPEDIZIONI

Azienda di Lonate Ceppino, cerca 1 IMPIEGATA/O UFFICIO SPEDIZIONI. Requisiti richiesti: indispensabile nell’organizzazione di spedizioni via strada, treno, nave, aerea; conoscenza della documentazione Export (emissione DDT, packing list, fatture, certificati di origine, lettere di credito, bollette doganali, VGM); diploma scuola superiore; buono inglese (minimo livello B2) sia a livello scritto che parlato; ottimo office in particolare excel; ottima conoscenza delle attività di gestione Import; automunito/a; residenza nelle vicinanze della sede di lavoro; flessibilità. Si offre tempo determinato scopo stabilizzazione, tempo pieno dal lunedì al venerdì. (Rif. 13901)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

LONATE CEPPINO: QUALITY ASSURANCE

Azienda di Lonate Ceppino, cerca 1 IMPIEGATA/O QUALITY ASSURANCE. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza in ambito ISO; conoscenza delle norme ISO 14001, ISO 45001, apprezzata anche la conoscenza delle norme API6D e API6D DSS; diploma scuola superiore o laurea; buono inglese sia a livello scritto che parlato; buono office; ottime capacità di comunicazione ed ascolto, problem solving e lavoro in team; automunito/a; residenza nelle vicinanze della sede di lavoro. Si offre tempo determinato scopo stabilizzazione, tempo pieno dal lunedì al venerdì.(Rif. 13900)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

LONATE CEPPINO: IMPIEGATO/A UFFICIO COMMERCIALE

Azienda di Lonate Ceppino, cerca IMPIEGATO/A UFFICIO COMMERCIALE. Requisiti richiesti: gradita ma non indispensabile minima esperienza nella mansione; diploma scuola superiore; ottimo inglese sia a livello scritto che parlato (minino livello C1); buono office; ottime capacità di comunicazione ed ascolto, problem solving e lavoro in team; automunito/a; residenza nelle vicinanze della sede di lavoro; disponibilità a brevi trasferte all’estero. Si offre tempo determinato scopo stabilizzazione, tempo pieno dal lunedì al venerdì. (Rif. 13899)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

LONATE CEPPINO: IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI

Azienda di Lonate Ceppino, cerca IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI. Requisiti richiesti: indispensabile almeno 1 anno di esperienza nella gestione di ordini fornitori e approvvigionamento materie prime, monitoraggio fabbisogni e pianificazione ordini; diploma scuola superiore; buono inglese sia a livello scritto che parlato; buono office; ottime capacità di comunicazione ed ascolto, problem solving e lavoro in team; automunito/a; residenza nelle vicinanze della sede di lavoro. Si offre tempo determinato scopo stabilizzazione, tempo pieno dal lunedì al venerdì. (Rif. 13898)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

: IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O CONTABILE

Azienda di Lonate ceppino cerca IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O CONTABILE. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa, minimo 10 anni, nella gestione della contabilità generale, attiva e passiva; fatturazione clienti/fornitori; riconciliazioni bancarie, registrazione F24 e contabilità del personale; predisposizione bilancio e relative operazioni di chiusura (ratei, riscontri, cespiti); diploma ragioneria o laurea; buono inglese; office; capacità di ascolto e comunicazione, problem solving, lavoro in team; automunita/o; residenza nelle vicinanze della sede operativa. Si offre tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione, tempo pieno. (Rif. 13897)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

CARBONATE: CONTROLLER IT MANAGER

Azienda di Carbonate cerca 1 CONTROLLER IT MANAGER. Requisiti richiesti: indispensabile almeno 2 anni di esperienza pregressa nella mansione, laurea ingegneria gestionale o economia, ottimo excel e lingua inglese, conoscenza principali tools informatici, ERP ESOLVER/BUSINESS INTELLIGENCE POWER BI. Si offre tempo indeterminato, orario dalle ore 8.30-12.30/13.00-17.00. (Rif. 13880)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

CASCIAGO: OPERATORE/TRICE CIMITERIALE

Per azienda di servizi cimiteriali ricerchiamo 1 OPERATORE/TRICE CIMITERIALE. La risorsa selezionata si occuperà di esumazioni ed estumulazioni. Requisiti: preferibile, ma non indispensabile, esperienza nella mansione; patente B; disponibilità a trasferte. Orario di lavoro: tempo pieno. Contratto di lavoro: tempo indeterminato. (Rif.14061 CT)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: CONTABILI DI STUDIO PROFESSIONALE

Studio professionale di consulenza fiscale e contabile di Varese cerca 2 CONTABILI DI STUDIO. Indispensabile esperienza di almeno 2 anni nella contabilità presso studi professionali; dichiarazioni 730, 770, IVA, CU, prima nota ordinaria e semplificata; deposito bilanci, variazioni societarie; ecc. Possesso di diploma o laurea triennale ambito amministrativo; Orario: tempo pieno (sabato incluso). Contratto: tempo determinato 12 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (RIF. 14054 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: TIROCINO come OPERATORE/TRICE D’UFFICIO

Agenzia di assicurazioni di Varese offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINO come OPERATORE/TRICE D’UFFICIO. Il/la tirocinante si occuperà della gestione degli appuntamenti, gestione pratiche, front office ed archiviazione documenti. Requisiti richiesti: diploma di scuola media superiore, preferibile indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”, discreta conoscenza della lingua inglese. Buona conoscenza del pacchetto Office e della posta elettronica. Patente B, automunito/a. Età compatibile con i vincoli previsti dal contratto di apprendistato. Durata 6 mesi, dal lunedì al venerdì, orario tempo pieno. E’ prevista indennità di tirocinio. (Rif. 14052 VM)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

BESANO: ELETTRICISTI

Azienda di installazione e manutenzione impianti elettrici di Besano cerca 2 ELETTRICISTI. Indispensabile esperienza di installazione impianti elettrici; residenza provincia di Varese; indispensabile formazione in campo elettrico o esperienza sul campo; uso PC; patente B per guida furgoni aziendali; disponibilità trasferte di giornata in provincia di Varese, Lombardia e Piemonte. Orario: tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle 8-13; 14-17. Contratto: tempo determinato 6 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif.14046 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it”

VARESE: AIUTO CUOCO/A

Ristorante in centro Varese cerca 1 AIUTO CUOCO/A. Indispensabile possesso titolo inerente la mansione; età compatibile con i vincoli del contratto di apprendistato. Orario: tempo pieno con orario spezzato (10-14:30; 18-22:30), sabato, domenica e festivi. Contratto: tempo determinato 3 mesi iniziali. (Rif. 14039 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: RESPONSABILE OFFICINA MECCANICA

Centro per l’impiego di Varese ricerca 1 RESPONSABILE OFFICINA MECCANICA di autobus per azienda operante nel settore trasporto persone. La risorsa selezionata si occuperà delle attività relative alla manutenzione approfondita dei mezzi aziendali. Possibilità di offrire alloggio a prezzo calmierato nel caso in cui la risorsa fosse domiciliata fuori zona. Requisiti: esperienza consolidata nella mansione, patente B. Orario di lavoro: full time 8:30-12:00 e 14:00-18:00 dal lunedì al venerdì. Contratto di lavoro: tempo indeterminato. Luogo di lavoro: Varese (Rif.14027 CT)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA

Per azienda di Varese siamo alla ricerca di 1 ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA. La figura selezionata sarà adibita alle funzioni di segreteria ed assunta con contratto di apprendistato. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese. Orario di lavoro full-time dal lunedì al sabato mattina. (Rif. 14026 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it”

AZZATE: CAMERIERE/A

Per una trattoria di Azzate siamo alla ricerca di n.1 CAMERIERE/A. La figura selezionata sarà adibita al servizio ai tavoli, apparecchio/sparecchio e pulizie fine servizio. Preferibile esperienza nella mansione o titolo in ambito ristorazione; residenza zone limitrofe; buona conoscenza della lingua inglese; Orario: part-time (11.30-15) da martedì a domenica e festivi, giorno di riposo il lunedì. Contratto: tempo determinato 3 mesi iniziali. (Rif. 14025 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

CARONNO VARESINO: STAMPATORE/TRICE MATERIE PLASTICHE

Azienda di gomma plastica cerca 1 STAMPATORE/TRICE MATERIE PLASTICHE. Indispensabile esperienza di almeno 5 anni nella mansione; capacità di cambio stampi e attrezzaggio pressa; automuniti; Orario: 3 turni (6/14 – 14/22 – 22/6). Contratto : tempo determinato iniziale di 6 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif.14021 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: MECCANICO AUTOBUS

Centro per l”impiego di Varese ricerca 1 MECCANICO DI AUTOBUS con esperienza. La risorsa si occuperà di manutenzione delle parti motoristiche di autobus utilizzando l’attrezzatura di officina. Possibilità di alloggio a prezzo calmierato, nel caso in cui la risorsa vivesse fuori zona. Requisiti: esperienza nella mansione, patente B. Orario di lavoro: tempo pieno 8:30-12:00 e 14:00-18:00 da lunedì a venerdì. Contratto di lavoro: tempo indeterminato. Luogo di lavoro: Varese. (Rif.14020 CT)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it”

CASTELLO CABIAGLIO: OPERAIO/A PULITORE/TRICE METALLI

Per azienda metalmeccanica ricerchiamo 1 OPERAIO/A PULITORE/TRICE METALLI con esperienza. La risorsa selezionata si occuperà di utilizzare la pulitrice a nastro per pulire particolari in metallo. Requisiti: indispensabile esperienza ed essere automuniti. Orario di lavoro: tempo pieno da lunedì a venerdì 8:00-12:00 e 13:30-17:30. Contratto a tempo indeterminato. Luogo di lavoro: pressi di Castello Cabiaglio.

(Rif.14019 CT)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it”

VARESE: AIUTO ELETTRICISTA

Azienda di manutenzione impianti elettrici ed idrici cerca 1 AIUTO ELETTRICISTA. Indispensabile conoscenze elettriche o esperienza per affiancamento elettricista; possesso patente B; Orario: tempo pieno. Contratto: tempo indeterminato. (Rif.14017 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

INDUNO OLONA: DISEGNATORE/TRICE CAD 2D

Azienda di costruzione di macchine industriali di Induno Olona è alla ricerca di 1 DISEGNATORE/TRICE CAD 2D/3D. Indispensabile esperienza nella stessa mansione e provenienza dal settore meccanico; richiesto ottimo utilizzo AUTOCAD 2D preferibile inventor 3D; Orario: part-time da lunedì al venerdì dalle 13-17. Si offre un contratto di lavoro a tempo determinato di 12 mesi. (Rif.14006 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

INDUNO OLONA: TORNITORE CNC

Azienda metalmeccanica zona Induno olona cerca 1 TORNITORE CNC. Indispensabile esperienza nella stessa mansione su tornio CNC o su tornio tradizionale; tornitura tubi e aste; indispensabile lettura disegno meccanico; Orario: FULL-TIME da lunedì al venerdì dalle 8-12 e 13-17. Contratto: tempo determinato di 12 mesi con possibilità di estensione. (Rif.14005 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: BARBIERE

Salone di bellezza di Varese cerca 1 BARBIERE. Indispensabile esperienza barba e capelli uomo; residenza zone limitrofe Varese; automuniti; disponibilità a trasferte per eventi (matrimoni, sfilate, ecc.). Orario: tempo pieno o part-time da concordare. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 13997 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: APPRENDISTA PARRUCCHIERA/E

Salone di bellezza di Varese cerca 1 APPRENDISTA PARRUCCHIERE/A. Indispensabile possesso formazione professionale acconciatura; indispensabile età compatibile con i vincoli previsti dal contratto di apprendistato; automuniti; residenza città di Varese o limitrofi; previsti percorsi formativi a Milano. Orario: tempo pieno. Contratto: apprendistato. (Rif.13996 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: PARRUCCHIERA/E

Centro di bellezza di Varese cerca 1 PARRUCCHIERA/E. Indispensabile esperienza; automuniti; residenza zone limitrofe Varese; disponibilità a trasferte per eventi (matrimoni, sfilate, percorsi formativi a Milano). Orario: tempo pieno o part-time da concordare. Contratto: tempo indeterminato. (Rif.13995 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: IDRAULICO APPRENDISTA

Per azienda di Varese ricerchiamo un IDRAULICO APPRENDISTA, che si occuperà di affiancare i tecnici nello svolgimento delle seguenti mansioni: installazione, manutenzione e riparazione degli impianti idrotermosanitari presso i clienti. Requisiti: gradito, ma non indispensabile, titolo di studio in ambito idraulico; patente B, disponibilità a trasferte. Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì 8:00-12:00 e 13:00-17:00, è possibile che venga richiesto di lavorare qualche sabato. Contratto di lavoro: apprendistato. (Rif.13986 CT)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

AZZATE: FABBRO CON ESPERIENZA

Officina di fabbro di Azzate cerca 1 FABBRO CON ESPERIENZA. Indispensabile esperienza di almeno 2 anni nella mansione con lettura disegno tecnico e realizzazione cancellate e manufatti in ferro e acciaio inox; automuniti. Orario: tempo pieno da lunedì a venerdì 8-17:30 con pausa pranzo. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 13975 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

AZZATE: IMPIEGATO/A GEOMETRA

Centro per l”impiego di Varese ricerca un/una IMPIEGATO/A GEOMETRA per azienda di produzione di serramenti nei pressi di Azzate. La risorsa selezionata sarà inserita presso l”ufficio tecnico aziendale e si occuperà di stesura ordini clienti e ordini ai fornitori. Si richiede esperienza maturata come geometra presso ufficio tecnico. Orario di lavoro: tempo pieno. Contratto di lavoro: inziale tempo determinato a scopo stabilizzazione.

(Rif.13944 CT)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it”

ARCISATE: OPERAIO IDRAULICO

Per una società specializzata nel settore idraulico e con sede di lavoro ad Arcisate siamo alla ricerca n.1 OPERAIO IDRAULICO: la figura selezionata deve aver maturato competenze tecniche, in ambito civile-industriale. Si offre un contratto di lavoro a tempo pieno (08:00-12:00/13:00-17:00) con iniziale contratto a tempo determinato finalizzato all?assunzione a tempo indeterminato. (Rif.13943 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

ARCISATE: TECNICO PREVENTIVISTA

Per una società specializzata nel settore dell?istallazione elettrica e con sede di lavoro ad Arcisate siamo alla ricerca n.1 TECNICO PREVENTIVISTA: la figura selezionata deve aver maturato competenze nel settore elettrico e si occuperà della redazione dei preventivi e sopralluoghi presso i clienti. Si offre un contratto di lavoro a tempo pieno (08:00-12:00/13:00-17:00) con iniziale contratto a tempo determinato finalizzato all?assunzione a tempo indeterminato. (Rif.13940 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

ARCISATE: OPERAIO ELETTRICO

Per una società specializzata nel settore dell?istallazione elettrica e con sede di lavoro ad Arcisate siamo alla ricerca n.1 OPERAIO ELETTRICO: la figura selezionata deve aver maturato competenze tecniche, capacità di leggere il disegno tecnico e conoscenze in ambito civile-industriale. Si offre un contratto di lavoro a tempo pieno (08:00-12:00/13:00-17:00) con iniziale contratto a tempo determinato finalizzato all?assunzione a tempo indeterminato.(Rif.13939 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: AIUTANTE DI LABORATORIO

Pasticceria di Varese cerca 1 AIUTANTE DI LABORATORIO. Attività di produzione paste e pulizia laboratorio, spostamento sacchi di farina; si richiede possesso licenza media; residenza città di Varese. Orario: part-time dalle 6 alle 12.30, tutti i giorni compresi sabato, domenica e festivi. Contratto: tempo determinato 3 mesi con possibilità di proroghe. (Rif. 13934 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

BRUNELLO: MANUTENTORE/TRICE IMPIANTI

Azienda tessile di Brunello cerca 1 MANUTENTORE/TRICE IMPIANTI. Indispensabile formazione meccanica o meccatronica o esperienza nella manutenzione impianti industriali. Orario: da LU-VE (7,30-16,30). Contratto: tempo determinato 6 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 13933 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

SUMIRAGO: IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO-CONTABILE E UFFICIO ACQUISTI

Per una società specializzata nell’import-export di articoli promozionali e merchandising con sede di lavoro a Sumirago, siamo alla ricerca di 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO-CONTABILE E UFFICIO ACQUISTI. La figura selezionata dovrà avere esperienza pregressa in ambito contabile-amministrativo e acquisti ITALIA/ESTERO (Far East) preferibilmente nel settore import/export, ottima conoscenza delle pratiche legate a importazioni ed esportazioni di merci e padronanza della lingua inglese, sia scritta che parlata. Si offre un contratto di lavoro a tempo determinato con orario part-time all’80% o full-time. (Rif. 13932 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

BRUNELLO: TESSITORI/TRICI

Azienda di Brunello cerca 2 TESSITORI/TRICI. Indispensabile esperienza di almeno 6 mesi su telai ad aria e a pinza; residenza provincia di Varese; automuniti/e. Orario: 3 turni anche notturni da lunedì a venerdì (6/14;14/22;22/6) Contratto: tempo determinato 6 mesi iniziali finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 13929 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

BRUNELLO: CAPO TELAIO

NUOVA – Azienda di Brunello cerca 1 CAPO TELAIO. Indispensabile esperienza di almeno 5 anni nella mansione di responsabile per avviamenti e regolazione dei telai ad aria e a pinza, manutenzioni ordinarie e gestione della sala tessitura; residenza in provincia di Varese. Orario: 3 turni anche notturni (6/14; 14/22;22/6). Contratto: tempo determinato 6 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 13928 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: IDRAULICO INDUSTRIALE

Per azienda di Varese ricerchiamo un IDRAULICO INDUSTRIALE, che si occuperà delle seguenti mansioni: installazione di nuovi impianti di processo o climatizzazione, riparazione degli impianti industriali, realizzazione di tubi sia presso clienti che in azienda. Requisiti: esperienza nella mansione; necessaria capacità di saldatura a tig su acciaio inox e ferro; patente B; disponibilità a trasferte. Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì 8:00-12:00 e 13:00-17:00, è possibile che venga richiesto di lavorare qualche sabato. Contratto di lavoro: iniziale tempo determinato a scopo stabilizzazione. (Rif.13887 CT)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: IDRAULICO CIVILE

Per azienda di Varese ricerchiamo un IDRAULICO CIVILE, che si occuperà delle seguenti mansioni: installazione, manutenzione e riparazione degli impianti idrotermosanitari presso i clienti. Requisiti: esperienza nella mansione, patente B, disponibilità a trasferte. Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì 8:00-12:00 e 13:00-17:00, è possibile che venga richiesto di lavorare qualche sabato. Contratto di lavoro: iniziale tempo determinato a scopo stabilizzazione.

(Rif.13886 CT)

VARESE: AUTISTI DI LINEA

Azienda trasporto pubblico locale di Varese cerca per Varese 20 AUTISTI DI LINEA. Indispensabile possesso patente D+cqc; possesso licenza media; automuniti; Orario: tempo pieno su turni giornalieri (5,30 – 22,30). Contratto: tempo determinato iniziale di 12 mesi finalizzato alla stabilizzazione.(Rif. 13731 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO

Azienda del settore alimentare ricerca, per la sede di Busto Arsizio, 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO. Ai fini della candidatura è richiesto il possesso di diploma superiore, la conoscenza e la padronanza del pacchetto office, in particolare Excel. La persona si occuperà di archiviazione di documenti, controllo e predisposizione di modelli F24, registrazione bolle e gestione prima nota. Preferibile possesso patente B, zona di lavoro non raggiungibile dai mezzi pubblici. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi con orario full time 8:00 – 17:00. (RIF MD 14059)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: MAGAZZINIERE

Azienda del settore alimentare seleziona, per la sede di Busto Arsizio, 1 MAGAZZINIERE. La persona si occuperà di scarico e carico della merce e stoccaggio in magazzino. Titolo di studio licenzia media e preferibile possesso patente B, zona di lavoro non raggiungibile dai mezzi pubblici. Richiesto l’uso del transpallet e preferibile possesso patentino del muletto. Orario par time di 21h settimanali su turni mattina o pomeriggio da concordare in sede di colloquio. Assunzione a tempo determinato 6 mesi. (RIF MD 14058)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

VARESE: OPERATORE/ OPERATRICE DI SALA

Nota catena di ristoranti ricerca per il locale di Varese (centro città) 1 OPERATORE/ OPERATRICE DI SALA. Attività previste: allestimento spazi sala, accoglienza clienti, servizio ai tavoli, riassetto e riordino dei locali. Preferibile esperienza nel settore della ristorazione; richiesta predisposizione al contatto con il pubblico, flessibilità e dinamismo. Orario di lavoro: turni da Lunedì a Domenica, con orario part-time (totale ore e distribuzione delle stesse da definire in fase di colloquio). Assunzione a tempo determinato 7 mesi, scopo stabilizzazione a tempo indeterminato. (Rif. SI 14043)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

BESOZZO: OPERAIO/A GENERICO/A

Azienda nel settore della produzione di pasticceria, per la sede di Besozzo, ricerca 1 OPERAIO/A GENERICO/A. La persona, in supporto ai dipendenti del reparto produzione di pasticceria, si occuperà di attività di riempimento e rifinitura dei prodotti dolciari, confezionamento ed etichettatura. Richiesta licenzia media, buona manualità e preferibile possesso patente B. Orario di lavoro da lunedì a sabato dalle 09.00/16.00 oppure 09.00/15.00. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi (Rif. MD 14031)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

GALLARATE: ADDETTI/E VENDITE

Catena di negozi di abbigliamento sportivo seleziona per il punto vendita di Gallarate 2 ADDETTI/E VENDITE. La persona selezionata si occuperà di assistenza e di supporto ai clienti, di preparazione e riordino dei capi, di gestione dello stock di reparto e di riassortimento della merce. Gradita esperienza in ambito di vendita al pubblico, doti relazionali e di autonomia, conoscenza degli strumenti informatici. Orario su turni da lunedì a domenica, con schema orario part-time di 21 ore settimanali. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi, scopo inserimento successivo a tempo indeterminato. (Rif. SI 13980)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

ARCISATE e BREBBIA: AIUTO CAMERIERE/A

Ristorante ricerca, per le sedi di Arcisate e Brebbia, 1 AIUTO CAMERIERE/A. La persona si occuperà di aiutare i camerieri nell’allestimento della sala ad inizio servizio, riordino dei tavoli ed eventuale preparazione dei caffè. Gradita esperienza nella mansione e predisposizione al contatto con il pubblico. Si offre contratto a tempo determinato 7 mesi, per 21 ore settimanali. Orario di lavoro: dal martedì al giovedì 11.00 – 14.00 e dal venerdì alla domenica 10.30 – 14.30. (Rif. MD 13974)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

LONATE POZZOLO: ADDETTO/A AMMINISTRATIVO

Compagnia di trasporto aereo cerca 1 ADDETTO/A AMMINISTRATIVO per la sede di Lonate Pozzolo. La persona si occuperà di inserimento di fatture nel portale aziendale, raccolta ed inserimento dati per la gestione assenze del personale, supporto in attività di reportistica e al personale interno. Si richiede possesso di diploma superiore, buona padronanza del pacchetto Office e della posta elettronica (Outlook e Teams). Necessaria la conoscenza della lingua inglese. Sede di lavoro non raggiungibile con i mezzi pubblici. Orario part time di 21h settimanali da lunedì a venerdì con distribuzione oraria da definire in sede di colloquio. Si offre contratto a tempo determinato 6 mesi scopo assunzione a tempo indeterminato. (Rif. MD 13931)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

VARESE, GALLARATE E CASTELLANZA: IMPIEGATI/E PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

Autosalone ricerca, per le proprie sedi di Varese, Gallarate e Castellanza, 2 IMPIEGATI/E PRATICHE AUTOMOBILISTICHE. Attività previste: gestione telefonica e in presenza dei clienti in relazione ai finanziamenti auto, disbrigo pratiche amministrative e inserimento dati nel gestionale aziendale. Si ricercano persone diplomate, con buona padronanza di Excel e, più in generale, dei sistemi informatici, dotate di ottime capacità di relazioni interpersonali e di risoluzione dei problemi. Gradita esperienza anche minima in ambito impiegatizio. Orario a tempo pieno da lunedì a venerdì, con possibilità di scegliere in alternativa un part-time. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi, scopo inserimento a tempo indeterminato. (Rif. SI 13925)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

VENEGONO INFERIORE: ADDETTI/E ALLA VENDITA

Azienda nel settore del bricolage e fai da te cerca, per la sede di Venegono Inferiore, 2 ADDETTI/E ALLA VENDITA da inserire nel reparto edilizia e che si occuperanno di carico e scarico della merce sui bancali tramite utilizzo del muletto, assistenza ai clienti nella scelta dei prodotti da inserire nel carrello virtuale tramite utilizzo di palmare, sistemazione e rifornimento degli scaffali, tenuta in ordine del reparto. Richiesto possesso di diploma, buona predisposizione al contatto con il pubblico e preferibile possesso patentino del muletto. L’orario previsto è di 21 ore settimanali su turni, da lunedì a domenica, dalle 07.00 alle 21.00 da definire in sede di colloquio. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi. (Rif. MD 13857)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

MALPENSA: ADDETTO/A CONTABILITA’

Compagnia di trasporto aereo con sede operativa all’interno del sito di Malpensa (Terminal 1) ricerca nr. 1 ADDETTO/A CONTABILITA’. Alla persona saranno affidate attività di contabilità generale (registrazione fatture, pagamenti e riconciliazioni bancarie) e di reportistica. Si richiede diploma oppure laurea in ambito economico, esperienza in ruoli affini, buona padronanza di Excel. Gradita conoscenza lingua inglese. Orario a tempo pieno, da lunedì a venerdì (si valuteranno candidature anche part-time, se in linea con il profilo ricercato). Si offre contratto a tempo determinato di 12 mesi, scopo inserimento a tempo indeterminato. (Rif. SI 13846)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

CARAVATE: IMPIEGATO/A CONTABILE

Azienda nel settore metalmeccanico, con sede a Caravate, ricerca 1 IMPIEGATO/A CONTABILE da inserire nel proprio gruppo amministrativo. La persona si occuperà di gestione della prima nota, controllo e registrazione di fatture e, successivamente, di supporto all’attività di raccordo di bilancio. I candidati devono essere in possesso diploma, buona padronanza del pacchetto Office (soprattutto di Excel), possibile esperienza, anche minima, nella mansione e conoscenza base della lingua inglese. Orario a tempo pieno, dalle 8.00 alle 12.15 e dalle 13.00 alle 17.15 e contratto tempo determinato di 6 mesi. (RIF MD 13839)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it”

ARCISATE: ADDETTO/A PULIZIE E FACCHINAGGIO

Cooperativa sociale seleziona, per azienda del settore metalmeccanico di Arcisate, 1 ADDETTO/A PULIZIE E FACCHINAGGIO. La persona dovrà occuparsi di pulizia e riordino del magazzino, di svuotare i bidoni dei rifiuti e di operazioni di smistamento materiali fra i vari capannoni aziendali, siti nelle vicinanze della sede principale, tramite furgone. Richiesto possesso patente B, gradita esperienza in ambito produttivo. Zona di lavoro non servita da mezzi pubblici. Orario part-time 21 ore settimanali, da lunedì a venerdì, dalle ore 8 alle ore 12. Si offre contratto a tempo determinato di 12 mesi. (Rif. SI 13799)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

GALLARATE: ELETTRICISTA CABLATORE

Azienda del settore metalmeccanico di Gallarate ricerca 1 ELETTRICISTA CABLATORE, cui saranno affidate attività di cablatura elettrica a banco e a bordo macchinari. Si ricercano persone con diploma di tipo tecnico o formazione professionale attinente oppure con esperienza nel ruolo. Luogo di lavoro non raggiungibile con mezzi pubblici. Orario a tempo pieno, 40 ore settimanali, da lunedì a venerdì. Si offre contratto a tempo determinato di 12 mesi, scopo inserimento a tempo indeterminato. (Rif. SI 13734)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

CASTELLANZA: CAMERIERE/A

Ristorante con sede a Castellanza seleziona 1 CAMERIERE/A che si occuperà di: accoglienza clienti e illustrazione delle regole del servizio al tavolo, presa degli ordini tramite palmare, servizio al tavolo e pulizia, coordinamento con la cucina per garantire efficienza del servizio. Gradita esperienza nella mansione e predisposizione al contatto con il pubblico. Sede di lavoro raggiungibile con i mezzi pubblici. Si offre contratto a tempo determinato 6 mesi, part time di 21 ore settimanali con distribuzione oraria da definire in sede di colloquio.(Rif MD 13710)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

MALPENSA: ADDETTO/A AVVOLGIMENTO BAGAGLI

Azienda di servizi ricerca per aeroporto di Malpensa 1 ADDETTO/A AVVOLGIMENTO BAGAGLI. La persona si occuperà delle operazioni manuali di avvolgimento valigie tramite film plastico in uscita da macchinario apposito; dovrà gestire i pagamenti del servizio tramite Pos, illustrare il servizio ai potenziali clienti. Si ricercano candidati in grado di movimentare carichi e stazionare in piedi in modo continuativo, con propensione al contatto con il pubblico, automuniti. Orario: 40 ore settimanali, su turni da lunedì a domenica, in fascia oraria compresa fra le 11,00 e le 21,00. Si offre contratto a tempo determinato 6 mesi, con finalità inserimento a tempo indeterminato (Rif. SI 13251)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it