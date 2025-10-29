Tutti gli eventi di novembre a Materia
Un mese tra cinema, musica, teatro, incontri e solidarietà: a Materia novembre porta sul palco storie, voci e visioni che raccontano il territorio e il mondo attraverso l’arte e la comunità. Tutto il programma
A Materia Spazio Libero, novembre si apre con un calendario ricchissimo di incontri, spettacoli, proiezioni e appuntamenti che intrecciano cultura, musica, memoria e partecipazione. Dalla poesia alle montagne, dal cinema al racconto delle comunità, il mese si annuncia come un viaggio attraverso linguaggi e sensibilità diverse, tutte unite da un’unica direzione: la condivisione.
SCARICA IL PROGRAMMA IN PDF – VISITA IL SITO
IL CALENDARIO
Martedì 4 – Ore 21:00
Corto e Fieno – Il cinema che cresce nella terra
Una serata dedicata alle vite e alle storie rurali dal mondo con Corto e Fieno, il Festival del Cinema Rurale che da sedici anni porta sul Lago d’Orta lo sguardo poetico e autentico della campagna. All’interno della rassegna Della Natura e dell’Arte saranno proiettati i tre cortometraggi vincitori dell’edizione 2025: racconti intensi di trasformazioni culturali, ambientali e sociali che invitano a riscoprire il valore delle radici, del lavoro e della memoria della terra. Prenota qui
Mercoledì 5 – ore 21:00
Telealtomilanese – Quando a Busto c’era la TV
A cinquant’anni dall’inaugurazione, un omaggio a TAM, la prima tv privata che ruppe il monopolio della RAI. Con Ettore Andenna, Enrico Beruschi, Marta Cagnola e due docenti di storia della televisione. Prenota qui
Venerdì 7 – ore 20:30
DoveSiCanta
Un progetto in collaborazione con Solevoci. Si canta insieme, senza palco e senza pubblico, anche senza esperienza: un incontro spontaneo dove tante voci diventano una sola. Ingresso con tessera Anche Io APS. Prenota qui
Lunedì 10 – ore 21:00
India sconosciuta: voci, comunità e storie nascoste
Un viaggio nell’India meno conosciuta attraverso le voci delle comunità adivasi. Con Morgana Capasso e la giornalista Daniela Bezzi, tra tradizione, diritti e resistenze contemporanee. Prenota qui
Martedì 11 – ore 21:00
SpiegaMi con Enrico Gabrielli – Come nasce la colonna sonora di una serie TV
Il compositore e polistrumentista dei Calibro 35 racconta come nasce la musica per una serie TV: curiosità, tecnica, aneddoti e creatività dietro le quinte della colonna sonora. Prenota qui
Mercoledì 12 – ore 21:00
La costruzione di un amore – Storia di una famiglia adottiva
Un incontro per condividere il racconto vivo di una famiglia costruita giorno dopo giorno, tra fragilità e amore autentico. Con i genitori protagonisti e Fabio Cavallari, autore del libro. Prenota qui
Giovedì 13 – ore 21:00
Dietro la notizia
Uno spettacolo di improvvisazione teatrale della compagnia I Plateali, ispirato a notizie vere proposte dal pubblico. Ogni replica dà vita a un universo unico e irripetibile. Prenota qui
Venerdì 14 – ore 21:00
Heva – Misswag Freestyle
La giovane artista Heva porta sul palco il suo rap introspettivo e libero. Dopo X Factor e l’EP Esordio, una serata tra musica e parole autentiche. Prenota qui
Sabato 15 – ore 17:00
Montagne senza confini
Proiezione del documentario Cravariola: l’alpe della dote e aperitivo con prodotti del territorio. Un viaggio tra Ossola, Varese e Ticino, in collaborazione con Sentieri degli Spalloni e In Cammino. Prenota qui
Lunedì 17 – ore 21:00
Come organizzare un ciclo viaggio. Esempi pratici… dall’Istria agli Appennini
Con Roberto Morandi e Marco Fardelli. Consigli ed esempi per preparare un cicloviaggio: percorsi, attrezzatura e racconti d’esperienza. Prenota qui
Martedì 18 – ore 21:00
Qui è la mia vita – Poesie e fotografie da Gaza di Jehad Jarbou
Uno spettacolo che intreccia parole e immagini nate sotto i bombardamenti. Con Barbara Archetti, Beppe Deiana e il violoncellista Alberto Musetti. Prenota qui
Mercoledì 19 – ore 21:00
Pensando ad Anna
Film di Tomaso Aramini sulla storia di Pasquale Abatangelo, protagonista della lotta per i diritti dei detenuti. Con collegamento al regista e al protagonista. Prenota qui
Giovedì 20 – ore 21:00
C’era una volta… Monteviasco in bianco e nero
Fotografie ritrovate e dimenticate raccontano la memoria del paese, tra volti, scene familiari e ricordi condivisi. Con Renzo Dellea – Gruppo Amici Monteviasco. Prenota qui
Venerdì 21 – ore 21:00
Il camper delle Berve
Un van musicale tra cantautorato e teatro-canzone, guidato da Duilio Garzolino, Lila Madrigali, Gianni Carrara e Samuele Roncaglia. Una miscela di esperienza, curiosità e libertà espressiva. Prenota qui
Sabato 22 – ore 15:00
Stendipanni Chic
Mercatino solidale di abiti, scarpe, libri e oggetti per grandi e piccoli, tutti in perfette condizioni. Un’iniziativa per sostenere maternità e famiglie in difficoltà.
Lunedì 24 – ore 21:00
In viaggio con Luca Sofri e la musica che gira intorno
Un viaggio dentro il mondo della musica con Luca Sofri e il nuovo numero di Cose spiegate bene del Post. Tra storie, canzoni e cambiamenti nel modo di ascoltare. Prenota qui
Martedì 25 – ore 21:00
Belle navi, meravigliosi relitti – L’esplorazione di Andrea Murdock Alpini
L’esploratore varesino racconta i relitti più celebri del mondo, dal Britannic all’Andrea Doria. Storie sommerse, misteri e avventure al limite del possibile. Prenota qui
Mercoledì 26 – ore 21:00
Andar per circoli – Dove nasce comunità
Un film-documento che racconta i circoli ACLI della provincia di Varese, luoghi di memoria e futuro. Un mosaico di storie che custodiscono l’anima del territorio. Prenota qui
Giovedì 27 – ore 21:00
Avanti tutta! Allena il tuo futuro
Il gioco da tavolo ideato da Openjobmetis per esplorare il mondo del lavoro in modo nuovo e divertente. Un’occasione per i maturandi per mettersi in gioco. Prenota qui
Venerdì 28 – ore 21:00
Lake Monsters
Un talk dedicato all’hip-hop della provincia di Varese, realizzato con il collettivo Black World. Un microfono aperto alla scena locale per dare voce a nuove prospettive. Prenota qui
Sabato 29 – ore 14:30
L’Alveare ODV di Buguggiate si racconta
Un pomeriggio dedicato a solidarietà, cultura e incontro: mercatino solidale, presentazioni di progetti e aperitivo finale. Tra le novità, il Premio per la ricerca in Radiodiagnostica 2026. Prenota qui
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.