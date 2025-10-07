Ultimi giorni per la mostra delle Fornaci Ibis al Chiostro di Voltorre

Proseguono gli incontri e gli eventi collaterali della mostra al Chiostro di Voltorre. Martedì 7 ottobre la guida turistica Simona Gamberoni, partner del progetto di mostra, ha condotto in visita guidata una ventina di persone interessate a vedere e conoscere le Fornaci da vicino. Anny Ferrario, Annunciata Robustelli, Maurizio Cavicchiolo (del comitato organizzatore) hanno aperto i laboratori, mostrato l’attività e guidato al Museo all’aperto dove sono esposte le opere di 30 scultori internazionali.

Le Fornaci Ibis di Cunardo, attive da 75 anni, sono un riferimento per la ceramica contemporanea in Italia e all’estero, con la sua storia europea. Da laboratorio artigianale della famiglia Robustelli si sono trasformate in crocevia culturale diventando la prima residenza artistica nel dopoguerra, frequentata da artisti internazionali e intellettuali come Piero Chiara. Oggi lo scultore Giorgio Robustelli ne custodisce e rinnova l’eredità, al centro della mostra che gli dedica uno spazio speciale.

L’iniziativa non è solo espositiva: coinvolge scuole, famiglie e comunità, valorizza il territorio anche sul piano turistico e vede i partner condividere un progetto di ampio respiro. Con oltre 100 artisti (tra storici, contemporanei e quelli del museo all’aperto), la mostra al Chiostro di Voltorre restituisce una storia d’arte viva e radicata.

Molto importanti nella realizzazione del progetto i Partner di Valore, realtà economiche e culturali del territorio che hanno affiancato con i propri valori la mostra: Torsellini Vetro che incarna innovazione e resilienza, Varesenews-Materia la comunicazione, Fondazione Comunitaria del Varesotto con la crescita, Atelier Capricorno con la creatività e RODA che ha prestato parte dell’allestimento con la sostenibilità. Un significativo percorso fatto insieme per raccontare come il nostro territorio sappia sposare impresa e cultura per sviluppare il presente e far sentire la voce degli imprenditori attraverso il canale dell’arte.

La Mostra al Chiostro. Il Chiostro di Voltorre diventa cornice e cuore pulsante di un percorso espositivo che intreccia passato e presente, memoria e futuro della ceramica. Accanto ai maestri storici, di cui viene presentata un’opera emblematica – un piatto che racconta ciascun linguaggio e ricerca – la mostra apre lo sguardo alle energie vive dell’arte contemporanea.

Scultori e artisti di oggi hanno accolto la sfida di misurarsi con la materia ceramica, offrendo ciascuno un lavoro che dialoga con la tradizione e la rinnova, artisti tutti che hanno lavorato alle Fornaci. Le opere si muovono tra sperimentazione formale, potenza plastica e sensibilità poetica, generando un mosaico corale in cui convivono stili, linguaggi e sensibilità diverse.

Oltre ai maestri storici espongono: Al Fadhil, Aszalos, Balmelli, Bandirali, Barile, Bonardi, Botta, Cavicchiolo, Ferrario, Frattini, H.H.Stillriver, Jokanovic, Lerpa, Lindner, Macalli, Marrani, Martinez, Monti, Nyborg, Ponzellini, Quattrini, Ranza, Reggiori, Robustelli, Sangregorio, Soresina, Tardonato, Zilio.

Un insieme di voci e di visioni che riafferma la centralità della ceramica come materia d’arte contemporanea e ne celebra la capacità di attraversare generazioni e linguaggi, mantenendo intatta la sua forza di innovazione. Questa mostra è un invito a guardare avanti, a non disperdere un patrimonio che non appartiene solo alle Fornaci o agli artisti che le hanno attraversate, ma a tutti noi: un’eredità viva che la Storia consegna al presente perché sappia ancora generare futuro.

Per finire in bellezza, dopo il successo di pubblico (quasi 1200 persone in tre fine settimana) nel weekend sono attesi due eventi, proposti da Altrove Creativo:

Sabato 11 ottobre visita esperienziale per adulti “Avvicinarsi ai segreti della sapienza delle mani che creano” dalle 15 alle 17, con Artecondivisibile. Offerta libera.

Finissage con incontri e visite finali domenica 12 ottobre ore 16-18, ingresso libero.

A cui si aggiunge l’annuncio della personale di Giorgio Robustelli in Atelier Capricorno, Cocquio Trevisago, 16-23.11.25, ingresso libero.