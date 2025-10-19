Un appello alle vittime del Presidente Fontana: “Denunciate ai Centri antiviolenza della Regione Lombardia”
Il commento del Presidente della Regione in seguito all’aggressione a Varese di una diciannovenne da parte di un uomo
“Mai come in queste situazioni è fondamentale unire le forze e far prevalere la solidarietà”. Con queste parole il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato sui social l’episodio avvenuto a Varese, dove un giovane è intervenuto per soccorrere una diciannovenne aggredita dall’ex compagno.
Il ragazzo ha chiamato subito la Polizia, consentendo agli agenti di rintracciare l’uomo a bordo di un autobus e di arrestarlo poco dopo. Un gesto di prontezza e coraggio che, secondo Fontana, dimostra l’importanza di fare rete e non voltarsi dall’altra parte.
19enne aggredita dall’ex: la polizia di Varese la rintraccia sul bus e arresta l’uomo
Il presidente ha colto l’occasione per rivolgere un messaggio diretto alle vittime di violenza: “Rinnovo l’appello alle vittime di denunciare prontamente ogni avvisaglia di comportamenti anomali, rivolgendosi anche ai Centri antiviolenza della Regione Lombardia presenti su tutto il nostro territorio”.
Ma nel suo intervento non è mancata anche una critica al sistema giudiziario: “Un’ultima considerazione – che non vuole essere polemica, ma realistica: è assurdo che l’aggressore, come si apprende dai media, sia già stato rimesso in libertà”.
