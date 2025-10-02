Un controllo stradale fa trovare la refurtiva: tre uomini arrestati per furto con scasso
Tre giovani di 25, 22 e 20 anni sono stati arrestati dalla polizia cantonale dopo un controllo in via Canova a Genestrerio. In macchina avevano gioielli presumibilmente rubati poco prima da un'abitazione in Leventina
Sono accusati di furto con scasso, danneggiamento e violazione di domicilio i tre uomini, tutti cittadini croati residenti in Italia, fermati nel Mendrisiotto al termine di un’operazione congiunta tra la Polizia Cantonale e l’UDSC.
L’arresto dei tre uomini – rispettivamente di 25, 22 e 20 anni – avvenuto il 30 settembre 2025, è scaturito da un controllo stradale avvenuto in via Canova a Genestrerio che ha permesso di recuperare refurtiva, inclusi gioielli, presumibilmente rubata poco prima da un’abitazione in Leventina. Gli uomini sono stati interrogati e arrestati da agenti della Polizia Cantonale.
L’inchiesta, coordinata dal Procuratore Pubblico Luca Losa, mira ora a stabilire l’eventuale coinvolgimento del gruppo in altri colpi registrati in Ticino. Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di furto con scasso, danneggiamento e violazione di domicilio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
befania.va su Dal primo ottobre prende il via la campagna vaccinale contro l'influenza
Giuseppe Giudici su Polo logistico di Olgiate Olona, il sindaco Montano rassicura: "Non creerà problemi ambientali"
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.