Un controllo stradale fa trovare la refurtiva: tre uomini arrestati per furto con scasso

Sono accusati di furto con scasso, danneggiamento e violazione di domicilio i tre uomini, tutti cittadini croati residenti in Italia, fermati nel Mendrisiotto al termine di un’operazione congiunta tra la Polizia Cantonale e l’UDSC.

L’arresto dei tre uomini – rispettivamente di 25, 22 e 20 anni – avvenuto il 30 settembre 2025, è scaturito da un controllo stradale avvenuto in via Canova a Genestrerio che ha permesso di recuperare refurtiva, inclusi gioielli, presumibilmente rubata poco prima da un’abitazione in Leventina. Gli uomini sono stati interrogati e arrestati da agenti della Polizia Cantonale.

L’inchiesta, coordinata dal Procuratore Pubblico Luca Losa, mira ora a stabilire l’eventuale coinvolgimento del gruppo in altri colpi registrati in Ticino. Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di furto con scasso, danneggiamento e violazione di domicilio.