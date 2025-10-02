Varese News

Un controllo stradale fa trovare la refurtiva: tre uomini arrestati per furto con scasso

Tre giovani di 25, 22 e 20 anni sono stati arrestati dalla polizia cantonale dopo un controllo in via Canova a Genestrerio. In macchina avevano gioielli presumibilmente rubati poco prima da un'abitazione in Leventina

Sono accusati di furto con scasso, danneggiamento e violazione di domicilio i tre uomini, tutti cittadini croati residenti in Italia, fermati nel Mendrisiotto al termine di un’operazione congiunta tra la Polizia Cantonale e l’UDSC.

L’arresto dei tre uomini – rispettivamente di 25, 22 e 20 anni – avvenuto il 30 settembre 2025, è scaturito da un controllo stradale avvenuto in via Canova a Genestrerio che ha permesso di recuperare refurtiva, inclusi gioielli, presumibilmente rubata poco prima da un’abitazione in Leventina. Gli uomini sono stati interrogati e arrestati da agenti della Polizia Cantonale.

L’inchiesta, coordinata dal Procuratore Pubblico Luca Losa, mira ora a stabilire l’eventuale coinvolgimento del gruppo in altri colpi registrati in Ticino. Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di furto con scasso, danneggiamento e violazione di domicilio.

Pubblicato il 02 Ottobre 2025
