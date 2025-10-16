Un film, due esperti e tante emozioni: a Olgiate Olona una serata di cinema e riflessioni con Inside Out 2

Un viaggio tra emozioni, relazioni e consapevolezza con l’aiuto della proiezione dle film Inside Out 2. È l’incontro in programma venerdì 7 novembre alle ore 21 al Teatro Area 101 di Olgiate Olona, promosso dal Comune e rivolto in particolare a famiglie, genitori e alla comunità educante del territorio.

L’appuntamento, dal titolo “Oltre le emozioni”, nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di confronto e riflessione su ansie, paure e relazioni familiari, attraverso una chiave accessibile: le emozioni raccontate nel film d’animazione Disney Pixar Inside Out 2.

L’evento è organizzato dall’Assessorato ai Servizi Sociali e Salute del Comune, in collaborazione con la Biblioteca comunale e la Fondazione Alice ETS, attiva nella promozione del benessere psicologico e sociale.

«In un momento in cui la frenesia quotidiana e le incomprensioni spesso ci allontanano dalle relazioni e dall’ascolto autentico di ciò che proviamo – dichiara il vicesindaco Leonardo Richiusa – iniziative come questa aiutano le famiglie a ritrovare il tempo della comprensione reciproca. Emozioni e dialogo sono la base di ogni comunità solidale e consapevole: per questo crediamo molto nel valore culturale e educativo di questo incontro».

Un dialogo tra cinema e psicologia

La serata sarà guidata da due esperti nei rispettivi ambiti: Valentina Tollardo, psicoterapeuta e vicepresidente della Fondazione Alice ETS, attiva nella prevenzione del disagio giovanile e nel sostegno alla genitorialità e Roberto Della Torre, critico e storico del cinema, docente all’Università Cattolica di Milano e già responsabile dell’Archivio Storico del Film di Milano.

Il loro intervento unirà un approccio divulgativo e appassionato per offrire chiavi di lettura del film utili alla crescita personale e al dialogo familiare.

Ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria

L’ingresso alla serata è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione via mail all’indirizzo: salute@comune.olgiateolona.va.it I posti sono limitati e verranno assegnati fino a esaurimento.