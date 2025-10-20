Varese News

Un fiume rosa da Buguggiate a Bodio: in mille per la prevenzione del tumore al seno

Un successo che cresce di anno in anno per la camminata organizzata in occasione di Valbossa In Rosa. Ad Azzate la coppa per il comune con più partecipanti

Mille persone, forse di più, hanno colorato di rosa la pista ciclabile del Lago di Varese domenica 19 ottobre. Un lungo serpentone, pieno di sorrisi e magliette rosa, ha percorso gli otto chilometri che separano Buguggiate da Bodio Lomnago, e ritorno, per la Camminata di Valbossa In Rosa, l’evento simbolo del mese dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno. (le foto sono di Monica Rossi, fotoclub La Focale)

La manifestazione, organizzata dall’associazione In Valbossa guidata da Adalisa Corbetta, è stata accompagnata da un tocco spettacolare: nel cielo, alcuni parapendii a motore hanno sorvolato il tracciato con striscioni e fumogeni colorati, regalando un colpo d’occhio straordinario a chi camminava e a chi assisteva lungo il percorso.

Famiglie, gruppi di amici, tante donne e numerosi sindaci dei 34 Comuni che quest’anno hanno aderito all’iniziativa hanno preso parte alla camminata, contribuendo a creare un clima di solidarietà.

A conquistare la Coppa Francesca, riconoscimento destinato al paese con il maggior numero di partecipanti, è stato quest’anno Azzate, seguita da Buguggiate, paese vincitore lo scorso anno, terzo Inarzo poi Mornago e Daverio.

Momento particolarmente coinvolgente quello del flashmob che ha visto un gruppo di donne ballare sulle note di “Apri tutte le porte” di Gianni Morandi: un inno alla forza e alla speranza, perfettamente in sintonia con lo spirito dell’iniziativa.

Camminata Valbossa in Rosa 2025

«È stata una giornata meravigliosa – ha commentato la presidente Corbetta –. Ogni anno cresce la partecipazione, segno che il messaggio della prevenzione arriva forte e chiaro. Insieme possiamo fare molto. Ringrazio tutti i volontari che hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa e, naturalmente, tutti i partecipanti».

34 Comuni per Valbossa in rosa, un “piccolo esercito” per promuovere la prevenzione del tumore al seno

Pubblicato il 20 Ottobre 2025
