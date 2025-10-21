“Un milione di scale”, arriva a Saronno il romanzo che racconta le donne della Rinascente

Un viaggio attraverso la storia di Milano e d’Italia, visto dagli occhi di tre generazioni di donne che hanno vissuto e lavorato in uno dei luoghi simbolo della modernità e del gusto: la Rinascente. È questo il cuore di “Un milione di scale. Le ragazze della Rinascente” (Neri Pozza), il romanzo di Giacinta Cavagna di Gualdana che sarà presentato a Saronno, venerdì 24 ottobre alle 18.30 al Circle.

Protagoniste del romanzo sono Bice, Eleonora e Cristina: nonna, madre e figlia. Tre donne che attraversano epoche diverse – dalla fine dell’Ottocento al pieno Novecento – sempre intrecciando le loro vite con la storia della Rinascente, simbolo del lusso borghese e dell’evoluzione del costume italiano. Le loro esistenze si muovono tra le guglie del Duomo, i reparti del grande magazzino milanese e le trasformazioni di una società in continuo mutamento.

Un racconto che è insieme familiare e storico, intimo e collettivo, e che mette al centro l’identità femminile, il lavoro e il cambiamento.

L’incontro con l’autrice rientra nella rassegna letteraria organizzata in collaborazione con Mondadori Saronno, 21zero47 e Officine Musicali. Ingresso libero.

L’autrice

Giacinta Cavagna di Gualdana, storica dell’arte, docente presso l’Università degli Studi di Milano, svolge ricerche sulle arti decorative del Novecento. Da sempre affascinata dalla storia di Milano, cui ha dedicato diversi libri, organizza visite guidate alla scoperta della città e dei suoi capolavori attraverso itinerari inconsueti. “La fabbrica delle tuse” (2023), il suo esordio nella narrativa, ha riscosso un grande successo di critica e di pubblico