Varese News

Tempo libero

Un premio dedicato a Gianni Rodari: coinvolti oltre 1000 alunni delle scuole varesine

Il Prefetto di Varese Pasquariello ha incontrato il comitato promotore e ha espresso apprezzamento per il progetto, offrendo il proprio sostegno e l’adesione alla premiazione finale

gianni lucchina dal prefetto

È nato ufficialmente lo scorso febbraio a Varese il comitato promotore Varese per Rodari, con l’obiettivo di celebrare la figura di Gianni Rodari, maestro della letteratura per l’infanzia e legato in più modi al territorio varesino, dove ha vissuto e insegnato.

Un premio per la fantasia

Il progetto principale del comitato è il Varese Premio Gianni Rodari, presentato ufficialmente alla stampa il 22 settembre a Varese e lanciato al pubblico il 27 settembre a Gavirate, durante un evento che ha visto la partecipazione di Enzo Iacchetti.

Il premio è rivolto alle scuole primarie, che possono partecipare con elaborati di classe ispirati allo spirito creativo e fantasioso dell’autore di Favole al telefono. Le iscrizioni, aperte dal 15 settembre e attive fino al 15 ottobre, hanno già coinvolto oltre 50 classi per un totale di circa 1000 alunni.

Il supporto della Prefettura

Nella mattinata dell’8 ottobre, Gianni Lucchina – a nome del comitato promotore – ha presentato il progetto al Prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello.

«Il Prefetto ha apprezzato in particolare la scelta di coinvolgere le bambine e i bambini delle scuole primarie – ha spiegato Lucchina – lasciando spazio alla fantasia e alla creatività dei gruppi di lavoro».

Il Prefetto ha inoltre manifestato l’interesse a seguire da vicino l’iniziativa e ha già dato la propria disponibilità a partecipare alla cerimonia di premiazione prevista per maggio 2026.

Una rete in crescita

Grande soddisfazione da parte del comitato promotore per l’incontro in Prefettura, che ha rafforzato il carattere istituzionale e condiviso dell’iniziativa. Chi desidera seguire il progetto può farlo attraverso il sito www.vareseperrodari.it e le pagine social ufficiali su Facebook e Instagram.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 08 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.