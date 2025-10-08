Un premio dedicato a Gianni Rodari: coinvolti oltre 1000 alunni delle scuole varesine
Il Prefetto di Varese Pasquariello ha incontrato il comitato promotore e ha espresso apprezzamento per il progetto, offrendo il proprio sostegno e l’adesione alla premiazione finale
È nato ufficialmente lo scorso febbraio a Varese il comitato promotore Varese per Rodari, con l’obiettivo di celebrare la figura di Gianni Rodari, maestro della letteratura per l’infanzia e legato in più modi al territorio varesino, dove ha vissuto e insegnato.
Un premio per la fantasia
Il progetto principale del comitato è il Varese Premio Gianni Rodari, presentato ufficialmente alla stampa il 22 settembre a Varese e lanciato al pubblico il 27 settembre a Gavirate, durante un evento che ha visto la partecipazione di Enzo Iacchetti.
Il premio è rivolto alle scuole primarie, che possono partecipare con elaborati di classe ispirati allo spirito creativo e fantasioso dell’autore di Favole al telefono. Le iscrizioni, aperte dal 15 settembre e attive fino al 15 ottobre, hanno già coinvolto oltre 50 classi per un totale di circa 1000 alunni.
Il supporto della Prefettura
Nella mattinata dell’8 ottobre, Gianni Lucchina – a nome del comitato promotore – ha presentato il progetto al Prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello.
«Il Prefetto ha apprezzato in particolare la scelta di coinvolgere le bambine e i bambini delle scuole primarie – ha spiegato Lucchina – lasciando spazio alla fantasia e alla creatività dei gruppi di lavoro».
Il Prefetto ha inoltre manifestato l’interesse a seguire da vicino l’iniziativa e ha già dato la propria disponibilità a partecipare alla cerimonia di premiazione prevista per maggio 2026.
Una rete in crescita
Grande soddisfazione da parte del comitato promotore per l’incontro in Prefettura, che ha rafforzato il carattere istituzionale e condiviso dell’iniziativa. Chi desidera seguire il progetto può farlo attraverso il sito www.vareseperrodari.it e le pagine social ufficiali su Facebook e Instagram.
