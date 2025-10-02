“Un Sorriso per il Ponte”: una festa per grandi e piccoli ai Giardini Estensi

Torna a Varese la grande festa dedicata ai bambini e alle famiglie. Domenica 19 ottobre, dalle 10.00 alle 19.00, i Giardini Estensi e via Sacco si trasformeranno in una vera e propria ludoteca all’aperto

Torna a Varese la grande festa dedicata ai bambini e alle famiglie. Domenica 19 ottobre, dalle 10.00 alle 19.00, i Giardini Estensi e via Sacco si trasformeranno in una vera e propria ludoteca all’aperto, con tantissime attrazioni, laboratori e spettacoli per la 16ª edizione di “Un Sorriso per il Ponte”. Un evento pensato per unire divertimento ed educazione, con attività adatte a bambini di ogni età, in un’atmosfera di gioia, solidarietà e condivisione.

Giochi, spettacoli e laboratori creativi

Il programma è ricchissimo e spazia tra classici intramontabili e nuove sorprese:

gonfiabili, trenino, clown, supereroi, bolle giganti e truccabimbi ;

laboratori creativi di pittura, collage, riciclo, giochi di una volta e “mani in pasta”;

spettacoli di circo, teatro, danza, acrobazie e animazione ;

accademia dei pompieri e attività del piccolo giardiniere.

Tra le novità più attese ci sono la fattoria degli animali, i piccoli arcieri e i cowboys e cowgirls in pista, pronti a far vivere emozioni uniche ai più piccoli.

Sport e tradizione

La giornata si aprirà con le suggestive esibizioni degli sbandieratori, seguite dal torneo di Minibasket Scoiattoli, per avvicinare i bambini al gioco di squadra e allo sport. Non mancheranno anche gli spazi dedicati agli amici a quattro zampe.

Una festa anche per il palato

Oltre al divertimento, ampio spazio sarà dato anche ai sapori della tradizione. Grazie all’Associazione Panificatori di Varese e al Gruppo Alpini di Mornago, si potranno gustare piatti tipici e genuini come polenta con bruscitt e zola, patatine, salamelle, pizze, focacce, pane fresco e dolci appena sfornati.

Solidarietà che fa bene

“Un Sorriso per il Ponte” non è solo una festa, ma anche un’occasione per sostenere i progetti de Il Ponte del Sorriso, che da anni porta il suo prezioso aiuto ai bambini ricoverati in ospedale, facendo del gioco uno strumento di cura. È richiesto un piccolo contributo che andrà a favore delle attività dedicate al benessere dei piccoli pazienti.

Info utili

L’appuntamento è per domenica 19 ottobre ai Giardini Estensi di Varese, in via Sacco, dalle 10 alle 19. In caso di maltempo la festa sarà rinviata a domenica 9 novembre.

Programma e dettagli sul sito ufficiale: www.ilpontedelsorriso.com/?p=12395