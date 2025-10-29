Un tiktoker brasiliano rilancia il bando “vieni a vivere a Varese”: ondata di richieste dal Sud America

A quattro mesi dall’apertura del bando “vieni a vivere a Varese”, in Camera di Commercio si fa un primissimo bilancio. L’interesse si alza ogni volta che la notizia circola sui media nazionali. Il territorio di Varese desta curiosità anche in mondi molto lontani.

Domande dal Brasile

È il caso di un tiktoker molto influente in Brasile che ha deciso di rilanciare l’iniziativa tra i suoi follower. Gli uffici di Piazza Monte Grappa a Varese hanno scoperto l’attività promozionale inedita proprio per l’anomalo numero di richieste provenienti da oltre oceano. Domande sicuramente non in linea con i profili che l’offerta camerale offre, ma che hanno confermato l’interesse per la proposta.

Al momento sono oltre 200 le richieste di chiarimento giunte: per lo più si chiede sostegno per trovare casa ma anche per cercare un’occupazione.

Gli uffici di Camera di Commercio indirizzano al sito dedicato perchè il bando, che mette a disposizione 6000 euro in voucher in tre anni, è solo una parte di un progetto molto più ampio dove convergono altre informazione in particolare sul mondo del lavoro e sull’offerta di alloggi. C’è, infatti, un’intesa con i mediatori immobiliari che indicano le disponibilità del territorio.

Il sito prevede 5 aree tematiche (famiglia, lavoro, casa, tempo libero e giovani) dove trovare informazioni ma, soprattutto, dove creare sinergie e alleanze territoriali per supportare un’iniziativa che vuole attrarre professionalità, maggirmente nei settori che maggiormente soffrono il mismatch tra domanda e offerta di occupazione.

Meno di una ventina le candidature

In concreto, sono meno di una ventina le candidature al vaglio in base ai requisiti del bando. Si tratta di lavoratori già presenti sul territorio ma che ancora non hanno cambiato la residenza.

L’operazione di Camera di Commercio non mira a offrire lavoro né, tantomeno, una casa: è un progetto che vuole fare squadra a livello territoriale per contrastare gli effetti negativi dell’inverno demografico e dell’emigrazione di tanti giovani attirati da migliori condizioni retributive.