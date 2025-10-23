Una bancarella a tema Halloween dell’Enpa di Saronno per aiutare gli amici a quattro zampe

La bancarella sarà in corso Italia sabato 25 ottobre dalle 10 alle 19 con tanti gadget per sostenere le attività del centro e le cure veterinarie

Sabato 25 ottobre le volontarie dell’Enpa di Saronno saranno per tutta la giornata in centro città con una bancarella speciale a tema Halloween e autunno.

La bancarella sarà in corso Italia dalle 10 alle 19.

«Troverete tanti gadget spaventosi e autunnali per grandi e piccini – dicono le volontarie – Il ricavato ci servirà per assicurare un rifugio sicuro e cure veterinarie per i nostri ospiti a quattro zampe». Un’occasione per sostenere le tante attività di Enpa e magari per incontrare il proprio amico a quattro zampe a cui donare una casa e affetto.

Tutte le informazioni sulle attività di Enpa Saronno sulla pagina Facebook dell’associazione

Foto di Mohammed Aljumaily da Pixabay