Varese News

Tempo Libero

Saronno

Una bancarella a tema Halloween dell’Enpa di Saronno per aiutare gli amici a quattro zampe

La bancarella sarà in corso Italia sabato 25 ottobre dalle 10 alle 19 con tanti gadget per sostenere le attività del centro e le cure veterinarie

Generico 20 Oct 2025
Sagre, Fiere e Feste

25 Ottobre 2025

Sabato 25 ottobre le volontarie dell’Enpa di Saronno saranno per tutta la giornata in centro città con una bancarella speciale a tema Halloween e autunno. 

La bancarella sarà in corso Italia  dalle 10 alle 19.

«Troverete tanti gadget spaventosi e autunnali per grandi e piccini – dicono le volontarie – Il ricavato ci servirà per assicurare un rifugio sicuro e cure veterinarie per i nostri ospiti a quattro zampe». Un’occasione per sostenere le tante attività di Enpa e magari per incontrare il proprio amico a quattro zampe a cui donare una casa e affetto.

Tutte le informazioni sulle attività di Enpa Saronno sulla pagina Facebook dell’associazione

Foto di Mohammed Aljumaily da Pixabay

23 Ottobre 2025
di

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.