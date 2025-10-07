Una Caccia al tesoro lenta e magica nel Bosco incantato di Somma Lombardo

È una Caccia al tesoro lenta e magica alla scoperta del Bosco incantato attorno al Santuario del Lazzaretto di Somma Lombardo quella proposta dall’associazione La casa di Mago Merlino per il pomeriggio di domenica 12ottobre, a partie dalle ore 15.

L’evento è pensato come un viaggio tra incanto, natura e meraviglia.

Punto di partenza per tutti sarà l’Albero Maestro, con il suo abbraccio di foglie, pronto ad aprire la Porta delle Fate a grandi e piccini.

Un sentiero luminoso guiderà i giovani esploratori tra indizi nascosti, creature fatate e tesori da scoprire tra la grotta del gufo e la tana della volpe, tra il cerchio delle rime e la radura dei colori.

Sarà un’esperienza lenta, rispettosa e piena di incanto: “Ogni passo sarà una carezza alla Terra, ogni sorriso un dono al Bosco”, scrivono gli organizzatori.

Per entrare nel gioco sarà necessario consegnare il Passaporto magico, già realizzato nel laboratorio di fine settembre o da confezionare al momento con l’aiuto degli elfi dell’accoglienza.

Consigliatissime scarpe comode, cuore aperto, voglia di giocare e sognare.