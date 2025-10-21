Una “Notte al Museo”: per Halloween Clivio scopre il “potere della trasformazione”

Laboratori e giochi per bambini dai 5 ai 10 anni al Civico Museo Insubrico di Storia Naturale.

La sera di Halloween, venerdì 31 ottobre, il Civico Museo Insubrico di Storia Naturale di Clivio apre le sue porte ai più piccoli per una speciale Notte al Museo.

Dalle 18:30 alle 21, i bambini dai 5 ai 10 anni potranno vivere un’esperienza immersiva dedicata al tema della trasformazione, intesa come porta d’accesso al regno animale e alla meraviglia della natura.

Durante la serata, organizzata in collaborazione con il Comune di Clivio, non mancheranno momenti di gioco e scoperta, con pizza, bibita e dolcetto per tutti.

La partecipazione ha un costo di 20 euro a bambino e la prenotazione è obbligatoria, fino a esaurimento posti.

Per informazioni e prenotazioni: info@naturalisinsubria.it – WhatsApp +39 347 8252947.