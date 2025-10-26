Una Pro Patria opaca pareggia 0-0 con l’Ospitaletto

La Pro Patria non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 nella gara dello “Speroni” contro l’Ospitaletto Franciacorta. I tigrotti dopo la bella prestazione disputata contro la Virtus Verona hanno fatto segnare qualche passo indietro nell’approccio alla gara e nella qualità messa in campo. Il primo tempo non ha avuto particolari sussulti e la principale occasione è capitata sulla testa di Nessi, che ha spedito il pallone alto di poco. Nel secondo tempo la partita è risultata più divertente con alcune buone occasioni da una parte e dall’altra.

La prima palla-gol della ripresa è capitata sui piedi di Gobbi che dal cuore dell’area non ha trovato lo specchio della porta anche grazie ad una deviazione di un difensore ospite. A questa occasione ha risposto Mastroianni che si è presentato da solo davanti a Sonzogni, il quale è riuscito a fermarlo deviandogli il pallone. Nel finale Rovida si è dovuto superare su un bellissimo tiro di Gobbi diretto sotto l’incrocio, scaturito da un pallone perso malamente da Reggiori nei pressi dell’area. Nei minuti seguenti è stato Nessi a sfiorare il vantaggio, colpendo l’incrocio dei pali dopo un bel colpo di testa. Nei minuti di recupero Ferri ha creato ha creato l’occasione più nitida con un bel tiro di Ferri dal limite dell’area, terminato alto di poco.

La Pro Patria con questo punto sale a 8 punti a braccetto con il Lumezzane che Ha anch’esso pareggiato in questo turno di campionato contro l’Arzignano. L’Ospitaletto sale invece a 10 con Arzignano e Dolomiti Bellunesi.

FISCHIO D’INIZIO

La Pro Patria inizia col solito 3-5-2 con Rovida in porta, in difesa confermati in blocco Reggiori, Masi e Motolese, a centrocampo Schiavone sostituisce Di Munno in cabina di regia e al suo fianco ci sono Bagatti e capitan Ferri, sulle fasce ci sono Citterio e Dimarco. In attacco confermatissima la coppia composta da Udoh e Mastroianni. L’Ospitaletto Franciacorta risponde con il 4-4-2 con Sonzogni tra i pali, Regazzetti, Nessi, Sina e Possenti a comporre la retroguardia difensiva, in mezzo al campo ci sono Guarneri e Panatti, mentre sulle corsie laterali ci sono Gualandris e Tunjov, alla prima da titolare al posto di Messaggi. In avanti Bertoli e Gobbi. L’arbitro è Gerardo Simone Caruso della Sezione di Viterbo. A completare la terna sono gli assistenti Carlo De Luca della Sezione di Merano e Stefano Petarlin della Sezione di Vicenza.

PRIMO TEMPO

Nei primi minuti a partire con maggior determinazione è l’Ospitaletto che costringe i tigrotti nella propria area: al 5’ Tunjov prova a calciare in porta, ma viene murato da un difensore di casa. La Pro Patria si fa vedere al 10’ con un bel suggerimento di Citterio per Mastroianni, il quale viene chiuso in maniera molto pulita da Sina. Il primo vero pericolo arriva al 27’ con Nessi che stacca di testa sugli sviluppi di un angolo e manda il pallone alto di poco. Una decina di minuti più tardi Gobbi sradica il pallone a Ferri, senza fallo secondo il direttore di gara, e, una volta arrivato in area, calcia e colpisce Motolese. L’ultimo squillo del primo tempo è degli ospiti con un tentativo di Gobbi da fuori area, che però non ha centrato il bersaglio. La prima frazione si chiude sullo 0-0, senza minuti di recupero.

SECONDO TEMPO

Inizia più decisa la Pro Patria che cerca sin da subito di mettere pressione alla retroguardia ospite. Però la prima occasione è dell’Ospitaletto che sfiora il gol con Gobbi che raccoglie una respinta di Rovida e calcia a botta sicura, non trovando di pochissimo lo specchio, grazie a una deviazione. Al 9’ è Mastroianni ad andare vicino al gol: dopo essere stato servito sulla corsa da Citterio, il 10 si presenta davanti a Sonzogni, ma non riesce a saltarlo. Al 23’ i neoentrati Pavanello e Orlandi collezionano una bella azione, con l’ultimo che arriva a calciare, trovando i guantoni di Rovida. Il portiere tigrotto è bravissimo al 40’ quando toglie dall’incrocio un bel tiro di Gobbi. Gli ospiti vanno vicini al vantaggio anche pochi istanti dopo, quando Nessi, sugli sviluppi di un corner, colpisce di testa centrando l’incrocio dei pali. Nel recupero l’unica occasione pulita per i tigrotti con un tiro di Ferri dal limite terminato alto di pochissimo. La partita è finita dopo 4′ di recupero con il punteggio di 0-0.

PRO PATRIA-OSPITALETTO FRANCIACORTA 0-0 (0-0)

PRO PATRIA (3-5-2): Rovida; Reggiori, Masi (36′ st Galantucci), Motolese; Citterio (29′ st Travaglini), Bagatti, Schiavone (19′ st Auci), Ferri, Dimarco; Mastroianni, Udoh (29′ st Renelus). A disposizione: Gnonto, Zamarian, Viti, Aliata, Ricordi, Ferrario, Ganz. Allenatore: Greco.

OSPITALETTO (4-4-2): Sonzogni; Regazzetti, Nessi, Possenti, Sina; Gualandris, Panatti, Guarneri (44′ st Ievoli), Tunjov (22′ st Orlandi); Gobbi, Bertoli (22′ st Pavanello). A disposizione: Raffaelli, Bevilacqua, Sinn, Torri, Diop, Pollio, Casali, Nahrudnyy. Allenatore: Quaresmini.

ARBITRO: Caruso di Viterbo (De Luca di Merano e Petarlin di Vicenza – IV Ufficiale: Teghille di Collegno – Fvs: Manzini di Voghera).

NOTE. Serata fredda e serena, terreno in buone condizioni. Ammonito: Motolese.

Serie C Girone A (11° giornata)

RISULTATI: Novara – Virtus Verona 1-1, Union Brescia – Albinoleffe 2-1, Arzignano – Lumezzane 3-3, Renate – Lecco 0-1, Pro Vercelli – Pergolettese 2-0, Trento – Vicenza 1-1, Giana Erminio – Alcione 1-1, PRO PATRIA -OSPITALETTO 0-0, Dolomiti Bellunesi – Triestina (27-10), Inter U23 – Cittadella (27-10).

CLASSIFICA: Vicenza 29, Union Brescia e Lecco 24, Inter U23* 19, Alcione 18, Pro Vercelli 16, Trento e Renate 13, Pergolettese, Albinoleffe, Giana Erminio e Cittadella* 12, Virtus Verona e Novara 11, Ospitaletto, Arzignano e Dolomiti Bellunesi* 10, Lumezzane e PRO PATRIA 8, Triestina* -7