Una storia di rinascita e amicizia. Dalla strada alla sua prima casa in affitto, il lungo cammino di Gianluca

È una storia di cadute, ferite e risalite quella raccontata da Gianluca Brognara nella nuova puntata del podcast “Chi l’avrebbe mai detto?”, condotto da Orlando Mastrillo per Radio Materia. Un racconto intenso e autentico che parla di vita vissuta, dolore e speranza, accompagnato dalla presenza silenziosa ma fondamentale di un amico: Federico Riva.

Tre anni in strada, undici in comunità: il lungo cammino di Gianluca

Nell’episodio andato in onda giovedì, Gianluca si apre con sincerità sulle pagine più difficili del suo passato. Dopo la perdita del padre e poi della madre, la sua vita ha iniziato a sgretolarsi. Ha vissuto per tre anni per strada, ai margini della società, affrontando quotidianamente la solitudine, la precarietà e la durezza dell’abbandono.

Successivamente, ha trascorso undici anni in una comunità evangelica, un periodo lungo in cui ha lavorato su sé stesso, affrontando i suoi traumi e ricostruendo passo dopo passo la propria identità.

Il riscatto: un lavoro, una casa e una nuova vita

Il cuore del racconto però è nella rinascita. «Solo ieri sono entrato nella mia nuova casa in affitto» – racconta Gianluca con emozione durante l’intervista – «è un traguardo che sembrava impossibile, ma ce l’ho fatta».

Oggi Gianluca ha un lavoro stabile nel settore del giardinaggio e, grazie anche al supporto concreto di Federico e della Fondazione Giannina Tosi e Armiraghio, è riuscito a ottenere una casa. Un risultato che rappresenta molto più di un tetto: è il simbolo della sua riconquistata dignità.

Un podcast che dà voce a storie straordinarie

“Chi l’avrebbe mai detto?” è il format di Radio Materia che raccoglie testimonianze di persone comuni capaci, nel loro quotidiano, di compiere gesti straordinari. Storie di fatica, ma anche di coraggio e rinascita. Con la voce calda e accogliente di Orlando Mastrillo, il podcast si conferma un luogo prezioso per raccontare l’umanità che spesso sfugge ai grandi riflettori.