Una superba Arianna Scommegna dà vita al flusso di pensieri della Molly dell’Ulisse di Joyce 

«Non sapevo se venire questa sera o aderire allo sciopero. Ma poi ho deciso che perché è uno spazio dove ci mettiamo in connessione uno con l’altro, dove il pensiero ci unisce. Il teatro è lo spazio della nostra umanità dove ci ritroviamo per riflettere e confrontarci. Esprimo, però, solidarietà alla popolazione palestinese e condivido i valori della protesta nelle piazze di oggi».

Arianna Scommegna, interprete del secondo appuntamento di Parola di Donna, rassegna teatrale ideata e promossa da Lighea Ets con il contributo dell’associazione Caos e il patrocinio del Comine di Varese, ha presentato “La Molly. Divertimento alle spalle di Joyce” il dialogo interiore di Molly la moglie di Leopold Bloom protagonista dell’Ulisse scritto da Jamese Joyce un secolo fa ma ancora molto attuale. Nella rivisitazione di Gabriele Vacis, che ha attualizzato il testo con riferimenti contemporanei e canzoni della nostra età al posto delle arie delle operette, Molly ricorda la sua vita di passioni e frustrazioni, di momenti gioiosi e drammatiche verità. La Scommegna è eccezionale nel restituire una donna capace di accelerazioni dialettiche e silenzi penosi, di ironie taglienti e commoventi riflessioni. Il registro narrativo tocca momenti di ilarità e cadute emotive con un’alternanza di sorrisi e lacrime che ha trasportato lo spettatore sulle montagne russe.

Arianna Scommegna è sola in una scenografia scarna: solo un tavolo su cui appoggiarsi nei momenti riflessivi. La sua forza recitativa fa da catalizzatore per oltre un’ora in un Salone Estense travolto da tanta vita.

Gli applausi finali hanno decretato il successo di uno spettacolo che arrivava già garantito da una serie di premiazioni che la Scommegna ha ottenuto negli anni. Una scelta, come spiegato da Franca De Monti direttrice artistica, che è stata voluta con forza cercando con caparbietà uno spazio nella fitta agenda dell’attrice che Varese ha visto più volte in scena ( anche lo scorso anno sempre a Parola di Donna e quest’estate a Tra Sacro e Sacro Monte) e che ha sempre applaudito con convinzione.

Ad aprire la serata Adele Patrini presidente di Caos sponsor del secondo appuntamento per promuovere il mese rosa della prevenzione del Tumore al Seno. Il suo è stato un discorso di sensibilizzazione ma anche di responsabilità a cui sono chiamate tutte le donne mentre all’estarno Palazzo Estense si accendeva di rosa.

Mercoledì 8 ottobre sempre alle ore 20 sempre al Salone Estense terzo appuntamento con Viola Marietti, figlia di Lella Costa, che presenterà un suo testo dedicato alle fragilità dei giovani: “Aldst. Al limite dello sputtanamento totale!”