Una villa da paura a Busto Arsizio apre le porte ad Halloween

Un pomeriggio di Halloween tra divertimento e inclusione alla Comunità disabili di via Palestro

Il 31 ottobre, dalle ore 15 alle 19, il Centro socio sanitario “Villa Comerio” di via Palestro 16 si trasforma in una “villa da paura” per un Halloween speciale aperto a tutti, organizzato dalla Comunità disabili gestita dalla Cooperativa Sociale Codess.

L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, propone un pomeriggio ricco di atmosfera e creatività: un allestimento spaventoso ma anche giocoso, pensato per coinvolgere tutte le età, dai più piccoli agli adulti. L’ingresso è libero e gratuito, e la manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.

Protagonisti i ragazzi della Comunità

Cuore dell’evento sono i ragazzi della Comunità, che hanno lavorato nelle scorse settimane alla realizzazione delle scenografie e dei manufatti che daranno vita all’allestimento.

«Siamo felici di ospitare chiunque ne avesse voglia» – spiega il coordinatore Riccardo Freguglia – «li ragazzi della Comunità avranno così la possibilità non solo di trascorrere un pomeriggio alternativo, ma anche di mettere in mostra il loro impegno e la loro creatività».

Halloween per tutti: dai 0 ai 99 anni

L’iniziativa si rivolge a un pubblico trasversale, da 0 a 99 anni, con l’obiettivo di creare un momento di condivisione aperto al quartiere e alla città. Non mancheranno sorprese e momenti di socialità, in un contesto accogliente e inclusivo.

Info e dettagli

L’appuntamento è per giovedì 31 ottobre dalle ore 15 alle 19 presso la sede della Comunità disabili di via Palestro 16 a Busto Arsizio. L’ingresso è libero. L’evento si terrà anche in caso di pioggia.