Unahotels Reggio Emilia – Openjobmetis Varese, la partita in diretta

Seconda trasferta stagionale per la Openjobmetis Varese che vuole dimenticare il pessimo derby interno con Milano. I biancorossi proveranno a riscattarsi domenica 19 ottobre alle ore 18 al PalaBigi di Reggio Emilia contro la Unahotels che ha a sua volta 2 punti in classifica. VareseNews racconta l’evento sportivo con la consueta #direttaVN disponibile dal venerdì pomeriggio; poi domenica dalle 17,30 circa la cronaca minuto per minuto da bordo campo.

Il live è offerto da Finazzi Serramenti, Confident, Nicora e Camera Condominiale Varese. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.